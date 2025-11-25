భారత మహిళల కబడ్డీ జట్టు అదుర్స్, వరల్డ్ కప్ కైవసం.. మోదీ అభినందనలు
భారత మహిళల కబడ్డీ జట్టు చైనీస్ తైపీపై 35-28 తేడాతో విజయం సాధించి వరుసగా రెండో ప్రపంచ కప్ టైటిల్ను కైవసం చేసుకుంది. సోమవారం జరిగిన ఫైనల్లో 11 దేశాలు పాల్గొన్న టోర్నమెంట్లో భారత్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ అద్భుతమైన విజయానికి మహిళా జట్టును ప్రశంసించిన వారిలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా ఉన్నారు.
2025 కబడ్డీ ప్రపంచ కప్ను గెలుచుకోవడం ద్వారా దేశం గర్వపడేలా చేసినందుకు మన భారత మహిళా కబడ్డీ జట్టుకు అభినందనలు. వారు అత్యుత్తమ ధైర్యాన్ని, నైపుణ్యాలను, అంకితభావాన్ని ప్రదర్శించారు. వారి విజయం లెక్కలేనన్ని యువకులు కబడ్డీని కొనసాగించడానికి, పెద్ద కలలు కనడానికి, ఉన్నత లక్ష్యాలను సాధించడానికి స్ఫూర్తినిస్తుంది.. అని ప్రధానమంత్రి ఎక్స్లో రాశారు.
టోర్నమెంట్ అంతటా అజేయంగా నిలిచిన భారత్ అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉంది. వారు ఇరాన్ను 33-21 తేడాతో ఓడించి శిఖరాగ్ర పోరులోకి ప్రవేశించారు. మరోవైపు, చైనీస్ తైపీ సెమీఫైనల్లో ఆతిథ్య బంగ్లాదేశ్ను 25-18 తేడాతో ఓడించింది. హోంమంత్రి అమిత్ షా కూడా విజేత జట్టును అభినందించారు.