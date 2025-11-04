బుధవారం, 5 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 4 నవంబరు 2025 (23:33 IST)

ఐకానిక్ పసుపు బామ్‌ను తిరిగి విడుదల చేసిన అమృతాంజన్ హెల్త్‌కేర్

Amrutanjan
అమృతాంజన్ పసుపు బామ్, (చిన్న ఉపశమనపు డబ్బా) 130 సంవత్సరాలకు పైగా భారతదేశంలోని ప్రతి ఒక్కరి దైనందిన జీవితాలలో గాఢంగా పెనవేసుకుపోయింది. ఇది పడకగదిలో ఉన్నా, ట్రావెల్ బ్యాగ్‌లో ఉన్నా, లేక తలనొప్పి లేదా ఒళ్లు నొప్పి వచ్చినప్పుడల్లా ఒక చేతి నుండి మరొక చేతికి ప్రేమగా అందించబడినా, దాని ఉపశమనం కలిగించే సువాసన, సాంత్వననిచ్చే స్పర్శతో కేవలం ఉపశమనం మాత్రమే కాక, అపురూపమైన జ్ఞాపకాలను కూడా అందిస్తుంది. చాలా మందికి, ఇది కేవలం ఒక ఉత్పత్తి కాదు. వారి కుటుంబ కథలో ఒక భాగం, ఒక శతాబ్దానికి పైగా చెక్కుచెదరని నమ్మకానికి, ధైర్యానికి ప్రతీక.
 
ఈ ప్రయాణం అమృతాంజన్ దూరదృష్టి గల వ్యవస్థాపకులు కాశీనాథుని నాగేశ్వర రావు పంతులు గారితో ప్రారంభమైంది. 1867లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని మచిలీపట్నంలో జన్మించిన ఆయన కేవలం ఒక పారిశ్రామికవేత్త మాత్రమే కాదు, స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు, పాత్రికేయుడు, సంఘసంస్కర్త కూడా. 1893లో, ఆయన అమృతాంజన్ బామ్‌ను పరిచయం చేశారు. దీనిని భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశాలలో పంపిణీ చేసి, ప్రజలకు సహజ ఉపశమనాన్ని అందించారు. తరువాత, ఆయన ఆంధ్ర పత్రిక అనే తెలుగు వార్తాపత్రికను స్థాపించారు. ఇది ఆంధ్ర, తెలంగాణ అంతటా జాతీయవాద భావనలు, సామాజిక సంస్కరణకు ప్రేరణనిచ్చింది. తన పని ద్వారా, ఆయన విద్య, మహిళా సాధికారత, అభ్యుదయ భావనలకు మద్దతునిస్తూనే, శ్రద్ధ, విశ్వాసంపై ఆధారపడిన బ్రాండ్‌ను నిర్మించారు. 130 సంవత్సరాలకు పైగా ఉపశమనం, భరోసా, బాధ్యతకు చిహ్నంగా నిలిచిన అమృతాంజన్ ద్వారా ఆయన వారసత్వం నేటికీ కొనసాగుతోంది.
 
ఆ పాత జ్ఞాపకాలను మళ్లీ సజీవం చేసే క్రమంలో, అమృతాంజన్ హెల్త్‌కేర్ తమ ఐకానిక్ పసుపు బామ్‌ను ప్రజలకు బాగా గుర్తుండిపోయిన ప్యాకేజింగ్‌లోనే అంటే క్లాసిక్ గాజు సీసాలో తిరిగి విడుదల చేసింది. గాజు సీసా పునరాగమనం కేవలం నాస్టాల్జియాను మాత్రమే తిరిగి తీసుకురావడం కాక, ప్లాస్టిక్‌ను తగ్గించడం ద్వారా సుస్థిరతకు బ్రాండ్ నిబద్ధతను కూడా బలపరుస్తుంది. బామ్ రాకను మరింత ప్రత్యేకంగా చేయడానికి, ఇప్పుడు ప్రతి సీసా 25% అదనపు బామ్‌తో వస్తుంది. తద్వారా తరతరాలుగా నమ్మిన సౌకర్యాన్ని కుటుంబాలు మరింత ఎక్కువగా పొందేలా చూస్తుంది.
 
ఈ వారసత్వాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తూ, అమృతాంజన్ తమ కొత్త ప్రచారమైన హర్ దర్ద్ మిటాయేను రెండు కొత్త టీవీసీలతో ప్రారంభించింది. ఈ టీవీసీలు పనిలో ఉన్నప్పుడు, ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు లేదా సాధారణ ప్రయాణంలో నొప్పి అంతరాయం కలిగించే రోజువారీ, సామాన్య సందర్భాలను చిత్రీకరిస్తాయి. ప్రతి కథలో, అమృతాంజన్ వేగవంతమైన, సహజమైన ఉపశమనంతో అడుగుపెట్టి, ప్రజలు ఏ అంతరాయం లేకుండా తిరిగి తమ పనిలో నిమగ్నం అయ్యేందుకు సహాయపడుతుంది.
 
సంవత్సరాలుగా, అమృతాంజన్ పసుపు బామ్ కేవలం ఒక నివారణ మాత్రమే కాదు. జీవితంలో రోజువారీ అసౌకర్యాలలో ఒక తోడు, కాల పరీక్షకు నిలబడిన ఒక భరోసానిచ్చే ఆచారం. ఇప్పుడు, కొత్త ప్రచారాలు, ఆధునిక ప్యాకేజింగ్, శ్రద్ధ అనే బలమైన వాగ్దానంతో నేటి ప్రపంచానికి సరిపోయేలా కొత్త రూపంలో, ఇది బాధ్యత, విలువ ఆధునిక అంచనాలను అందుకుంటూనే, కాలాతీతమైన ఉపశమనాన్ని అందిస్తూనే ఉంది.
 
అమృతాంజన్ హెల్త్‌కేర్ లిమిటెడ్ చైర్మన్, ఎండీ ఎస్. శంభు ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, ఒక శతాబ్దానికి పైగా, భారతీయులంతా తమ రోజువారీ నొప్పి నివారణ క్షణాలలో అమృతాంజన్ బామ్‌ను నమ్ముతున్నాయి. మొట్టమొదట 1893లో ప్రారంభించబడిన అమృతాంజన్ పెయిన్ బామ్ ప్రధాన నివారణగా మారింది. తరతరాలుగా కుటుంబాలలో ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. ఈ పునఃప్రారంభం మా వినియోగదారులు ఎంతగానో ఆదరించే వాటిని, సమర్థవంతమైన ఉపశమనం, ఎక్కువ పరిమాణం, పర్యావరణానికి మెరుగైన ప్యాకేజింగ్‌ను, వారికి తిరిగి ఇవ్వడం ద్వారా ఆ బంధాన్ని పునరుద్ధరించడం గురించే. పసుపు బామ్‌ను గాజు సీసాలో తిరిగి తీసుకురావడం ద్వారా, మేము చరిత్రలో ఒక భాగాన్ని తిరిగి తీసుకురావడం మాత్రమే కాదు, 130 సంవత్సరాలకు పైగా మారకుండా ఉన్న మా శ్రద్ధ వాగ్దానాన్ని కూడా బలోపేతం చేస్తున్నాము అని పేర్కొన్నారు.
 
అమృతాంజన్ హెల్త్‌కేర్ లిమిటెడ్ చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ మణి భాగవతీశ్వరన్ మాట్లాడుతూ, పసుపు బామ్ కేవలం ఒక నివారణ కాదు. అది పరిచయం, నమ్మకనికి సంబంధించిన అనుభూతి. ప్రతి కుటుంబానికి దానితో ఒక గాఢ అనుబంధం ఉంటుంది. ఈ పునఃప్రారంభంతో, మేము కొత్త కథలను సృష్టించాలని అనుకుంటున్నాం. గాజు సీసాలకు మారడం ఒక బాధ్యతాయుతమైన చర్య. కానీ ఇది ఒక భావోద్వేగ చర్య కూడా. ఇది రాబోయే తరాలకు బ్రాండ్‌ను సందర్భోచితంగా ఉంచుతూనే, అమృతాంజన్ మూలాలకు మమ్మల్ని తిరిగి కలుపుతుంది” అని వివరించారు. ఈ పునఃప్రారంభంతో, అమృతాంజన్ హెల్త్‌కేర్ తమ శ్రద్ధ వారసత్వాన్ని వేడుకగా జరుపుకుంటోంది, 130 సంవత్సరాలకు పైగా నమ్మదగిన సౌకర్యం, ఉపశమనం ప్రతి భారతీయ ఇంటిలో దాని స్థానాన్ని కొనసాగించేలా చూస్తోంది.

Purush: భిన్నమైన క్యాప్షన్స్, పోస్టర్‌లతో డిఫరెంట్ మూవీ పురుష

Purush: భిన్నమైన క్యాప్షన్స్, పోస్టర్‌లతో డిఫరెంట్ మూవీ పురుషప్రతీ మగాడి యుద్ధం (విజయం) వెనక ఓ ఆడది ఉంటుంది.. స్వేచ్ఛ కోసం భర్త చేసే అలుపెరగని పోరాటం అంటూ ఇలా డిఫరెంట్ క్యాప్షన్స్‌తో రకరకాల పోస్టర్లను రిలీజ్ చేస్తూ అంచనాలు పెంచేస్తోంది ‘పురుష:’ టీం. బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల కోటేశ్వరరావు తన తనయుడు పవన్ కళ్యాణ్‌ను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ సినిమాకు వీరు వులవల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Prerna Arora: ఆరెంజ్ స్పూర్తితో తెలుగు సినిమా చేశా - జటాధర బ్లాక్ మ్యాజిక్ కథ : నిర్మాత ప్రేరణ అరోరా

Prerna Arora: ఆరెంజ్ స్పూర్తితో తెలుగు సినిమా చేశా - జటాధర బ్లాక్ మ్యాజిక్ కథ : నిర్మాత ప్రేరణ అరోరానేను హిందీలో సినిమాలో చేస్తున్నప్పటికీ తెలుగు సినిమా అంటే నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్. రామ్ చరణ్.. ఆరెంజ్ సినిమా చూశాను. అప్పటి నుంచి నాకు తెలుగు సినిమా పట్ల చాలా పాషన్ వచ్చింది. తెలుగు సినిమాలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. కమర్షియల్, మాస్, హ్యాపీ, ఫ్యామిలీ అన్ని ఎమోషన్స్ తో సినిమాలు వస్తుంటాయి. తెలుగు సినిమా చాలా గొప్ప సినిమాలని ఇండియన్ సినిమాకి అందించింది.. అని నిర్మాత ప్రేరణ అరోరా అన్నారు.

Aadi Saikumar: శంబాల ఏ ఒక్కరినీ నిరాశపర్చదు : ఆది సాయికుమార్

Aadi Saikumar: శంబాల ఏ ఒక్కరినీ నిరాశపర్చదు : ఆది సాయికుమార్ఆది సాయి కుమార్ నటిస్తున్న సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ శంబాల: ఎ మిస్టికల్ వరల్డ్ ట్రైలర్ ఒక్కసారిగా అంచనాల్ని పెంచేసిన సంగతి తెలిసిందే. షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు, మహీధర్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి యుగంధర్ ముని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో అర్చన అయ్యర్, స్వాసిక, రవివర్మ, మధునందన్, శివకార్తీక్ వంటి వారు నటిస్తున్నారు. ట్రైలర్‌కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ రావడంతో చిత్రయూనిట్ మంగళవారం నాడు మీట్ ఏర్పాటు చేశారు.

సింగర్ రామ్ మిరియాల పాడిన టైటిల్ సాంగ్ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు

సింగర్ రామ్ మిరియాల పాడిన టైటిల్ సాంగ్ సంతాన ప్రాప్తిరస్తురామ్ మిరియాల పాడిన పాటల్లో చిట్టి నీ నవ్వంటే లక్ష్మీ పటాసే.., టిల్లు అన్న డీజే పెడితే..', 'ఛమ్కీల అంగీలేసి..', 'ఊరు పల్లెటూరు..', 'టికెట్ ఏ కొనకుండా.., సుఫియానా... ఇలా రామ్ మిరియాల పాటలన్నీ మ్యూజిక్ లవర్స్ కు ఫేవరేట్ సాంగ్స్ అయ్యాయి. ఈ వెర్సటైల్ సింగర్ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు సినిమా టైటిల్ సాంగ్ పాడారు. కాసర్ల శ్యామ్ లిరిక్స్ అందించిన ఈ పాటను సునీల్ కశ్యప్ కంపోజ్ చేశారు.

Mahesh Chandra: పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది అంటోన్న దర్శకుడు మహేష్‌చంద్ర

Mahesh Chandra: పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది అంటోన్న దర్శకుడు మహేష్‌చంద్రప్రేయసి రావే తొలి చిత్రంతోనే దర్శకునిగా తన సత్తా చాటుకున్నారు మహేష్‌ చంద్ర. ఆ తర్వాత అయోధ్య రామయ్య, చెప్పాలని వుంది, చిత్రాలతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారాయన. తాజాగా మహేష్‌ చంద్ర రూపొందించిన చిత్రం పిఠాపురంలో. దీనికి ఉప శీర్షిక అలా మొదలైంది. డా. రాజేంద్రప్రసాద్‌, పృధ్వీరాజ్‌, కేదార్‌ శంకర్‌, మణిచందన, జయవాహిని, అన్నపూర్ణమ్మ తదితరులు ముఖ్య తారాగణంగా ఈ చిత్రం రూపొందింది.

Watch More Videos

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండి

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండిచిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...కొంతమంది బరువు ఎలా తగ్గాలా అని తెగ బాధపడిపోతుంటారు. మరికొందరు ఎంత తిండి తిన్నా కూడా పీలగా, బక్కపలచగా వుంటారు. ఐతే ఇలాంటివారు ఎలాంటి ఆహారం తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకోకుండా ఏదిబడితే అది తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎలాంటి పదార్థాలను తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకుని వాటిని తింటుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు వుంటాయి. వీటిని తాగుతుంటే క్రమంగా బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అలాగే అరటిపండు. ఇందులో కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది శక్తిని పెంచడానికి, బరువు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?హార్మోన్లు భావోద్వేగ, శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఆరోగ్యకరమైన బరువు, మానసిక స్థితి, ఆకలి, మరిన్నింటిని నిర్వహించడానికి హార్మోన్లు అవసరం. అలాంటి హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల సాధారణ ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. కనుక అసమతుల్యత కాకుండా ఎలా వుండాలో తెలుసుకుందాము. రెగ్యులర్ వ్యాయామంలో పాల్గొనడం. తినే విషయంలో షుగర్ తీసుకోవడం తగ్గించడం. డైలీ లైఫ్ రొటీన్‌లో ముఖ్యమైన నూనెలను చేర్చడం. ప్రతి భోజనంలో తగినంత ప్రోటీన్ తీసుకోవడం. ఎత్తుకు తగిన బరువును నిర్వహించడం. జీర్ణాశయం యొక్క ప్రభావవంతమైన సంరక్షణ.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com