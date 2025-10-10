శుక్రవారం, 10 అక్టోబరు 2025
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. సమీక్ష
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : శుక్రవారం, 10 అక్టోబరు 2025 (16:18 IST)

Ari movie review : అరిషడ్వర్గాల నేపథ్యంగా అరి చిత్రం రివ్యూ

Ari movie new poster
నటీనటులు : వినోద్ వర్మ, సాయికుమార్, శుభలేఖ సుధాకర్, అనసూయ, సురభి ప్రభావతి, హర్ష చెముడు, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, సుమన్, ఆమని
 
సాంకేతికత:  కెమెరా:  క్రిష్ణ ప్రసాద్,శివశంకర్ ప్రసాద్, సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్, జయశంకర్ దర్శకత్వం, ఆర్వీ సినిమాస్, రామిరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి ( ఆర్ వీ రెడ్డి) , శ్రీనివాస్ రామిరెడ్డి, డి, శేషురెడ్డి మారంరెడ్డి,  డా. తిమ్మప్ప నాయుడు పురిమెట్ల, బీరం సుధాకర్ రెడ్డి నిర్మాతలు. లింగ గుణపనేని కో ప్రొడ్యూసర్. ఏషియన్ సురేష్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద్వారా నేడే విడుదలైంది. ఇక ఈ సినిమాను ముందుగానే మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్య నాయుడు సహా పలువురు రాజకీయ, ఆధ్యాత్మిక ప్రముఖులు చూసి ప్రశంసించిన సినిమా ప్రేక్షకులకు ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
 
కథ:
ఓ ఆశ్రమంలో త్రేతాయుగం, ద్వాపర యుగం గురించి భక్తులకు గురువు చెబుతుంటాడు. అలా చెబుతూ కథలోకి తీసుకెళతాడు. ఇక్కడ మీ కోరికలు తీర్చబడును.. అని ఇన్‌స్టాగ్రామ్, పేపర్స్, ఫోర్బ్స్ వంటి మ్యాగజైన్‌లలో వచ్చిన యాడ్ ఓ ఆరుగుర్నీ ఆకర్షిస్తుంది. వారంతా తమ కోరికలను తీర్చడానికి అతని (వినోద్ వర్మ) వద్దకు వెళతారు. అందులో ఫేమస్ టీ మాస్టర్ అమూల్ కుమార్ (హర్ష చెముడు)కు సన్నీ లియోన్ అంటే మోజు తో ఆమెను ఒకరోజు పొందాలనుకుంటాడు. ఇక ఎయిర్ హోస్టెస్ ఆత్రేయి (అనసూయ)కు తన సహ ఉద్యోగి మీద అసూయ. తను ఆమెకంటే అందంగా వుండాలనుకుంటుంది. అలాగే 60 ఏళ్ళపైబడిన గుంజన్ (శుభలేఖ సుధాకర్) తన కుటుంబీకుల ఆస్తి తన సొంతం కావాలనే దురాశ. 
 
ఇంకోవైపు ఓ నిధి ని దక్కించుకోవాలనే  సీఐ చైతన్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్. మరోవైపు మరణించిన భర్తను మళ్ళీ బ్రతికించాలనే మోహంతో లక్ష్మి (సురభి ప్రభావతి). నెంబర్ 1గా వుండాలనే అత్యాసతో తన వారసులు ఎప్పటికీ ఐశ్వర్యంతో ఉండాలనే అహంకారంతో విప్రనారాయణ పాశ్వాన్ (సాయి కుమార్). వీరితోపాటు దొంగతనాలు చేసి జాలీగా ఎంజాయ్ చేయాలనుకునే ఓ కుర్రాడు. వీరందరికి లింక్ ఏమిటి? వారి కోరికలు నెరవేరాయా? లేదా? అనేది మిగిలిన సినిమా.
 
సమీక్ష:
కామ క్రోధ మధ మోహన లోభ మాత్సర్యాలు అనేవి అరిషడ్ వర్గాలు. ఇవి మనిషిలో వుంటే ఏవిధమైన పతనానికి దారి తీస్తాయనేది రామాయణ, మహాభారతాల్లో చెప్పేశారు. వాటిని ఇప్పటి కలియుగంలో మనుషులకు వుంటే వారి మానసిక స్థితి ఎలా వుంటుంది. వాటిని ఏవిధంగా సాధించుకోవాలనుకున్నారు అనేది అసలు కథ.
 
ఇది ఇప్పటి జనరేషన్ కు చెప్పాలని సినిమాటిక్ గా దర్శకుడు చెప్పాడు. అది సినిమా ఆరంబంలో ఆశ్రమంలో గురువు తన శిష్యులు శ్రీనివాస రెడ్డి, చమ్మక్ చంద్ర పాత్రలతో చెప్పడం వల్ల కథనం బాగున్నా, మరలా వారితో అర్థమయ్యేలా చెప్పండి అనడంతో చక్కగా సాగుతున్న కథనం ఫ్లో దెబ్బతినేట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఆరుగురు మనుషులు, ఆరు కథలు సినిమాను ప్రారంభించిన విధానం, ఒక్కొక్కరి పరిచయం, సన్నివేశాలు ఆసక్తిగా అనిపించాయి. వాటిని విడమర్చి చెప్పే విధానంలో దర్శకుడు కొంత తడబాటు చూపినా చివరకు తనేం చెప్పదలిచాడనేది క్లారిటీ చెప్పడం విశేషం.
 
నిర్మాణ పరంగా వున్న వనరులను దర్శకుడు వినియోగించుకున్నా టెక్నికల్ పరంగానూ హైలైట్ కాలేకపోయింది. అసలు వినోద్ వర్మ పాత్ర లైబ్రరీలో పెట్టడం, అక్కడికి ఆరుగురు తమ సమస్యలు వినిపించడం అనేది కొత్తగా వున్నా.. లైబ్రరీలో సైలెన్స్ ను మొదట పాటించినట్లు కనిపించినా ఆ తర్వాత పాత్రలతో వాటిని గాలికి వదిలేశారు. సెకండాఫ్ లో వినోద్ వర్మ కనిపించే లైబ్రరీలో సెపరేట్ రూమ్ వున్నట్లు చూపించారు. అంతకుముందు అలా లేదు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న పాయింట్లను కేర్ తీసుకుంటే బాగుండేది.    
 
నటనతో పాటు డైలాగ్ కింగ్ సాయి కుమార్ విప్రనారాయణ పాశ్వాన్ పాత్రకు జీవం పోశారు. ఆహార్యం  మరింత బాగుండేలా చర్యలు తీసుకోవాల్సింది. అసూయతో రగిలిపోయే అనసూయ పాత్ర ఓకే అనిపించేలా వుంది. పోలీసుఅయినా దొంగలతో సావాసం చేస్తూ సంపాదించే శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్  పాత్ర బాగా చేశారు. ఆయన కుమారుడిగా చేసిన వ్యక్తి కూడా ఓకే. హర్ష చెముడు కామెడీ టైమింగ్ గురించి అందరికీ తెలుసు. నటన పరంగా శుభలేఖ సుధాకర్ లో ఊహించని కొత్త ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు దర్శకుడు. సురభి ప్రభావతి పాత్రకు తగ్గట్టుగా చేశారు.
 
సాంకేతికంగా సంగీతం, కెమెరా నైపుణ్యం, కలర్ గ్రేడింగ్ తోపాటు లొకేషన్లు కథకు సరిపడిన విధంగా వున్నాయి. అయితే వెండితెరపై ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ చెప్పాలంటే ఇంకా పరిణతి చెందాల్సివుంటుంది. ఒకరకంగా అగ్రదర్శకుడు తీయాల్సిన కథగా అనిపిస్తుంది. అయినా జయశంకర్ తనలోని ప్రతిభను కనబరిచి మంచి కంటెంట్ ను ఇప్పటి జనరేషన్ కు అందించే ప్రయత్నం చేసినందుకు అభినందనీయుడు. అయినా వెబ్ సిరీస్ కు ఇలాంటి కంటెంట్ ఎవర్ గ్రీన్. ఓటీటీకి మంచి మార్కెట్ తెచ్చే చిత్రమిదని చెప్పవచ్చు.

క్రిష్ణుడి వేషంలో వచ్చే పాట, మంగ్లీ సాంగ్ బాగున్నాయి.  ఎంతటి వాడికైనా ఓ చిన్న సంఘటన జీవితాన్ని మార్చేస్తుందనే పాయింట్ ను దర్శకుడు బాగా చెప్పాడు.
రేటింగ్ : 3/5

ఏపీలో రోడ్ల మరమ్మతుల కోసం రూ. 1,000 కోట్లు మంజూరు

ఏపీలో రోడ్ల మరమ్మతుల కోసం రూ. 1,000 కోట్లు మంజూరుఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రోడ్ల మరమ్మతుల కోసం రూ. 1,000 కోట్లు మంజూరు చేసింది. స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం, దెబ్బతిన్న 274 రోడ్లను పునరుద్ధరించడానికి ఈ నిధులను ఉపయోగించనున్నారు. ఈ మొత్తంలో రూ. 400 కోట్లు 108 రాష్ట్ర రహదారులకు వెళ్తాయి. రూ. 600 కోట్లు 166 రాష్ట్ర రోడ్లకు కేటాయించబడ్డాయి. నిరంతర వర్షాల కారణంగా అనేక రోడ్లు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి, గుంతలు, కొట్టుకుపోయిన ప్రాంతాలతో ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడ్డారు.

గుంటూరులో ఘాతుకం: చెల్లెలు కంటే పొట్టిగా వున్నాడని బావను చంపిన బావమరిది

గుంటూరులో ఘాతుకం: చెల్లెలు కంటే పొట్టిగా వున్నాడని బావను చంపిన బావమరిదితన సోదరి కంటే ఎత్తులో చాలా పొట్టిగా వున్నాడని పెళ్లయిన 10 రోజులకే తన బావను చంపాడు బావమరిది. ఈ దారుణ ఘటన గుంటూరు జిల్లాలో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. బాపట్ల జిల్లా వేమూరు మండలం యాడవురు గ్రామానికి చెందిన గణేష్ ను తమ కుమార్తె అంజినీదేవికి ఇచ్చి చేయాలని యువతి తరపు బంధువులు వెళ్లారు. ఐతే యువతి కంటే కీర్తి కంటే గణేష్ ఎత్తులో పొట్టిగా వుండటంతో పిల్లనిచ్చేందుకు వారు నిరాకరించారు. ఐతే తొలిచూపులోనే కీర్తి, గణేష్ ప్రేమలో పడ్డారు. ఇద్దరూ తరచూ మాట్లాడుకుంటూ పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు మొండిచేయి ... మరియా కొరీనాకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి

డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు మొండిచేయి ... మరియా కొరీనాకు నోబెల్ శాంతి బహుమతినోబెల్ శాంతి బహుమతిని ప్రకటించారు. ఈ పురస్కారంపై గంపెడాశలు పెట్టుకున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు నిరాశే ఎదురైంది. ఈ యేడాది నోబెల్ శాంతి బహుమతి మరియా కొరీనా మచాడోను వరించింది. ఈ విషయాన్ని నార్వే నోబెల్ కమిటీ శుక్రవారం ప్రకటించింది.

Chandra Babu: 15 సంవత్సరాలు సీఎం పదవిని చేపట్టిన వ్యక్తిగా చంద్రబాబు రికార్డ్

Chandra Babu: 15 సంవత్సరాలు సీఎం పదవిని చేపట్టిన వ్యక్తిగా చంద్రబాబు రికార్డ్ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో అత్యంత సుదీర్ఘకాలం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన చంద్రబాబు నాయుడు 15 సంవత్సరాలు సీఎం పదవిని చేపట్టిన వ్యక్తిగా చరిత్ర సృష్టించారు. చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టంగా చంద్రబాబు ఈ రోజు ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నారు. 1995లో, టీడీపీలో అంతర్గత కుట్ర తర్వాత చంద్రబాబు తొలిసారిగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అప్పటి నుండి, ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే అవకాశం లేదు.

గాల్లో ఉండగా ఎయిరిండియా విమానంలో సాంకేతిక సమస్య - ప్రయాణికులు సురక్షితం

గాల్లో ఉండగా ఎయిరిండియా విమానంలో సాంకేతిక సమస్య - ప్రయాణికులు సురక్షితంఇటీవలి కాలంలో ఎయిరిండియా విమానాలు ప్రమాదాలకు గురికావడం లేదా తరచుగా సాంకేతి సమస్యలు తలెత్తడం జరుగుతోంది. తాజాగా ఓ ఎయిరిండియా విమానం గాల్లో ఉండగా ఆ విమానంలో సాంకేతిక సమస్య ఉత్పన్నమైంది. దీంతో అప్రమత్తమైన పైలెట్లు విమానాన్ని అత్యవసరంగా దుబాయ్‌కు మళ్లించారు. ప్రయాణికులందరూ సురక్షితంగా ఉన్నారని, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఎయిరిండియా ఒక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపింది.

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 10న జరుపుకుంటారు. మానసిక ఆరోగ్యం ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవగాహన పెంచడానికి, మానసిక సమస్యలపై ఉన్న అపోహలను తగ్గించడానికి, మానసిక ఆరోగ్య సంరక్షణకు మద్దతుగా కృషి చేయడాన్ని ఈ దినోత్సవం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏమిటంటే.. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ప్రజలకు అవగాహన పెంచడం. మానసిక అనారోగ్యం చుట్టూ ఉన్న కళంకాన్ని తగ్గించడం, మానసిక ఆరోగ్య సహాయం కోరడాన్ని ప్రోత్సహించడం.

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?బాదం పాలు. మధుమేహం ఉన్నవారికి బాదం, బాదం పాలు మంచి ఎంపికలు. బాదం గింజలు తింటుంటే రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ, మెరుగైన బరువు నిర్వహణ, మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యంతో సహా అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం పాలు రక్తంలో చక్కెరను పెంచవు కనుక మధుమేహం వున్నవారు తీసుకోవచ్చు. బాదం పాలలో కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు, కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. బాదం పాలతో కండరాలు బలోపేతం అవుతాయి. బాదం పాలు ఎముకలను బలోపేతం చేస్తాయి. గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని బాదం పాలు తగ్గిస్తాయి. బాదం పాలలో విటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉంటుంది. బాదం మిల్క్‌లో సోడియం తక్కువగా వుంటుంది కనుక రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది.

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలుప్రస్తుత ఒత్తిడి జీవితంలో ధ్యానం ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం వుంది. ధ్యానంతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో చూద్దాం. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మన ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలను విడుదల చేస్తుంది మరియు స్థిరపరుస్తుంది. ఇది మీ నాడీ వ్యవస్థను సడలిస్తుంది, మీ శరీరం ఒత్తిడి నుండి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది గతాన్ని వీడటానికి, శాంతిలో మునిగిపోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మీరు నిజంగా ఎవరో తెలుసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది మీకు శక్తినిస్తుంది. మీ ఉన్నత స్పృహను చేరుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు జీర్ణక్రియ సులభంగా జరగడానికి కొన్ని ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కొన్ని పదార్థాలు కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి, గ్యాస్, ఉబ్బరం, గుండెలో మంట వంటి సమస్యలకు దారితీస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు తినకూడని కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేయించిన ఆహారాలు, ఫ్రైడ్ చికెన్, పిజ్జా, మరియు కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే మాంసాహారం వంటివి జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఇవి గ్యాస్ సమస్యలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. పచ్చి మిరపకాయలు, హాట్ సాస్, అధిక మసాలాలు ఉన్న పదార్థాలు కడుపులో మంటను పెంచుతాయి.

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?అలసందలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో చాలా రకాల పోషకాలు ఉన్నాయి. అలసందలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో తక్కువ కేలరీలు, తక్కువ కొవ్వు మరియు ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటాయి. ఈ ఫైబర్ వల్ల కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉండి, ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది. దీనివల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి ఆహారం. అలసందల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్స్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించి, కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
