మంగళవారం, 25 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 25 నవంబరు 2025 (10:42 IST)

భారత మహిళల కబడ్డీ జట్టు అదుర్స్, వరల్డ్ కప్ కైవసం.. మోదీ అభినందనలు

Kabaddi
Kabaddi
భారత మహిళల కబడ్డీ జట్టు చైనీస్ తైపీపై 35-28 తేడాతో విజయం సాధించి వరుసగా రెండో ప్రపంచ కప్ టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకుంది. సోమవారం జరిగిన ఫైనల్‌లో 11 దేశాలు పాల్గొన్న టోర్నమెంట్‌లో భారత్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ అద్భుతమైన విజయానికి మహిళా జట్టును ప్రశంసించిన వారిలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా ఉన్నారు. 
 
2025 కబడ్డీ ప్రపంచ కప్‌ను గెలుచుకోవడం ద్వారా దేశం గర్వపడేలా చేసినందుకు మన భారత మహిళా కబడ్డీ జట్టుకు అభినందనలు. వారు అత్యుత్తమ ధైర్యాన్ని, నైపుణ్యాలను, అంకితభావాన్ని ప్రదర్శించారు. వారి విజయం లెక్కలేనన్ని యువకులు కబడ్డీని కొనసాగించడానికి, పెద్ద కలలు కనడానికి, ఉన్నత లక్ష్యాలను సాధించడానికి స్ఫూర్తినిస్తుంది.. అని ప్రధానమంత్రి ఎక్స్‌లో రాశారు. 
 
టోర్నమెంట్ అంతటా అజేయంగా నిలిచిన భారత్ అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉంది. వారు ఇరాన్‌ను 33-21 తేడాతో ఓడించి శిఖరాగ్ర పోరులోకి ప్రవేశించారు. మరోవైపు, చైనీస్ తైపీ సెమీఫైనల్లో ఆతిథ్య బంగ్లాదేశ్‌ను 25-18 తేడాతో ఓడించింది. హోంమంత్రి అమిత్ షా కూడా విజేత జట్టును అభినందించారు.

హోం వర్క్ చేయలేదనీ చెట్టుకు వేలాడదీసిన టీచర్లు

హోం వర్క్ చేయలేదనీ చెట్టుకు వేలాడదీసిన టీచర్లుఛత్తీస్‍‌గఢ్ రాష్ట్రంలో అమానవీయ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. హోం వర్క్ చేయలేదన్న అక్కసుతో ఓ విద్యార్థిని కొందరు ఉపాధ్యాయులు చెట్టుకు వేలాడదీశారు. ఈ ఘటన సూరజ్‌పూర్ జిల్లా నారాయణ్‌పూర్‌లోని హంసవాణి విద్యామందిర్‌లో వెలుగుచూసింది. బాలుడుని చెట్టుకు వేలాడతీసిన దృశ్యాన్ని కొందరు స్థానికులు వీడియో, ఫోటో తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో ఇది వైరల్ అయింది.

నకిలీ మద్యం కేసులో జోగి రమేష్‌కు రిమాండ్ పొడగింపు

నకిలీ మద్యం కేసులో జోగి రమేష్‌కు రిమాండ్ పొడగింపుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నకిలీ మద్యాన్ని తయారు చేసిన కేసులో మాజీ మంత్రి, వైకాపా నేత జోగి రమేష్‌కు విజయవాడ ఎక్సైజ్ కోర్టు రిమాండ్ పొడిగించింది. ఈ కేసులో ఆయనతో సహా మరో మరో ఆరుగురు నిందితులు కూడా ఉన్నారు. వీరందరికీ కోర్టు రిమాండ్ పొడగించింది. ఈ నకిలీ మద్యం కేసులో జోగి రమేష్‌తో పాటు ఆయన సోదరుడు జోగి రాము, సన్నిహితుడు అద్దేపల్లి జనార్ధన్ రావుతో పాటు మరో నలుగురు నిందితులుగా ఉన్నారు.

బాల రాముడి ఆలయ శిఖరంపై జెండాను ఎగురవేసిన ప్రధాని మోడీ

బాల రాముడి ఆలయ శిఖరంపై జెండాను ఎగురవేసిన ప్రధాని మోడీప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మంగళవారం బాలరాముడు కొలువైవున్న అయోధ్యా నగరంలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా బాల రాముడి ఆలయ శిఖరంపై జండాను ఆయన ఆవిష్కరించారు. ఈ ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన అయోధ్యలో ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం మంగళవారం కన్నులపండుగగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా జైశ్రీరామ్‌ నినాదంతో ప్రధాని మోడీ తన ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించారు. అయోధ్య నగరంలో ధ్వజారోహణ కార్యక్రమంతో శతాబ్దాల నాటి గాయాలు మానిపోయాయని వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే, భారతీయ సాంస్కృతిక చైతన్యానికి అయోధ్య సాక్షిగా నిలిచిందన్నారు.

New Bride: ఇష్టం లేని పెళ్లి చేశారు.. నన్ను క్షమించండి.. మంగళసూత్రం పక్కనబెట్టి పరార్

New Bride: ఇష్టం లేని పెళ్లి చేశారు.. నన్ను క్షమించండి.. మంగళసూత్రం పక్కనబెట్టి పరార్వివాహం జరిగిన 18 రోజుల్లో మంగళసూత్రాన్ని తీసి పక్కనబెట్టి.. ఇంటి నుంచి పారిపోయింది ఓ నవ వధువు. అంతేగాకుండా తనను వెతకవద్దని.. ఇష్టం లేని పెళ్లి చేయడంతో తన భర్తతో కలిసి జీవించలేనని.. వాట్సాప్ వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా తెలియజేసింది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

తుఫానుగా మారనున్న అల్పపీడనం - ఏపీకి భారీ వర్ష సూచన

తుఫానుగా మారనున్న అల్పపీడనం - ఏపీకి భారీ వర్ష సూచనబంగాళాఖాతంలో మరో తుఫాను ఏర్పడింది. ఇది మలక్కా జలసంధి పరిసరాల్లో ఏర్పడిన ఈ అల్పపీడనం రానున్న 48 గంటల్లో దక్షిణ బంగాళాఖాతంలో తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ మంగళవారం వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం వాయువ్య దిశగా కదులుతున్న ఈ వ్యవస్థ, రాబోయే 24 గంటల్లో అండమాన్ సముద్రంలో వాయుగుండంగా బలపడనుంది.

Yuzvendra Chahal: తన భార్య హరిణ్య కు సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చిన రాహుల్ సిప్లిగంజ్

Yuzvendra Chahal: తన భార్య హరిణ్య కు సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చిన రాహుల్ సిప్లిగంజ్సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ తనకు కాబోయే భార్యకు ఊహించని సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు. సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్లే బ్యాక్ సింగర్‌గా ఎంతో మంచి సక్సెస్ అందుకున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్ త్వరలోనే పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నెల 27వ తేదీ ఈయన వివాహపు వేడుక ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా జరగబోతోంది. ఈ వివాహ వేడుకకు సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన సెలబ్రిటీలతో పాటు రాజకీయ నాయకులు కూడా హాజరు కాబోతున్నారు.

Rajamouli: వారణాసి కథపై రాజమౌళి విమర్శల గురించి సీక్రెట్ వెల్లడించిన వేణుస్వామి !

Rajamouli: వారణాసి కథపై రాజమౌళి విమర్శల గురించి సీక్రెట్ వెల్లడించిన వేణుస్వామి !సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న చిత్రం వారణాసి. ఇటీవలే ఈ చిత్రం టైటిల్ తోపాటు గ్లింప్స్ ను విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు రాజమౌళి వ్యాఖ్యానించిన మాటలు తీవ్ర వివాదానికి దారితీశాయి. గ్లింప్స్ విడుదలలో మూడు సార్లు జాప్యం కావడంతో ఆయన సహనం కోల్పోయారు. దానితో దేవుడంటే నమ్మకం లేదంటూ ఆయన అనడం, హనుమంతుడు వెనుకవుండి నడిపిస్తాడని నాన్నగారు చెబుతుంటారు. అలాంటి హనుమంతుడు ఏం చేశాడు? అంటూ చూసే ప్రేక్షకులకు, వినే శ్రోతలకు ఊదం ఇచ్చారు.

Thaman: సంగీతంలో విమర్శలపై కొత్తదనం కోసం ఆలోచనలో పడ్డ తమన్ !

Thaman: సంగీతంలో విమర్శలపై కొత్తదనం కోసం ఆలోచనలో పడ్డ తమన్ !గత నెలలో థమన్ మూడు పాటలను విడుదల చేశాడు: అఖండ 2 నుండి రెండు. ది రాజా సాబ్ నుండి ఒకటి. శ్రోతలలో ఒక విభాగం వాటిని ఇష్టపడినప్పటికీ, చాలా మంది అభిమానులు నిరాశ వ్యక్తం చేశారు, ఫ్లాట్ కంపోజిషన్లు, బలహీనమైన ట్యూన్లు, అస్పష్టమైన మిక్సింగ్‌ను ఎత్తి చూపారు. అభిమానుల పేజీలు మరియు సంగీత వేదికలలో విమర్శలు మరింత పెరిగాయి.

సినిమా బడ్జెట్ రూ.50 లక్షలు - వసూళ్లు రూ.100 కోట్ల దిశగా...

సినిమా బడ్జెట్ రూ.50 లక్షలు - వసూళ్లు రూ.100 కోట్ల దిశగా...ఒక సినిమా కథలో సత్తా ఉంటే అది కనకవర్షం కురిపిస్తుందని తాజాగా ఓ గుజరాతీ చిత్రం నిరూపించింది. కేవలం 50 లక్షల పెట్టుబడితో తీసిన చిత్రం ఏకంగా రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్స్ దిశగా దూసుకెళుతోంది. పైగా, ఈ చిత్రం పాన్ ఇండియా మూవీ కాదు. చెప్పుకోదగిన నటీనటులు లేరు. కానీ, రికార్డు స్థాయిలో వసూళ్లను రాబడుతూ గుజరాత్ చిత్రపరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖులే ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తోంది. ఆ చిత్రం పేరు 'లాలో కృష్ణ సదా సహాయతే'. కేవలం రూ.50 లక్షల పెట్టుబడితో నిర్మించారు. ఈ చిత్రం ఇపుడు భారీ లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది.

ద్రౌపది 2 నుంచి ద్రౌపది దేవీగా రక్షణ ఇందుచూడన్ ఫస్ట్ లుక్

ద్రౌపది 2 నుంచి ద్రౌపది దేవీగా రక్షణ ఇందుచూడన్ ఫస్ట్ లుక్రిచర్డ్ రిషి హీరోగా సోల చక్రవర్తి నిర్మిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం ద్రౌపది 2. ఈ మూవీని మోహన్. జి తెరకెక్కిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్డేట్ ఇచ్చారు. హీరోయిన్ రక్షణ ఇందుచూడన్ పోషిస్తున్న ద్రౌపది దేవీ పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. నేతాజి ప్రొడక్షన్స్, జిఎం ఫిల్మ్ కార్పోరేషన్ బ్యానర్ల మీద రూపొందుతోంది.
