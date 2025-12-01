సోమవారం, 1 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 1 డిశెంబరు 2025 (19:25 IST)

పారా-స్పోర్ట్స్ ఎకో సిస్టమ్ బలోపేతం, ఆదిత్యమెహతా ఫౌండేషన్‌తో ఫ్లట్టర్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇండియా భాగస్వామ్యం

హైదరాబాద్: ప్రపంచంలో ప్రముఖ స్పోర్ట్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఆపరేటర్ అనగానే అందరికి గుర్తుకువచ్చేది ఫ్లట్టర్‌. అలాంటి సంస్థకు హైదరాబాద్‌లోని ఎక్సలెన్స్ సెంటర్ అయిన ఫ్లట్టర్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇండియా LLP(FEI), భారతదేశ పారా-స్పోర్ట్స్ ఎకోసిస్టమ్‌ను బలోపేతం చేసేందుకు సిద్దమైంది. తద్వారా కమ్యూనిటీలను మరింత సాధికారత సాధించేందుకు నిబద్ధతను ఆదిత్య మెహతా ఫౌండేషన్ (AMF)తో భాగస్వామ్యాన్ని ఇవాళ ప్రకటించింది. 
 
AMFలో రెండు ప్రధాన కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా ఫ్లట్టర్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇండియా.. రూ. 60 లక్షలను అందిస్తోంది. ఈ మొత్తాన్ని శిక్షణ, పునరావాసకేంద్రం/అడాప్టివ్జిమ్ అప్‌గ్రేడేషన్, న్యూట్రిషన్ & కోచింగ్ మరియు కస్టమైజ్డ్ అడాప్టివ్ డివైజెస్&ఎక్విప్‌మెంట్లను అందిస్తుంది. దీనిద్వారా పారాలింపిక్ గేమ్స్ 2028, ఏషియన్ యూత్ పారా గేమ్స్‌తో సహా ఎలైట్ టీలకు సిద్ధమవుతున్న 15మంది పారా-అథ్లెట్ల వరకు ఈ చొరవ ప్రత్యక్షంగా ప్రభావం చూపుతుంది. అథ్లెట్లు గౌరవం, విశ్వాసం మరియు ప్రపంచస్థాయి వనరులతో శిక్షణ పొందేలా చేయాలనే AMF దృష్టిని ఈ మద్దతు బలపరుస్తుంది.
 
సరైన మౌలిక సదుపాయాలు సామర్థ్యాన్ని పోడియం ఫినిషింగ్‌లుగా మార్చగలవనే AMF నమ్మకాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా ఫ్లట్టర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆశిష్ సిన్హా మాట్లాడుతూ, పారా-అథ్లెట్లు అకుంఠిత దీక్షతో, తాము ఏదైనా సాధించగలమనే కృత నిశ్చయంతో ఉంటారు. అందుకే వారు క్రీడల ద్వారా అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలనే నమ్మకాన్ని సూచిస్తారు. ఆదిత్య మెహతా ఫౌండేషన్‌తో మా భాగస్వామ్యం ద్వారా అథ్లెట్లు తమ ఉత్తమ ప్రదర్శనను అందించే అధిక-నాణ్యత శిక్షణా పర్యావరణ వ్యవస్థలను సృష్టించడంలో ఫ్లట్టర్ యొక్క దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. అనుకూల పరికరాలు, క్రీడాశాస్త్రం మరియు ప్రొఫెషనల్ కోచింగ్‌కు ప్రాప్యతను బలోపేతం చేయడం ద్వారా,  పారా-అథ్లెట్లు వారి పూర్తి సామర్థ్యాన్ని సాధించడంలో మరియు ప్రపంచవేదికపై నమ్మకంతో పోటీపడటంలో మేము మద్దతు ఇవ్వడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము అని అన్నారు.
 
2013లో స్థాపించిన AMF, పారా-స్పోర్ట్స్ పునరావాసం మరియు అత్యధిక పనితీరు కలిగిన శిక్షణకు అంకితమైన ఆసియాలోని మొట్టమొదటి సంస్థ. దీని ప్రయత్నాలు అట్టడుగు స్థాయి ప్రతిభను ప్రపంచస్థాయి పోటీదారులుగా అభివృద్ధి చేయడంలో ఎంతగానో సహాయపడ్డాయి, భారతదేశానికి 450 కంటే ఎక్కువ అంతర్జాతీయ వచ్చేందుకు కూడా కారణమైంది. AMFతో భాగస్వామ్యం చేయడం ద్వారా, ఫ్లట్టర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా ఇదే ఉత్సాహాన్ని వేగవంతం చేయడం, సరైన మౌలిక సదుపాయాలు మరియు మద్దతుతో పారా అథ్లెట్లు వారి పూర్తి సామర్థ్యాన్ని చేరుకోవడంలో సహాయపడటం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
ఈ సందర్భంగా ఫౌండేషన్ వ్యస్థాపకుడు ఆదిత్య మెహతా కూడా ఈ భాగస్వామ్యం గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఫ్లట్టర్‌తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకోవడం మాకు సంతోషంగా ఉంది. ఇది భారతదేశ పారా-స్పోర్ట్స్ పర్యావరణవ్యవస్థను గణనీయంగా బలోపేతం చేస్తుంది. పారా-అథ్లెట్లకు ప్రత్యేక శిక్షణ, పునరావాసం మరియు అనుకూలపరికరాలు అవసరం. అదే సమయంలో ఈ పెట్టుబడి వారికి ఈ ముఖ్యమైన వనరులను అందించడంలో నేరుగా సహాయపడుతుంది. ఈ హకారం అథ్లెట్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లు మరియు ప్రపంచకప్‌లతో సహా కీలకమైన జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ టోర్నమెంట్‌లలో పోటీపడటానికి వీలుకల్పిస్తుంది, ఇవిఅర్హతపాయింట్లను సంపాదించడానికి కీలకమైనవి అని అన్నారు.
 
ఈ సహకారం రెండు ప్రధాన కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇవ్వడంపై దృష్టి పెడుతుంది:
ప్రోగ్రామ్1: శిక్షణ, పునరావాసకేంద్రం/అడాప్టివ్జిమ్ అప్‌గ్రేడేషన్, న్యూట్రిషన్&కోచింగ్ మరియు జాతీయ&అంతర్జాతీయపోటీలు
 
ఫ్లట్టర్ మద్దతు ద్వారా AMF శిక్షణపర్యావరణవ్యవస్థను అప్‌గ్రేడ్ చేసిన అనుకూల సౌకర్యాలు ఫిజియో థెరపీ మద్దతు మరియు నిర్మాణాత్మక పోషకాహారప్రణాళికలతో మెరుగుపరచడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ పెట్టుబడి అథ్లెట్లు అభివృద్ధి చెందడానికి వీలు కల్పించే సమ్మిళిత, సురక్షితమైన మరియు అధిక-నాణ్యత గల క్రీడా వాతావరణాలను నిర్మించడానికి ఫ్లట్టర్ యొక్క పెద్ద నిబద్ధతకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.
 
ప్రోగ్రామ్2: అనుకూలీకరించిన అడాప్టివ్ ఉత్పత్తులు & పరికరాలు
ప్రపంచస్థాయి పనితీరుకు ప్రపంచస్థాయి సాధనాలు అవసరమని గుర్తించి, ఫ్లట్టర్ పారా-అథ్లెట్ల కోసం అనుకూలీకరించిన అడాప్టివ్ పరికరాలు మరియు క్రీడా-నిర్దిష్ట పరికరాలకు నిధులు సమకూరుస్తుంది. ఇది వారికి ఉన్నతస్థాయిలలో శిక్షణ ఇవ్వడానికి మరియు పోటీపడటానికి అవసరమైన ఖచ్చితత్వం, భద్రత మరియు ప్రాప్యతను కలిగి ఉందని నిర్ధారిస్తుంది.

Vidadhala Rajini: వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి బైబై చెప్పేయనున్న విడదల రజని?

Vidadhala Rajini: వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి బైబై చెప్పేయనున్న విడదల రజని?విడదల రజిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్‌కు బైబై చెప్పాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. జగన్ మోహన్ రెడ్డి కుల సమీకరణాల పేరుతో తన రాజకీయ భవిష్యత్తును పణంగా పెడుతున్నారని ఆమె అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రజిని తెలుగుదేశం పార్టీలో ప్రారంభించారు కానీ అక్కడ టికెట్ నిరాకరించడంతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్‌లో చేరారు. 2019లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ టికెట్‌పై చిలకలూరిపేట నుంచి పోటీ చేసి టీడీపీ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి ప్రత్తిపాటి పుల్లారావును ఓడించి చాలా మందికి షాక్ ఇచ్చారు. తరువాత మంత్రివర్గంలోకి ప్రవేశించి, పల్నాడులో సీనియర్ల కంటే కూడా రెండున్నర సంవత్సరాలు ఆరోగ్య మంత్రిగా పనిచేశారు.

Dog To Parliament: కారులో కుక్కను పార్లమెంట్‌కు తీసుకొచ్చిన రేణుకా చౌదరి.. తర్వాత?

Dog To Parliament: కారులో కుక్కను పార్లమెంట్‌కు తీసుకొచ్చిన రేణుకా చౌదరి.. తర్వాత?ఒకప్పుడు తన ఫైర్ బ్రాండ్ ఇమేజ్‌తో పేరుగాంచిన రేణుకా చౌదరి క్రేజ్ ఇటీవల తగ్గిందనే చెప్పాలి. అయితే తాజాగా రేణుకా చౌదరి తనతో పాటు ఒక కుక్కను పార్లమెంటుకు తీసుకువచ్చి కొత్త చర్చకు తెరలేపారు. ఈ సంఘటన త్వరగా రాజకీయ, ప్రజా దృష్టిని ఆకర్షించింది. బిజెపి శాసనసభ్యురాలు జగదాంబికా పాల్, ఎంపీగా తన అధికారాలను దుర్వినియోగం చేసిందని రేణుక ఆరోపించారు. అయితే భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఆ కుక్కను పార్లమెంటు ప్రాంగణం నుండి రేణుకా చౌదరి తిరిగి ఇంటికి పంపారు.

నేను నా స్నేహితుడు అలా ఆలోచిస్తున్నాం.. చంద్రబాబు

నేను నా స్నేహితుడు అలా ఆలోచిస్తున్నాం.. చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుడిగా, ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించడంలో తాను, తన స్నేహితుడు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఒకేలా ఆలోచిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఏలూరులోని గోపీనాథపట్నం పర్యటన సందర్భంగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం సూపర్ సిక్స్ పథకాలను విజయవంతంగా అమలు చేసిందని అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కంటే మరే రాష్ట్రం పెన్షన్ల కోసం అంత ఖర్చు చేయలేదని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఒక మహిళా లబ్ధిదారునికి పెన్షన్ అందజేశారు. తరువాత నల్లమడులోని స్టాళ్లను పరిశీలించారు. ప్రభుత్వం పెన్షన్ల కోసం రూ.33 కోట్లు ఖర్చు చేస్తుందని చంద్రబాబు చెప్పారు.

Vizag: కైలాసగిరి కొండలపై కాంటిలివర్ గాజు వంతెన ప్రారంభం

Vizag: కైలాసగిరి కొండలపై కాంటిలివర్ గాజు వంతెన ప్రారంభంవైజాగ్ అని ముద్దుగా పిలువబడే విశాఖపట్నం, 2024 జూన్‌లో చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి మీడియా దృష్టిని, దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించింది. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతిక కేంద్రాలలో ఒకటిగా అభివృద్ధి చెందడంతో పాటు, ఈ తీరప్రాంత నగరం దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రధాన పర్యాటక ఆకర్షణగా మారుతోంది.

ఐదేళ్ల చిన్నారిపై పాశవికంగా దాడి చేసిన ఆయా

ఐదేళ్ల చిన్నారిపై పాశవికంగా దాడి చేసిన ఆయాహైదరాబాద్ నగరంలోని షాపూర్ నగర్‌లో ఓ అమానుష ఘటన చోటుచేసుకుంది. నర్సరీ పాఠశాలలో చదువుతున్న ఐదేళ్ల చిన్నారిపై పాఠశాల ఆయా అత్యంత పాశవికంగా దాడి చేసింది. ఈ దారుణాన్ని కొందరు మొబైల్ ఫోనులో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు నిందితురాలిపై హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

సమంత రెండో భర్త రాజ్ నిడుమోరు నేపథ్యం ఏంటి?

సమంత రెండో భర్త రాజ్ నిడుమోరు నేపథ్యం ఏంటి?ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంత సోమవారం సినీ దర్శకుడు రాజ్ నిడుమోరును రెండో వివాహం చేసుకున్నారు. కోయంబత్తూరులోని ఈషా కేంద్రంలో ఉన్న లింగ భైరవి ఆలయంలో అత్యంత నిరాడంబరంగా వీరి వివాహ వేడుక జరిగింది. తమ పెళ్లి ఫోటోలను వారు ఇన్‌స్టాలో వెల్లడించారు. ఈ పెళ్లి వేడుకకు కేవలం 30 మంది అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరైనట్లు సమాచారం.

ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య చిత్రం ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్

ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య చిత్రం ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ పతాకంపై ప్రొడక్షన్ నెం.32 గా రూపొందుతోన్న చిత్రానికి ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అనే ఆసక్తికర టైటిల్ ను ఖరారు చేశారు. బేబీ వంటి సంచలన విజయం తరువాత ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య కలిసి నటిస్తున్న చిత్రమిది. '90s' వెబ్ సిరీస్ తో అందరి మనసులు దోచుకున్న ఆదిత్య హాసన్, ఈ చిత్రంతో దర్శకుడిగా వెండితెరకు పరిచయమవుతున్నారు.

Varun Sandesh: వ‌రుణ్ సందేశ్ న‌య‌నం ఫ‌స్ట్ లుక్ రిలీజ్‌

Varun Sandesh: వ‌రుణ్ సందేశ్ న‌య‌నం ఫ‌స్ట్ లుక్ రిలీజ్‌లేటెస్ట్‌గా ఈ ఒరిజిన‌ల్ ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను జీ 5 విడుద‌ల చేసింది. దీంతో వ‌రుణ్ సందేశ్ ఓటీటీ ఎంట్రీపై అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న వ‌చ్చేసింది. ఈ ఒరిజిన‌ల్‌లో ఆరు ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి. డాక్ట‌ర్ న‌య‌న్ పాత్ర‌లో వ‌రుణ్ సందేశ్ ప‌రిచ‌యం కాబోతున్నాడు. త‌న పాత్ర‌లోని డార్క్ యాంగిల్‌, సైక‌లాజిక‌ల్ సంక్లిష్ట‌త‌ను ఇందులో ఆవిష్క‌రించారు.

MB50: రజనీ కాంత్ సహా ప్రముఖుల సమక్షంలో ఘనంగా మోహన్ బాబు 50 వేడుకలు

MB50: రజనీ కాంత్ సహా ప్రముఖుల సమక్షంలో ఘనంగా మోహన్ బాబు 50 వేడుకలుప్రముఖ నటుడు, నిర్మాత, పద్మ శ్రీ డాక్టర్ ఎం. మోహన్ బాబు తన 50 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణానికి సంబంధించిన కార్యక్రమంలో భారతీయ సినిమా, రాజకీయ ప్రముఖుల్ని ఒకే వేదికపైకి తీసుకు వచ్చారు. హైదరాబాద్‌లోని పార్క్ హయత్‌లో జరిగిన ఈ వేడుకలో తారలంతా సందడి చేశారు. సినీ ప్రముఖులు, రాజకీయ నేతలు, దిగ్గజ వ్యాపారవేత్తలు, సన్నిహితుల సమక్షంలో MB50 వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.

బాలీవుడ్‌లో మిల్కీ బ్యూటీకి బంపర్ ఆఫర్?

బాలీవుడ్‌లో మిల్కీ బ్యూటీకి బంపర్ ఆఫర్?టాలీవుడ్ మిల్కీబ్యూటీ తమన్నాకు బాలీవుడ్‌లో బంపర్ ఆఫర్ వరించింది. లెజండరీ దర్శకుడు వి.శాంతారాం బయోపిక్‌లో ఆమె నటించనున్నట్టు సమాచారం. భారతీయ సినిమా దిగ్గజాల్లో ఒకరుగా వి.శాంతారాం వెలుగొందారు. ఆయన జీవిత చరిత్రను ఆధారంగా చేసుకుని ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని నిర్మించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ మూవీలో శాంతారాం భార్య, అలనాటి ప్రముఖ నటి సంధ్య పాత్రలో తమన్నా కనిపించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.
