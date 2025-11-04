అమృతాంజన్ పసుపు బామ్, (చిన్న ఉపశమనపు డబ్బా) 130 సంవత్సరాలకు పైగా భారతదేశంలోని ప్రతి ఒక్కరి దైనందిన జీవితాలలో గాఢంగా పెనవేసుకుపోయింది. ఇది పడకగదిలో ఉన్నా, ట్రావెల్ బ్యాగ్లో ఉన్నా, లేక తలనొప్పి లేదా ఒళ్లు నొప్పి వచ్చినప్పుడల్లా ఒక చేతి నుండి మరొక చేతికి ప్రేమగా అందించబడినా, దాని ఉపశమనం కలిగించే సువాసన, సాంత్వననిచ్చే స్పర్శతో కేవలం ఉపశమనం మాత్రమే కాక, అపురూపమైన జ్ఞాపకాలను కూడా అందిస్తుంది. చాలా మందికి, ఇది కేవలం ఒక ఉత్పత్తి కాదు. వారి కుటుంబ కథలో ఒక భాగం, ఒక శతాబ్దానికి పైగా చెక్కుచెదరని నమ్మకానికి, ధైర్యానికి ప్రతీక.
ఈ ప్రయాణం అమృతాంజన్ దూరదృష్టి గల వ్యవస్థాపకులు కాశీనాథుని నాగేశ్వర రావు పంతులు గారితో ప్రారంభమైంది. 1867లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మచిలీపట్నంలో జన్మించిన ఆయన కేవలం ఒక పారిశ్రామికవేత్త మాత్రమే కాదు, స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు, పాత్రికేయుడు, సంఘసంస్కర్త కూడా. 1893లో, ఆయన అమృతాంజన్ బామ్ను పరిచయం చేశారు. దీనిని భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశాలలో పంపిణీ చేసి, ప్రజలకు సహజ ఉపశమనాన్ని అందించారు. తరువాత, ఆయన ఆంధ్ర పత్రిక అనే తెలుగు వార్తాపత్రికను స్థాపించారు. ఇది ఆంధ్ర, తెలంగాణ అంతటా జాతీయవాద భావనలు, సామాజిక సంస్కరణకు ప్రేరణనిచ్చింది. తన పని ద్వారా, ఆయన విద్య, మహిళా సాధికారత, అభ్యుదయ భావనలకు మద్దతునిస్తూనే, శ్రద్ధ, విశ్వాసంపై ఆధారపడిన బ్రాండ్ను నిర్మించారు. 130 సంవత్సరాలకు పైగా ఉపశమనం, భరోసా, బాధ్యతకు చిహ్నంగా నిలిచిన అమృతాంజన్ ద్వారా ఆయన వారసత్వం నేటికీ కొనసాగుతోంది.
ఆ పాత జ్ఞాపకాలను మళ్లీ సజీవం చేసే క్రమంలో, అమృతాంజన్ హెల్త్కేర్ తమ ఐకానిక్ పసుపు బామ్ను ప్రజలకు బాగా గుర్తుండిపోయిన ప్యాకేజింగ్లోనే అంటే క్లాసిక్ గాజు సీసాలో తిరిగి విడుదల చేసింది. గాజు సీసా పునరాగమనం కేవలం నాస్టాల్జియాను మాత్రమే తిరిగి తీసుకురావడం కాక, ప్లాస్టిక్ను తగ్గించడం ద్వారా సుస్థిరతకు బ్రాండ్ నిబద్ధతను కూడా బలపరుస్తుంది. బామ్ రాకను మరింత ప్రత్యేకంగా చేయడానికి, ఇప్పుడు ప్రతి సీసా 25% అదనపు బామ్తో వస్తుంది. తద్వారా తరతరాలుగా నమ్మిన సౌకర్యాన్ని కుటుంబాలు మరింత ఎక్కువగా పొందేలా చూస్తుంది.
ఈ వారసత్వాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తూ, అమృతాంజన్ తమ కొత్త ప్రచారమైన హర్ దర్ద్ మిటాయేను రెండు కొత్త టీవీసీలతో ప్రారంభించింది. ఈ టీవీసీలు పనిలో ఉన్నప్పుడు, ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు లేదా సాధారణ ప్రయాణంలో నొప్పి అంతరాయం కలిగించే రోజువారీ, సామాన్య సందర్భాలను చిత్రీకరిస్తాయి. ప్రతి కథలో, అమృతాంజన్ వేగవంతమైన, సహజమైన ఉపశమనంతో అడుగుపెట్టి, ప్రజలు ఏ అంతరాయం లేకుండా తిరిగి తమ పనిలో నిమగ్నం అయ్యేందుకు సహాయపడుతుంది.
సంవత్సరాలుగా, అమృతాంజన్ పసుపు బామ్ కేవలం ఒక నివారణ మాత్రమే కాదు. జీవితంలో రోజువారీ అసౌకర్యాలలో ఒక తోడు, కాల పరీక్షకు నిలబడిన ఒక భరోసానిచ్చే ఆచారం. ఇప్పుడు, కొత్త ప్రచారాలు, ఆధునిక ప్యాకేజింగ్, శ్రద్ధ అనే బలమైన వాగ్దానంతో నేటి ప్రపంచానికి సరిపోయేలా కొత్త రూపంలో, ఇది బాధ్యత, విలువ ఆధునిక అంచనాలను అందుకుంటూనే, కాలాతీతమైన ఉపశమనాన్ని అందిస్తూనే ఉంది.
అమృతాంజన్ హెల్త్కేర్ లిమిటెడ్ చైర్మన్, ఎండీ ఎస్. శంభు ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, ఒక శతాబ్దానికి పైగా, భారతీయులంతా తమ రోజువారీ నొప్పి నివారణ క్షణాలలో అమృతాంజన్ బామ్ను నమ్ముతున్నాయి. మొట్టమొదట 1893లో ప్రారంభించబడిన అమృతాంజన్ పెయిన్ బామ్ ప్రధాన నివారణగా మారింది. తరతరాలుగా కుటుంబాలలో ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. ఈ పునఃప్రారంభం మా వినియోగదారులు ఎంతగానో ఆదరించే వాటిని, సమర్థవంతమైన ఉపశమనం, ఎక్కువ పరిమాణం, పర్యావరణానికి మెరుగైన ప్యాకేజింగ్ను, వారికి తిరిగి ఇవ్వడం ద్వారా ఆ బంధాన్ని పునరుద్ధరించడం గురించే. పసుపు బామ్ను గాజు సీసాలో తిరిగి తీసుకురావడం ద్వారా, మేము చరిత్రలో ఒక భాగాన్ని తిరిగి తీసుకురావడం మాత్రమే కాదు, 130 సంవత్సరాలకు పైగా మారకుండా ఉన్న మా శ్రద్ధ వాగ్దానాన్ని కూడా బలోపేతం చేస్తున్నాము అని పేర్కొన్నారు.
అమృతాంజన్ హెల్త్కేర్ లిమిటెడ్ చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ మణి భాగవతీశ్వరన్ మాట్లాడుతూ, పసుపు బామ్ కేవలం ఒక నివారణ కాదు. అది పరిచయం, నమ్మకనికి సంబంధించిన అనుభూతి. ప్రతి కుటుంబానికి దానితో ఒక గాఢ అనుబంధం ఉంటుంది. ఈ పునఃప్రారంభంతో, మేము కొత్త కథలను సృష్టించాలని అనుకుంటున్నాం. గాజు సీసాలకు మారడం ఒక బాధ్యతాయుతమైన చర్య. కానీ ఇది ఒక భావోద్వేగ చర్య కూడా. ఇది రాబోయే తరాలకు బ్రాండ్ను సందర్భోచితంగా ఉంచుతూనే, అమృతాంజన్ మూలాలకు మమ్మల్ని తిరిగి కలుపుతుంది” అని వివరించారు. ఈ పునఃప్రారంభంతో, అమృతాంజన్ హెల్త్కేర్ తమ శ్రద్ధ వారసత్వాన్ని వేడుకగా జరుపుకుంటోంది, 130 సంవత్సరాలకు పైగా నమ్మదగిన సౌకర్యం, ఉపశమనం ప్రతి భారతీయ ఇంటిలో దాని స్థానాన్ని కొనసాగించేలా చూస్తోంది.