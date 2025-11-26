ఎస్వీయూ క్యాంపస్లో చిరుతపులి.. కోళ్లపై దాడి.. ఉద్యోగులు, విద్యార్థుల్లో భయం భయం
శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం (SVU) క్యాంపస్లో మంగళవారం చిరుతపులి కనిపించింది. ఇది ఎస్వీయూ ఉద్యోగుల క్వార్టర్ల సమీపంలో కోళ్లపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించింది. ఆపై చిరుతపులి నివాస సముదాయాలను దాటుకుని పక్కనే ఉన్న అడవిలోకి వెళ్లిపోయింది.
ఈ సంఘటన అటవీ ప్రాంతాలకు సమీపంలో ఉన్న హాస్టళ్లలో నివసిస్తున్న విద్యార్థులలో, ఉద్యోగుల్లో ఆందోళనను పెంచింది. ఇటీవలి నెలల్లో వెటర్నరీ విశ్వవిద్యాలయం, వేదిక్ విశ్వవిద్యాలయం, అటవీ ప్రాంతం వెంబడి ఉన్న ఇతర సంస్థలలో ఇలాంటి దృశ్యాలు కనిపించాయని, రాత్రిపూట క్యాంపస్ సరిహద్దుల దగ్గర పెద్ద పిల్లులను తాము తరచుగా గమనిస్తున్నామని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.
ఎస్వీయూ జోన్ పరిధిలో ప్రస్తుతం కనీసం మూడు చిరుతలు సంచరిస్తున్నాయని అటవీ అధికారులు భావిస్తున్నారు. విశ్వవిద్యాలయం సాయంత్రం 7 గంటల నుండి ఉదయం 7 గంటల వరకు అంతర్గత రహదారి వినియోగాన్ని పరిమితం చేసింది, జంతువుల కదలికలను ట్రాక్ చేయడానికి నిఘా బృందాలను నియమించారు.
అయితే, ఇటువంటి చర్యలు వన్యప్రాణుల చొరబాట్లను పూర్తిగా నిరోధించలేమని అధికారులు అంగీకరిస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం తిరుపతి అంతటా అనేక చిరుతపులుల సంచారం కనిపించింది. అక్టోబర్లో, సిసిటివిలో ఒక చిరుతపులి విద్యా బ్లాక్ల మీదుగా నడుస్తున్నట్లు రికార్డ్ చేయబడింది.
వేదిక్ విశ్వవిద్యాలయ హాస్టల్లోని విద్యార్థులు తమ ప్రాంగణంలో ఒక చిరుతను గుర్తించినట్లు నివేదించారు. అలిపిరి, శ్రీవారి మెట్టు, అలిపిరి-జూ పార్క్ రోడ్డు, మంగళం, జీవ కోన వంటి సమీప ప్రాంతాలలో కూడా వన్యప్రాణులు కనిపించాయి. అటవీ శాఖ పర్యవేక్షణ బృందాలను నియమించింది.
ఇంకా కెమెరా ట్రాప్లను ఏర్పాటు చేసింది. ఇంకా క్యాంపస్ సరిహద్దుల దగ్గర దట్టమైన వృక్షసంపదను తొలగించడం ప్రారంభించింది. చిరుతపులులు, ఎలుగుబంట్లు లేదా ఏనుగులు నివాసంలోకి దూసుకుపోయే అత్యవసర పరిస్థితులకు స్పందించడానికి వన్యప్రాణుల రక్షణ విభాగాలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
హాస్టళ్లు, సంస్థల చుట్టూ ఆహార వ్యర్థాలను సరిగ్గా పారవేయకపోవడం వల్ల సమస్య మరింత తీవ్రమవుతోందని ఒక సీనియర్ అటవీ అధికారి తెలిపారు. ఆహార వ్యర్థాల కోసం వీధి కుక్కలు వస్తున్నాయి. చిరుతలు వాటిని అనుసరిస్తాయి. పరిస్థితి అదుపులో ఉంది, కానీ అటవీ ప్రాంతాల సమీపంలో నివసించేవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు.