హైదరాబాద్: ప్రపంచంలో ప్రముఖ స్పోర్ట్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అనగానే అందరికి గుర్తుకువచ్చేది ఫ్లట్టర్. అలాంటి సంస్థకు హైదరాబాద్లోని ఎక్సలెన్స్ సెంటర్ అయిన ఫ్లట్టర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా LLP(FEI), భారతదేశ పారా-స్పోర్ట్స్ ఎకోసిస్టమ్ను బలోపేతం చేసేందుకు సిద్దమైంది. తద్వారా కమ్యూనిటీలను మరింత సాధికారత సాధించేందుకు నిబద్ధతను ఆదిత్య మెహతా ఫౌండేషన్ (AMF)తో భాగస్వామ్యాన్ని ఇవాళ ప్రకటించింది.
AMFలో రెండు ప్రధాన కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా ఫ్లట్టర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా.. రూ. 60 లక్షలను అందిస్తోంది. ఈ మొత్తాన్ని శిక్షణ, పునరావాసకేంద్రం/అడాప్టివ్జిమ్ అప్గ్రేడేషన్, న్యూట్రిషన్ & కోచింగ్ మరియు కస్టమైజ్డ్ అడాప్టివ్ డివైజెస్&ఎక్విప్మెంట్లను అందిస్తుంది. దీనిద్వారా పారాలింపిక్ గేమ్స్ 2028, ఏషియన్ యూత్ పారా గేమ్స్తో సహా ఎలైట్ టీలకు సిద్ధమవుతున్న 15మంది పారా-అథ్లెట్ల వరకు ఈ చొరవ ప్రత్యక్షంగా ప్రభావం చూపుతుంది. అథ్లెట్లు గౌరవం, విశ్వాసం మరియు ప్రపంచస్థాయి వనరులతో శిక్షణ పొందేలా చేయాలనే AMF దృష్టిని ఈ మద్దతు బలపరుస్తుంది.
సరైన మౌలిక సదుపాయాలు సామర్థ్యాన్ని పోడియం ఫినిషింగ్లుగా మార్చగలవనే AMF నమ్మకాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా ఫ్లట్టర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆశిష్ సిన్హా మాట్లాడుతూ, పారా-అథ్లెట్లు అకుంఠిత దీక్షతో, తాము ఏదైనా సాధించగలమనే కృత నిశ్చయంతో ఉంటారు. అందుకే వారు క్రీడల ద్వారా అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలనే నమ్మకాన్ని సూచిస్తారు. ఆదిత్య మెహతా ఫౌండేషన్తో మా భాగస్వామ్యం ద్వారా అథ్లెట్లు తమ ఉత్తమ ప్రదర్శనను అందించే అధిక-నాణ్యత శిక్షణా పర్యావరణ వ్యవస్థలను సృష్టించడంలో ఫ్లట్టర్ యొక్క దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. అనుకూల పరికరాలు, క్రీడాశాస్త్రం మరియు ప్రొఫెషనల్ కోచింగ్కు ప్రాప్యతను బలోపేతం చేయడం ద్వారా, పారా-అథ్లెట్లు వారి పూర్తి సామర్థ్యాన్ని సాధించడంలో మరియు ప్రపంచవేదికపై నమ్మకంతో పోటీపడటంలో మేము మద్దతు ఇవ్వడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము అని అన్నారు.
2013లో స్థాపించిన AMF, పారా-స్పోర్ట్స్ పునరావాసం మరియు అత్యధిక పనితీరు కలిగిన శిక్షణకు అంకితమైన ఆసియాలోని మొట్టమొదటి సంస్థ. దీని ప్రయత్నాలు అట్టడుగు స్థాయి ప్రతిభను ప్రపంచస్థాయి పోటీదారులుగా అభివృద్ధి చేయడంలో ఎంతగానో సహాయపడ్డాయి, భారతదేశానికి 450 కంటే ఎక్కువ అంతర్జాతీయ వచ్చేందుకు కూడా కారణమైంది. AMFతో భాగస్వామ్యం చేయడం ద్వారా, ఫ్లట్టర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా ఇదే ఉత్సాహాన్ని వేగవంతం చేయడం, సరైన మౌలిక సదుపాయాలు మరియు మద్దతుతో పారా అథ్లెట్లు వారి పూర్తి సామర్థ్యాన్ని చేరుకోవడంలో సహాయపడటం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ సందర్భంగా ఫౌండేషన్ వ్యస్థాపకుడు ఆదిత్య మెహతా కూడా ఈ భాగస్వామ్యం గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఫ్లట్టర్తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకోవడం మాకు సంతోషంగా ఉంది. ఇది భారతదేశ పారా-స్పోర్ట్స్ పర్యావరణవ్యవస్థను గణనీయంగా బలోపేతం చేస్తుంది. పారా-అథ్లెట్లకు ప్రత్యేక శిక్షణ, పునరావాసం మరియు అనుకూలపరికరాలు అవసరం. అదే సమయంలో ఈ పెట్టుబడి వారికి ఈ ముఖ్యమైన వనరులను అందించడంలో నేరుగా సహాయపడుతుంది. ఈ హకారం అథ్లెట్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లు మరియు ప్రపంచకప్లతో సహా కీలకమైన జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ టోర్నమెంట్లలో పోటీపడటానికి వీలుకల్పిస్తుంది, ఇవిఅర్హతపాయింట్లను సంపాదించడానికి కీలకమైనవి అని అన్నారు.
ఈ సహకారం రెండు ప్రధాన కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇవ్వడంపై దృష్టి పెడుతుంది:
ప్రోగ్రామ్1: శిక్షణ, పునరావాసకేంద్రం/అడాప్టివ్జిమ్ అప్గ్రేడేషన్, న్యూట్రిషన్&కోచింగ్ మరియు జాతీయ&అంతర్జాతీయపోటీలు
ఫ్లట్టర్ మద్దతు ద్వారా AMF శిక్షణపర్యావరణవ్యవస్థను అప్గ్రేడ్ చేసిన అనుకూల సౌకర్యాలు ఫిజియో థెరపీ మద్దతు మరియు నిర్మాణాత్మక పోషకాహారప్రణాళికలతో మెరుగుపరచడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ పెట్టుబడి అథ్లెట్లు అభివృద్ధి చెందడానికి వీలు కల్పించే సమ్మిళిత, సురక్షితమైన మరియు అధిక-నాణ్యత గల క్రీడా వాతావరణాలను నిర్మించడానికి ఫ్లట్టర్ యొక్క పెద్ద నిబద్ధతకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.
ప్రోగ్రామ్2: అనుకూలీకరించిన అడాప్టివ్ ఉత్పత్తులు & పరికరాలు
ప్రపంచస్థాయి పనితీరుకు ప్రపంచస్థాయి సాధనాలు అవసరమని గుర్తించి, ఫ్లట్టర్ పారా-అథ్లెట్ల కోసం అనుకూలీకరించిన అడాప్టివ్ పరికరాలు మరియు క్రీడా-నిర్దిష్ట పరికరాలకు నిధులు సమకూరుస్తుంది. ఇది వారికి ఉన్నతస్థాయిలలో శిక్షణ ఇవ్వడానికి మరియు పోటీపడటానికి అవసరమైన ఖచ్చితత్వం, భద్రత మరియు ప్రాప్యతను కలిగి ఉందని నిర్ధారిస్తుంది.