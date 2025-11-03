హైదరాబాద్: ఆప్టికల్ మరియు కొలత పరిష్కారాలలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన ZEISS, హైదరాబాద్లో తన ఏడవ క్వాలిటీ ఎక్సలెన్స్ సెంటర్ను ప్రారంభించింది, భారతదేశ ఏరోస్పేస్ మరియు అధునాతన తయారీ రంగాలలో ఆవిష్కరణ మరియు ఖచ్చితత్వాన్ని నడిపించడానికి దాని నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది. భవిష్యత్ విస్తరణ కోసం అదనంగా 1,500 చదరపు అడుగులతో 4,500 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న కొత్త QEC, ఖచ్చితత్వ కొలత మరియు నాణ్యత హామీ సాంకేతికతలలో తాజాదనాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ మరియు లాజిస్టిక్స్ డైరెక్టర్ శ్రీ ప్రవీణ్ పి.ఎ. మరియు ZEISS ఇండియా నాయకత్వ సభ్యుల సమక్షంలో ఈ కేంద్రం ప్రారంభించబడింది.
ప్రారంభోత్సవంలో మాట్లాడుతూ, ZEISS ఇండియా- నైబర్ మార్కెట్స్, ఇండస్ట్రియల్ క్వాలిటీ సొల్యూషన్స్ బిజినెస్ హెడ్- అవీన్ పద్మప్రభ మాట్లాడుతూ, ఆటోమేషన్, ఇండస్ట్రీ 4.0 ఒకదానికొకటి ముడిపడి ఉన్నాయి, అంటే తయారీ భవిష్యత్తు ఇక్కడే ఉంది. హైదరాబాద్ ఎల్లప్పుడూ ZEISSకి వ్యూహాత్మక కేంద్రంగా ఉంది, దాని బలమైన ఏరోస్పేస్ బేస్, పొరుగు ప్రాంతాలలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న వైద్య పరికరాల తయారీ పరిశ్రమ కారణంగా. ఈ కొత్త QEC ద్వారా, సాంకేతిక మద్దతును అందించడం ద్వారా మాత్రమే కాకుండా, ఈ పరిశ్రమల కోసం రూపొందించిన మా అత్యంత అధునాతన పరిష్కారాలను ప్రదర్శించడం ద్వారా కూడా మేము మా వినియోగదారులకు దగ్గరగా ఉండాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. మా వ్యవస్థలు ZEISS PiWEB వంటి సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మద్దతు ఇవ్వబడిన క్వాలిటీ 4.0, మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ 4.0 కోసం రూపొందించబడ్డాయి. మా పరిష్కారాలను మరింత శక్తివంతంగా, అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి మేము ఇప్పటికే AI-ప్రారంభించబడిన లక్షణాలను ఏకీకృతం చేస్తున్నాము.
హైదరాబాద్ QEC ZEISS యొక్క పూర్తి స్థాయి మెట్రాలజీ మరియు తనిఖీ సాంకేతికతలను కలిగి ఉంటుంది, వీటిలో కోఆర్డినేట్ కొలత యంత్రాలు(CMMలు), ఉపరితల, ఫారమ్ కొలత వ్యవస్థలు, 3D స్కానర్లు, ఎక్స్-రే పరికరాలు, సాఫ్ట్వేర్ మరియు ఆఫ్టర్ మార్కెట్ సొల్యూషన్లు ఉన్నాయి. ఏరోస్పేస్ అప్లికేషన్ల కోసం, ఇది బ్లేడ్ల కోసం రోటరీ కొలత, ZEISS ఏరోఫాయిల్ సాఫ్ట్వేర్తో ఫ్లాగ్షిప్ ZEISS PRISMO CMMని కలిగి ఉంది, ఇది సాటిలేని ఖచ్చితత్వం మరియు ఉత్పాదకతను అందిస్తుంది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ మరియు లాజిస్టిక్స్ డైరెక్టర్ శ్రీ ప్రవీణ్ పి.ఎ. ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ తన ఏరోస్పేస్ పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి సారించిందని హైలైట్ చేస్తూ, తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఏరోస్పేస్లో పెట్టుబడులు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ ఏరోస్పేస్ క్లస్టర్లో అనేక గ్లోబల్ OEMలు పెట్టుబడి పెట్టడంతో, ZEISS ఇక్కడ ఒక టెక్నాలజీ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయడం ఈ ప్రాంతం యొక్క పెరుగుతున్న తయారీ, ఆవిష్కరణ సామర్థ్యాలను మరింత నొక్కి చెబుతుంది" అని అన్నారు.
ఇప్పటికే ఉన్న కస్టమర్లకు సేవ చేయడంతో పాటు, QEC పరిశ్రమ, విద్యాసంస్థలు, స్టార్టప్లకు బహిరంగ వేదికగా రూపొందించబడింది. ఇది అత్యాధునిక పరికరాలకు పే-పర్-యూజ్ యాక్సెస్ను అనుమతిస్తుంది మరియు సహకార R&Dని ప్రోత్సహిస్తుంది, గ్లోబల్ తయారీ, ఆవిష్కరణ కేంద్రంగా మారాలనే తెలంగాణ దార్శనికతకు మద్దతు ఇస్తుంది. హైదరాబాద్ కేంద్రంలో ZEISS పెట్టుబడి మేక్ ఇన్ ఇండియా, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కార్యక్రమాలకు దాని దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను కూడా బలోపేతం చేస్తుంది. దక్షిణ భారతదేశ తయారీ, ఆవిష్కరణ పర్యావరణ వ్యవస్థ వేగంగా విస్తరిస్తున్న ఏరోస్పేస్ మరియు అధునాతన పరిశ్రమలు దాదాపు ఐదు రెట్లు పెరుగుతున్నాయి మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ 10 రెట్లు పెరుగుతుండడంతో, కొత్త ZEISS QEC ఈ ప్రాంతం అంతటా నాణ్యత, ఖచ్చితత్వం మరియు సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని వేగవంతం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది.