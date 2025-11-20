Netflix నెట్ ఫ్లిక్స్ నిజంగానే స్కిప్ అడల్ట్ సీన్ బటన్ను జోడించిందా?
ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫార్మ్ లో అడల్ట్ కంటెంట్ ను చాలా ఈజీగా చూసేయవచ్చు. తన ఖాతాదారులను ఆకట్టుకునేందుకు రకరకాల సినిమాలను ఆయా సినిమాలలో అడల్డ్ సీన్స్ ను యధేశ్చంగా చూపిస్తుంటారు.ముఖ్యంగా పరబాషా సినిమాలు ప్రధానంగా విదేశీ సినిమాల్లో ఏకంగా పార్న్ సినిమాలు ఎలా తీస్తారో కూడా డైరెక్ట్ గా చూపించేస్తుంటారు. దీనిపై గత కొంతకాలంగా ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. కానీ అవేవీ తగ్గలేదు. దీనిద్వారా నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రపంచంలోనే 300 మిలియన్లకు పైగా చెల్లింపు సబ్స్క్రైబర్లను కలిగి ఉంది.
కాగా, ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఓ వార్తలు హల్ చల్ చేస్తుంది. అడల్ట్ కంటెంట్ రాగానే స్కిప్ చేసే బటన్ పెడుతోందని. తాజా ఉదాహరణ గుజరాతీ చిత్రం వాష్ లెవల్ 2 యొక్క జోడింపు. గత రెండు రోజులుగా, నెట్ఫ్లిక్స్ “స్కిప్ అడల్ట్ సీన్” అనే కొత్త ఫీచర్ను జోడించిందని సోషల్ మీడియాలో ఒక పుకారు వ్యాపించింది. X మరియు Instagramలో అనేక పోస్ట్లు Netflix వినియోగదారులకు సినిమాల్లోని సన్నిహిత సన్నివేశాలను దాటవేయడానికి అనుమతించే బటన్ను ప్రవేశపెట్టిందని పేర్కొన్నాయి.
మనం కుటుంబంతో కలిసి సినిమా చూసినప్పుడు అకస్మాత్తుగా పెద్దల దృశ్యం తెరపై కనిపించడం ఎంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందో అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి ఈ పుకారు త్వరగా దృష్టిని ఆకర్షించింది మరియు చాలామంది దానిని నమ్మారు.
కానీ నిజం చాలా సులభం. నెట్ఫ్లిక్స్ అలాంటి ఫీచర్ను జోడించలేదు. “స్కిప్ అడల్ట్ సీన్” బటన్ను చూపించే స్క్రీన్షాట్లు పూర్తిగా నకిలీవి. అవి కేవలం సవరించిన చిత్రాలు మరియు ఆన్లైన్లో షేర్ చేయబడిన మీమ్లు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మంది వినియోగదారులు నెట్ఫ్లిక్స్ను ఈ ఎంపికను తీసుకురావాలని అడుగుతున్నారు, ఇది కుటుంబ వీక్షణను సులభతరం చేస్తుందని ఆశిస్తున్నారు. కానీ ప్రస్తుతానికి, నెట్ఫ్లిక్స్ దీన్ని జోడించే సంకేతాలను చూపించలేదు. ప్లాట్ఫామ్ ఈ అభ్యర్థనను పరిశీలిస్తుందా లేదా దానిని విస్మరిస్తుందా లేదా ఇతర లక్షణాలపై దృష్టి పెడుతుందా అనేది వారే ప్రకటన ఇచ్చుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది.