Akhanda 2: అఖండ 2 ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్కు రేవంత్ రెడ్డి, అల్లు అర్జున్
నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన అఖండ 2 ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్కు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి హాజరవుతారని సమాచారం. అన్నీ ప్రణాళిక ప్రకారం జరిగితే నవంబర్ 28న కూకట్పల్లిలో జరగనున్న గ్రాండ్ గాలాకు అల్లు అర్జున్ కూడా అతిథిగా వచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
గత సంవత్సరం సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట తర్వాత, అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ అయ్యారు. తరువాత బెయిల్పై విడుదల చేశారు. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో, పుష్ప: ది రూల్లో తన నటనకు అల్లు అర్జున్ ముఖ్యమంత్రి నుండి ఉత్తమ నటుడు గదర్ అవార్డును అందుకున్నారు.
కొంత గ్యాప్ తర్వాత ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్తో పాటు అల్లు అర్జున్ కూడా హాజరవుతారు. బాలకృష్ణ, అల్లు అర్జున్ గతంలో అన్స్టాపబుల్ ప్రత్యేక ప్రదర్శన సందర్భంగా ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేశారు.