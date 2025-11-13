హైదరాబాద్ ఐటీ కారిడార్లలో మోనో రైలు.. రేవంత్ రెడ్డి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తారా?
తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ నగరంలో పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ సమస్యను క్రమబద్ధీకరించడంపై వారు దృష్టి సారించారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి, ముఖ్యంగా ఐటీ కారిడార్లలో మోనో రైలు కనెక్టివిటీని అందించే ప్రక్రియలో ఉంది. ఇందులో భాగంగా తెలంగాణ సర్కారు మరిన్ని స్కైవాక్లను నిర్మించి, మోనో రైలును ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తోంది. మోనో రైలును స్కైవాక్లతో అనుసంధానించాలనేది ప్రణాళిక.
అయితే, దీనికి వాణిజ్య భవనాల యజమానుల అనుమతులు, ప్రభుత్వం రోడ్డు అడ్డంకిని అధిగమించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. సీఎస్ఆర్ నిధులతో స్కైవాక్లు, పీపీపీ మోడల్లో మోనో రైలును నిర్మించాలని కోరుకుంటోంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అనుమతి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రతి రోజు, ఐటీ కారిడార్లు, వాటి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి.
సాధారణ ప్రయాణికులు, ఐటీ పార్కులలో పనిచేసే వారు రద్దీ సమయాల్లో ఇంటికి వెళ్లడానికి లేదా పని చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కొన్ని సర్క్యూట్లలో 1, 2 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ జామ్లు ఉంటాయి. నగరంలో మోనో రైలును ప్రవేశపెట్టడం వల్ల ఐటీ నిపుణులకు గొప్ప ఉపశమనం లభిస్తుంది.