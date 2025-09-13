Amaravati: అమరావతిలో నాలుగు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నోవోటెల్ హోటల్
అమరావతిలో కొత్త 5-స్టార్ హోటల్ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా నోవోటెల్ విలాసవంతమైన ఆతిథ్యాన్ని తీసుకురావడానికి సిద్ధంగా ఉంది. 4 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ హోటల్ ధర రూ. 220 కోట్లతో ఏర్పాటు కానుంది. 2027 చివరి నాటికి ప్రారంభించబడుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ స్థలం లింగాయపాలెంలో ఉంది. స్థల అనుమతి ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. రాష్ట్ర వృద్ధి వ్యూహంలో భాగంగా ఆతిథ్య రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పారు. పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడమే దీని లక్ష్యం.
అమరావతిలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత హోటళ్లు ఏర్పడటం ద్వారా రాజధాని సందర్శకులకు మరింత ఆకర్షణీయంగా చేస్తుంది. అమరావతిలో అనేక ప్రపంచ ప్రాజెక్టులు జరుగుతున్నందున, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల హోటళ్లు చాలా అవసరం. నోవోటెల్ ప్రవేశం లగ్జరీ ఆతిథ్యంలో ఒక ముందడుగు. రాబోయే సంవత్సరాల్లో మరిన్ని ప్రీమియం హోటల్ బ్రాండ్లు అమరావతిలో స్థిరపడతాయని నివాసితులు ఆశిస్తున్నారు.