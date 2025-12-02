ఎన్డీఏతో చేతులు కలపనున్న టీవీకే విజయ్.. తమిళ రాష్ట్రంలోనూ డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారు వస్తుందా?
తమిళనాడులో టీవీకే అధినేత దళపతి విజయ్ ఎన్డీఏతో చేతులు కలపడానికి ఇప్పుడు రంగం సిద్ధమైంది. విజయ్ను బోర్డులోకి తీసుకుని కీలక పోల్ భాగస్వామిగా మార్చడానికి బీజేపీ చాలా కాలంగా ప్రయత్నిస్తోంది. తాను ఒంటరిగా పోటీ చేసి స్వతంత్రంగా ఉంటానని విజయ్ గతంలో పట్టుబట్టాడు. కానీ రాజకీయాలు త్వరగా మారుతాయి. విజయ్ని గాడిలో పెట్టేందుకు రాజకీయ నేతలు వ్యూహాన్ని మారుస్తూనే వున్నారు. ఆయన తదుపరి చర్య ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. విజయ్ ఓట్ల వాటా తమిళనాడులో 26శాతానికి చేరుకుంటుందని భావిస్తున్నారు.
ఇందుకు ఏఐఏడీఎంకేతో చేతులు కలపడం, బీజేపీ అధికార డీఎంకేను సవాలు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. బీజేపీ, టీవీకే రెండూ తమ మద్దతు స్థావరంలో చీలికను ఈ కూటమి నిరోధిస్తుందని నమ్ముతున్నాయి. విజయ్, బీజేపీ త్వరలో తమ భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించవచ్చని తమిళనాడులోని రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 2026లో రాష్ట్రం అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు వెళుతుంది.
ముందస్తు స్పష్టత అన్ని పార్టీలకు ప్రచార ప్రణాళికలను రూపొందించడంలో సహాయపడుతుంది. ఎన్డీఏ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో కనిపించే నమూనాను బీజేపీ అనుసరిస్తోంది. వారి ఓటర్ల స్థావరం పెద్దగా లేకపోయినా బలమైన స్థానిక వ్యక్తులతో ఇది పొత్తు పెట్టుకుంటుంది. ఇటీవలి బీహార్ ఎన్నికలతో సహా అనేక రాష్ట్రాల్లో ఈ వ్యూహం పనిచేసింది. ప్రాంతీయ పార్టీలకు వ్యతిరేకంగా బిజెపికి డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం అనే పదం కీలక సాధనంగా మారింది.