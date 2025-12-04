Allu Arjun : కున్రిన్ పేరుతో జపనీస్ థియేటర్లలోకి అల్లు అర్జున్... పుష్ప 2
Allu Arjun - Pupshpa 2 Japan
సుకుమార్ రైటింగ్స్తో కలిసి మైత్రి మూవీ మేకర్స్ పంపిణీదారులు గీక్ పిక్చర్స్, షోచికులతో కలిసి పుష్ప 2: ది రూల్ను జపాన్కు తీసుకువచ్చింది. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన రికార్డులను బద్దలు కొట్టిన ఈ బ్లాక్బస్టర్ జనవరి 16, 2026న పుష్ప కున్రిన్ పేరుతో జపనీస్ థియేటర్లలోకి రానుంది.
జపనీస్ శుభాకాంక్షలు - “కొన్నిచివా, నిహోన్ నో టోమో యో” (హలో, జపాన్ స్నేహితులు) అనే పేరుతో ఈ ప్రకటన వెలువడింది. హీరో యొక్క ధైర్యసాహసాలు కలిగిన పుష్ప రాజ్ను కలిగి ఉన్న అద్భుతమైన కొత్త పోస్టర్లతో పాటు ప్రత్యేకంగా డబ్ చేయబడిన జపనీస్ ట్రైలర్ విడుదలైంది.
డిసెంబర్ 5, 2024న ఐదు భారతీయ భాషలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ విడుదల తర్వాత ఇప్పటికే “ఇండస్ట్రీ హిట్”గా నిలిచిన పుష్ప 2 దీని సీక్వెల్.
గత సంవత్సరం వచ్చిన నివేదికల ప్రకారం, నిర్మాతలు కథనానికి "అంతర్జాతీయ రుచిని" జోడించాలని ప్లాన్ చేశారు, మొదట ఈ చిత్రం భారతదేశ సరిహద్దులను దాటి విస్తరించే విధంగా ముఖ్యమైన భాగాలను చిత్రీకరించాలని భావించారు. ఈ చిత్రానికి సుకుమార్ దర్శకత్వం వహించారు. బన్నీ తన నటనకు అందుకున్న ప్రశంసలను పదే పదే మరియు వినయంగా తిప్పికొట్టాడు, "మొత్తం విజయం, మొత్తం క్రెడిట్ ఒక వ్యక్తికే చెందుతుంది" అని తన దర్శకుడిని ప్రస్తావిస్తూ.
ఈ చిత్రానికి దేవి శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందించారు. ఫహద్ ఫాసిల్ పోలీసు పాత్ర పోషిస్తున్నారు. జాతర ఎపిసోడ్లో హీరోతో కలిసి రష్మిక మందన్న నటన ఒక హైలైట్. పుష్ప 2ని నవీన్ యెర్నేని మరియు వై రవిశంకర్ నిర్మించారు.