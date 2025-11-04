ముంబై: నవీ ముంబైలో జరిగిన ఐసీసీ మహిళల క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ సెమీ-ఫైనల్కు ఉల్లాసాన్ని, ఉత్సాహాన్ని అందిస్తూ, కోకా-కోలా యొక్క హాఫ్ టైమ్ ప్రచారం ఉత్సాహభరితమైన పునరాగమనం చేసింది. మ్యాచ్ విరామాన్ని సీజన్ ఉత్సాహాన్ని వేడుకగా మార్చుతూ, స్టాండ్లు పాటలతో, హర్షధ్వనులతో మార్మోగాయి. ఈ విరామం ప్రేక్షకులకు రిఫ్రెష్ కావడానికి, ఆనందించడానికి, మళ్లీ కనెక్ట్ కావడానికి ఒక ప్రత్యేక క్షణంగా మారింది. కోక్ స్టూడియో భారత్ సంగీతం, చల్లని కోకా-కోలా ఉత్సాహంతో, హాఫ్ టైమ్ ఆట మాదిరిగానే ఉత్కంఠభరితంగా, సజీవంగా నిలిచింది.
మిడ్-ఇన్నింగ్స్ విరామంలో ఆదిత్య గాధ్వి అందరినీ ఆకట్టుకుంటూ, కేన్స్ లయన్స్ గెలుచుకున్న అన్వేషణ గీతం ఖలాసి, గుజరాత్ జానపద వారసత్వానికి ఉత్సాహభరితమైన నివాళి అయిన మీథా ఖారా పాటలతో ప్రేక్షకులను అలరించాడు. ఈ ప్రదర్శన భారతదేశ ప్రజల మనసుల కోసం కోకా-కోలా పునఃరూపకల్పన చేసిన సంగీత వేదిక కోక్ స్టూడియో భారత్ యొక్క సారాన్ని అద్భుతంగా ప్రతిబింబించింది. ఇది ప్రామాణికమైన ప్రాంతీయ కళాత్మకతను జరుపుకుంటూ, స్థానిక శబ్దాలను ప్రపంచ ప్రేక్షకులతో కలుపుతుంది. ప్రామాణికత పట్ల కోక్ స్టూడియో భారత్ యొక్క అచంచలమైన నిబద్ధత, దానిని భారతదేశంలో సంగీత ప్రజాస్వామ్యానికి అత్యంత శక్తివంతమైన వేదికలలో ఒకటిగా నిలిపింది, స్వదేశీ ప్రతిభను ప్రపంచ వేదికపై ప్రతిధ్వనించేలా చేసింది.
ఐసీసీ మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచకప్ వంటి వేదికపై ప్రతిరోజూ ప్రదర్శన ఇవ్వడం సాధ్యమయ్యేది కాదు. దేశం మొత్తం ఆసక్తిగా చూస్తూ ఉంటుంది. కోక్ స్టూడియో భారత్ ద్వారా నేను నా సాంప్రదాయ స్వరాలను, నేను చిన్నప్పటి నుండి వింటున్న శబ్దాలను క్రికెట్ అభిమానులు ఉత్సాహంగా ఉన్న ఆ వేదికపైకి తీసుకువస్తున్నాను. మన సంగీతం ఇంత ఉత్సాహంగా, ఇంత విస్తృతంగా ప్రజల హృదయాలను తాకడం చూడటం నాకు అపారమైన ఆనందాన్ని ఇస్తోంది." అని ఆదిత్య గాద్వి అన్నారు.
మిస్టర్. శంతను గంగానే, IMX లీడ్, కోకాకోలా INSWA ఇలా పేర్కొన్నారు,ఈ రోజుల్లో అభిమానులు అనుబంధాలను వెతుకుతున్నందున, ప్రత్యక్ష క్రీడల చుట్టూ వినియోగదారుల అనుభవాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. ఐసీసీతో మా భాగస్వామ్యం ఆ అవగాహనకు ప్రతిబింబం. కలిసి, మనం ఆటను మాత్రమే కాదు, దాని చుట్టూ ఉన్న క్షణాలను కూడా మరింత ఆసక్తికరంగా మలుస్తున్నాము. కోక్ యొక్క హాఫ్ టైమ్ షోకేస్ ఆ తత్వాన్ని సజీవంగా చేస్తూ, విరామాన్ని క్రీడ, సంగీతం మరియు రిఫ్రెష్మెంట్ కలిసే వేదికగా మారుస్తుంది. కోక్ స్టూడియో భారత్ క్రికెట్ అనుభవానికి సంస్కృతి మరియు భావోద్వేగాల పొరను జోడిస్తుంది. ఇది స్వభావంలో పూర్తిగా భారతీయమైనదిగా, అనుభూతిలో విశ్వవ్యాప్తంగా అనిపిస్తుంది.
మిస్టర్. అనురాగ్ దహియా, చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్, ఐసీసీ ఇలా అన్నారు, కోకాకోలాతో మా భాగస్వామ్యం సరిహద్దులను దాటి, క్రికెట్ను అభిమానులు అనుభవించే విధానాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. హాఫ్ టైమ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆ భాగస్వామ్యానికి సహజమైన పొడిగింపుగా, క్రీడ మరియు సంస్కృతిని ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చి, అభిమానులను కొత్త మార్గాల్లో నిమగ్నం చేస్తుంది. ఐసీసీ మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ స్ఫూర్తిని జరుపుకునేటప్పుడు, ఈ సహకారం ఆటను మరింత ప్రేరణాత్మకంగా, ఉత్సాహభరితంగా మరియు ప్రతి అభిమానితో లోతైన అనుబంధాన్ని కలిగించేలా మార్చాలన్న మా నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఆదిత్య గాధ్వి గానం మొదలవగానే స్టేడియం అంతా ఉత్సాహంతో నిండిపోయింది. అది అక్కడితో ఆగలేదు, ప్రసారాన్ని వీక్షిస్తున్న అభిమానులు కూడా తమ ఇళ్లలోనే ఆ మూడ్లో మునిగిపోయారు. బ్లింకిట్ హాఫ్ టైమ్లో కోక్ హాఫ్ ప్రైస్ ఆఫర్తో, విరామం ఒక వేడుకగా మారింది. ఈ ఆలోచన ఇప్పుడు దేశం నలుమూలలా వ్యాపిస్తోంది, ఒక్కటే సంగీతం, ఒక్కటే విరామం, కానీ ప్రతి ఇంట్లో, ప్రతి మనసులో ఒక ప్రత్యేకమైన ఆనంద క్షణంగా మారుతోంది.
హాఫ్ టైమ్ను క్రీడ మరియు సంస్కృతిల మేళవింపుగా మార్చుతూ, కోకా-కోలా మరియు ICC మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ ఆటకు ఒక కొత్త ఊపును అందిస్తున్నాయి. ఇది కేవలం స్కోర్లోనే కాదు, సంగీతంలో, విరామంలో, మరియు ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా మార్చే ప్రేక్షకుల ఉత్సాహంలో ప్రతిధ్వనిస్తుంది.