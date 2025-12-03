Amaravati: అమరావతి రెండవ దశ భూ సేకరణకు ఆమోదం

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాజధాని నగరం అమరావతి నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయడానికి చర్యలు ప్రారంభించింది. తెలుగుదేశం నేతృత్వంలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టు కోసం రెండవ దశ భూ సేకరణకు ఆమోదం తెలిపింది.
మంగళవారం పరిపాలనా అనుమతులు, ఉత్తర్వులు జారీ చేయబడ్డాయి. మున్సిపల్ పరిపాలన, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ప్రిన్సిపల్ కార్యదర్శి ఎస్ సురేష్ కుమార్ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ల్యాండ్ పూలింగ్ ప్రక్రియను చేపట్టడానికి ఏపీ రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి అథారిటీకి అధికారం ఇచ్చారు.
ఈ ఉత్తర్వు ప్రకారం, సీఆర్డీఏ ఏడు గ్రామాలలో 16,666.57 ఎకరాల పట్టా (ప్రైవేట్), అసైన్డ్ భూములను సమీకరిస్తుంది. రెండవ దశ భూ సేకరణ పల్నాడు, గుంటూరు జిల్లాల్లోని గ్రామాలను కవర్ చేస్తుంది. పల్నాడు జిల్లాలోని అమరావతి మండలంలో, నాలుగు గ్రామాలు గుర్తించబడ్డాయి.
అవి వైకుంఠపురంలో 1,965 ఎకరాల పట్టా భూమి, పెదమద్దూరులో 1,018 ఎకరాల పట్టా భూమి, యేంద్రాయిలో 1,879 ఎకరాల పట్టా భూమి, 46 ఎకరాల అసైన్డ్ భూమి, కర్లపూడి, లేమల్లలో 2,603 ఎకరాల పట్టా భూమి మరియు 51 ఎకరాల అసైన్డ్ భూమి.
గుంటూరు జిల్లాలోని తుళ్లూరు మండలంలో, మూడు గ్రామాలు జాబితా చేయబడ్డాయి. వద్దమానులో 1,763.29 ఎకరాల పట్టా భూమి, 4.72 ఎకరాల అసైన్డ్ భూమి, హరిశ్చంద్రపురంలో 1,448.09 ఎకరాల పట్టా భూమి, 2.29 ఎకరాల అసైన్డ్ భూమి, పెదపరిమిలో 5,886.18 ఎకరాల పట్టా భూమి ఉన్నాయి.
మొత్తంగా, ప్రభుత్వం 16,562.52 ఎకరాల పట్టా భూమి, 104.01 ఎకరాల అసైన్డ్ భూమిని సమీకరించాలని సీఆర్డీఏని ఆదేశించింది. మొత్తం 16,666 ఎకరాలకు పైగా.. ఇందులో 3,828.30 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉంది.
ఈ చర్య అమరావతి అభివృద్ధిలో కొత్త ఊపును సూచిస్తుందని, నిర్మాణాత్మక, వ్యూహాత్మక భూసేకరణ ద్వారా రాజధాని నగర నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయాలనే ప్రభుత్వ ఉద్దేశ్యాన్ని సూచిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.