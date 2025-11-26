Samantha: యూఎన్ విమెన్ ఇండియాతో చేతులు కలిపిన సమంత
ప్రముఖ సినీ నట సమంత అరుదైన అవకాశం లభించింది. ఐక్యరాజ్యసమితికి చెందిన యూఎన్ విమెన్ ఇండియాతో చేతులు కలిపారు సమంత. మహిళలపై పెరుగుతున్న ఆన్లైన్ వేధింపులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడేందుకు ముందుకొచ్చారు.
యూఎన్ విమెన్ ఇండియా నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమంలో భాగం కావడం తనకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు సమంత పేర్కొన్నారు. ఆన్లైన్ వేదికగా మహిళలపై జరుగుతున్న హింసను అంతం చేయడమే లక్ష్యంగా నవంబర్ 25 నుంచి డిసెంబర్ 10 వరకు 16 రోజుల పాటు జరిగే ప్రత్యేక ప్రచార కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్నట్లు సమంత స్వయంగా వెల్లడించారు.
సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకరమైన కామెంట్స్, ఆన్లైన్ బెదిరింపులు, డీప్ ఫేక్ ఫొటోల వంటి అనేక రూపాల్లో మహిళలు హింసకు గురవుతున్నారని.. ఇది మానసికంగా కుంగదీస్తుంది.. ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తుందని సమంత ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తాను కూడా ఎన్నోసార్లు ఇలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నానని తెలిపారు.
మహిళల్లో ఈ అంశంపై అవగాహన పెంచడమే ఈ ప్రచార కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశమని సమంత స్పష్టం చేశారు. ఆన్లైన్ హింసను అరికట్టడానికి మరింత బలమైన వ్యవస్థలు, కఠినమైన చట్టాలు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.