సోమవారం, 1 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 1 డిశెంబరు 2025 (17:18 IST)

పుట్‌బాల్ జెర్సీలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. లియోనల్ మెస్సీతో మ్యాచ్ ఆడేందుకు రెడీ

Revanth Reddy
Revanth Reddy
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి 2023 ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా పుట్ బాల్ ఆడుతూ కనిపించారు. తాజాగా సీఎం అయినా కూడా రేవంత్ రెడ్డి ఫుట్‌బాల్‌‍పై ప్రేమను కోల్పోలేదు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో జెర్సీతో ఫుట్ బాల్ ఆడేందుకు సిద్ధంగా వున్నట్లు గల ఫోటో వైరల్ అవుతోంది. 
 
రేవంత్ తాజా చిత్రంలో, ఆదివారం రాత్రి ఫుట్‌బాల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఫుట్‌బాల్ జెర్సీలో కనిపిస్తున్నారు. రేవంత్ ఈ ఫోటోలో ముఖ్యమంత్రి ఆర్సెనల్ జట్టు జెర్సీలో కనిపిస్తున్నారు. 
Revanth Reddy
Revanth Reddy
 
డిసెంబర్ 13న మెస్సీ హైదరాబాద్‌కు వస్తున్న GOAT ప్రచారంలో భాగంగా లియోనెల్ మెస్సీతో ఆడే ఎగ్జిబిషన్ ఫుట్‌బాల్ ఆటకు రేవంత్ రెడ్డి సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. రేవంత్ రెడ్డి, మెస్సీ మైదానంలో ఫుట్‌బాల్ ఆడే దృశ్యాన్ని చూసేందుకు ఫుట్ బాల్ అభిమానులు ఆసక్తికరంగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Vizag: కైలాసగిరి కొండలపై కాంటిలివర్ గాజు వంతెన ప్రారంభం

Vizag: కైలాసగిరి కొండలపై కాంటిలివర్ గాజు వంతెన ప్రారంభంవైజాగ్ అని ముద్దుగా పిలువబడే విశాఖపట్నం, 2024 జూన్‌లో చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి మీడియా దృష్టిని, దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించింది. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతిక కేంద్రాలలో ఒకటిగా అభివృద్ధి చెందడంతో పాటు, ఈ తీరప్రాంత నగరం దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రధాన పర్యాటక ఆకర్షణగా మారుతోంది.

ఐదేళ్ల చిన్నారిపై పాశవికంగా దాడి చేసిన ఆయా

ఐదేళ్ల చిన్నారిపై పాశవికంగా దాడి చేసిన ఆయాహైదరాబాద్ నగరంలోని షాపూర్ నగర్‌లో ఓ అమానుష ఘటన చోటుచేసుకుంది. నర్సరీ పాఠశాలలో చదువుతున్న ఐదేళ్ల చిన్నారిపై పాఠశాల ఆయా అత్యంత పాశవికంగా దాడి చేసింది. ఈ దారుణాన్ని కొందరు మొబైల్ ఫోనులో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు నిందితురాలిపై హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

మహిళా వ్యాపారవేత్తను తుపాకీతో బెదిరించి, దుస్తులు విప్పించి లైంగిక వేధింపులు..

మహిళా వ్యాపారవేత్తను తుపాకీతో బెదిరించి, దుస్తులు విప్పించి లైంగిక వేధింపులు..దేశ వాణిజ్య రాజధాని ముంబై నగరంలో ఓ దారుణం జరిగింది. ఓ మహిళా వ్యాపారవేత్తను మరో పారిశ్రామికవేత్త తుపాకీ చూపించి, చంపేస్తామని బెదిరించి నగ్నంగా చేసి లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. ఈ దారుణానికి పాల్పడింది ఓ ఫార్మా ఎండీ కావడం గమనార్హం. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

భర్తను హత్య చేసిన భార్య.. గొడవలే గొడవలు.. ఇంట్లోకి రానివ్వకపోవడంతో..?

భర్తను హత్య చేసిన భార్య.. గొడవలే గొడవలు.. ఇంట్లోకి రానివ్వకపోవడంతో..?పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని మాల్డా జిల్లాలోని బామంగోలా ప్రాంతంలో ఒక మహిళ తన భర్తను హత్య చేసిందని పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడిని బిశ్వజిత్ సర్కార్‌గా గుర్తించారు. నిందితురాలిని పంపా రాయ్‌గా గుర్తించారు. ప్రాథమిక దర్యాప్తులో, సర్కార్, రాయ్ ప్రేమ వ్యవహారం కలిగి ఉన్నారని, ఆరు సంవత్సరాల క్రితం వివాహం చేసుకున్నారని వారికి ఒక కుమార్తె ఉందని వెలుగులోకి వచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. టోల్ ప్లాజా కార్మికుడు సర్కార్, రాయ్ అనేక విషయాలపై తరచుగా గొడవ పడుతుండేవారు.

కుమార్తెను ప్రేమిస్తున్నాడనీ యువకుడిని చంపేశారు... అయినా శవాన్నే పెళ్లి చేసుకున్న యువతి...

కుమార్తెను ప్రేమిస్తున్నాడనీ యువకుడిని చంపేశారు... అయినా శవాన్నే పెళ్లి చేసుకున్న యువతి...మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్‌లో ఓ పరువు హత్య జరిగింది. ఇది స్థానికంగా కలకలం రేపింది. తమ కూతురిని ప్రేమిస్తున్నాడన్న కారణంతో ఓ యువకుడిని యువతి కుటుంబ సభ్యులే అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేశారు. ప్రియుడి అంత్యక్రియల వద్దకు చేరుకున్న ఆ యువతి, అతని మృతదేహాన్ని పెళ్లాడి, ఇకపై అతని కుటుంబంతోనే కోడలిగా ఉంటానని శపథం చేయడం అందరినీ కదిలించింది.

బాలీవుడ్‌లో మిల్కీ బ్యూటీకి బంపర్ ఆఫర్?

బాలీవుడ్‌లో మిల్కీ బ్యూటీకి బంపర్ ఆఫర్?టాలీవుడ్ మిల్కీబ్యూటీ తమన్నాకు బాలీవుడ్‌లో బంపర్ ఆఫర్ వరించింది. లెజండరీ దర్శకుడు వి.శాంతారాం బయోపిక్‌లో ఆమె నటించనున్నట్టు సమాచారం. భారతీయ సినిమా దిగ్గజాల్లో ఒకరుగా వి.శాంతారాం వెలుగొందారు. ఆయన జీవిత చరిత్రను ఆధారంగా చేసుకుని ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని నిర్మించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ మూవీలో శాంతారాం భార్య, అలనాటి ప్రముఖ నటి సంధ్య పాత్రలో తమన్నా కనిపించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.

IMAXలో స్టార్ట్ అవతార్ హంగామా - భారీగా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్

IMAXలో స్టార్ట్ అవతార్ హంగామా - భారీగా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ప్రపంచ సినీ ప్రేక్షకులు ఎదురుచూస్తున్న అతిపెద్ద విజువల్ ఈవెంట్ అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ విడుదలకు కౌంట్‌డౌన్ మొదలైంది. ఈ గ్లోబల్ ఫ్రాంచైజీ కోసం భారత్‌లో మాస్ హైప్ నెలకొన్న తరుణంలో, IMAX డిసెంబర్ 5 నుంచి నేషన్‌వైడ్‌గా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్‌ను ఓపెన్ చేయడానికి రెడీ అవుతోంది. IMAX, డాల్బీ విజన్ స్క్రీన్లలో ఈ ఫస్ట్ డే–ఫస్ట్ షోగా చూడాలని కోరుకునే ప్రేక్షకులకు ఇది గోల్డెన్ ఛాన్స్‌గా మారింది.

భూత శుద్ధి వివాహ బంధంతో ఒక్కటైన సమంత - రాజ్ నిడిమోరు

భూత శుద్ధి వివాహ బంధంతో ఒక్కటైన సమంత - రాజ్ నిడిమోరుప్రముఖ హీరోయిన్ సమంత, ప్రముఖ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరులు పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరిద్దరూ భూత శుద్ధి వివాహం బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. వీరి వివాహం కోయంబత్తూరులోని ఈషా ఫౌండేషన్‌లో జరిగింది. సోమవారం ఉదయం అత్యంత నిరాడంబరంగా జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకలో అత్యంత సన్నిహితులు, కొద్దిమంది కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే పాల్గొన్నారు. ఆ తర్వాత తమ పెళ్ళికి సంబంధించిన తొలి ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. కోవైలోని ఈషా ఫౌండేషన్‌లో ఉన్న లింగ భైరవ ఆలయంలో వీరి వివాహ వేడుక జరిగింది.

Kandula Durgesh: ఏపీలో కొత్త ఫిల్మ్ టూరిజం పాలసీ, త్వరలో నంది అవార్లులు : కందుల దుర్గేష్

Kandula Durgesh: ఏపీలో కొత్త ఫిల్మ్ టూరిజం పాలసీ, త్వరలో నంది అవార్లులు : కందుల దుర్గేష్సినిమా షూటింగ్‌లకు, పర్యాటకానికి ప్రధాన కేంద్రంగా ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమకు ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని రచిస్తున్నామని ఈ క్రమంలో ఏపీ సినిమాటోగ్రఫీకి కొత్త శకం ఆరంభమైందని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ప్రకటించారు. ముంబయి జుహూలోని జేడబ్ల్యూ మారియట్ హోటల్ లో డిసెంబర్ 1, 2 తేదీల్లో జరుగుతున్న ప్రతిష్టాత్మక ‘సీఐఐ బిగ్ పిక్చర్ సమ్మిట్ - 2025’ లో రాష్ట్ర పర్యాటక, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖా మంత్రి కందుల దుర్గేష్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. ఏపీలో సమగ్రమైన కొత్త 'ఫిల్మ్ టూరిజం పాలసీ'ని ఆవిష్కరించడానికి వేగంగా పని చేస్తున్నామని తెలిపారు.

Ram Achanta : అఖండ 2 నిర్మించడానికి గట్టి పోటీనే ఎదుర్కొన్నాం : రామ్, గోపీచంద్ ఆచంట

Ram Achanta : అఖండ 2 నిర్మించడానికి గట్టి పోటీనే ఎదుర్కొన్నాం : రామ్, గోపీచంద్ ఆచంటఅఖండ 2 సినిమాను చేయడానికి కొందరు నిర్మాతలు ప్రయత్నించారు. క్లాప్ అయ్యాక మా చేతికి రావడానికి చాలా సమయం పట్టింది. అఖండ టైంలో జరిగింది. మాకు ఆ టైంలో కుదరక వేరే నిర్మాత చేయాల్సివచ్చింది. ఆ సినిమా రేంజ్ తో అఖండ 2 కు గట్టిపోటీ వచ్చింది. బాలక్రిష్ణ,బోయపాటి కాంబినేషన్ లో లెజెండ్ సినిమా నిర్మించాం. వీరి కాంబినేషన్ అంటేనే బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అనే నానుడి ఇండస్ట్రీలో వుందని 14 రీల్స్ నిర్మాణ సంస్థ అధినేతలు రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట తెలిపారు. డిసెంబర్ 5న సినిమా విడుదల కాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాతలు మాట్లాడుతూ పలు విషయాలు చెప్పారు.
