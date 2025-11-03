సోమవారం, 3 నవంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 3 నవంబరు 2025 (20:59 IST)

హైదరాబాద్‌లో 7వ క్వాలిటీ ఎక్సలెన్స్ సెంటర్‌ను ప్రారంభించిన ZEISS ఇండియా

హైదరాబాద్: ఆప్టికల్ మరియు కొలత పరిష్కారాలలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన ZEISS, హైదరాబాద్‌లో తన ఏడవ క్వాలిటీ ఎక్సలెన్స్ సెంటర్‌ను ప్రారంభించింది, భారతదేశ ఏరోస్పేస్ మరియు అధునాతన తయారీ రంగాలలో ఆవిష్కరణ మరియు ఖచ్చితత్వాన్ని నడిపించడానికి దాని నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది. భవిష్యత్ విస్తరణ కోసం అదనంగా 1,500 చదరపు అడుగులతో 4,500 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న కొత్త QEC, ఖచ్చితత్వ కొలత మరియు నాణ్యత హామీ సాంకేతికతలలో తాజాదనాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ మరియు లాజిస్టిక్స్ డైరెక్టర్ శ్రీ ప్రవీణ్ పి.ఎ. మరియు ZEISS ఇండియా నాయకత్వ సభ్యుల సమక్షంలో ఈ కేంద్రం ప్రారంభించబడింది.
 
ప్రారంభోత్సవంలో మాట్లాడుతూ, ZEISS ఇండియా- నైబర్ మార్కెట్స్, ఇండస్ట్రియల్ క్వాలిటీ సొల్యూషన్స్ బిజినెస్ హెడ్- అవీన్ పద్మప్రభ మాట్లాడుతూ, ఆటోమేషన్, ఇండస్ట్రీ 4.0 ఒకదానికొకటి ముడిపడి ఉన్నాయి, అంటే తయారీ భవిష్యత్తు ఇక్కడే ఉంది. హైదరాబాద్ ఎల్లప్పుడూ ZEISSకి వ్యూహాత్మక కేంద్రంగా ఉంది, దాని బలమైన ఏరోస్పేస్ బేస్, పొరుగు ప్రాంతాలలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న వైద్య పరికరాల తయారీ పరిశ్రమ కారణంగా. ఈ కొత్త QEC ద్వారా, సాంకేతిక మద్దతును అందించడం ద్వారా మాత్రమే కాకుండా, ఈ పరిశ్రమల కోసం రూపొందించిన మా అత్యంత అధునాతన పరిష్కారాలను ప్రదర్శించడం ద్వారా కూడా మేము మా వినియోగదారులకు దగ్గరగా ఉండాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. మా వ్యవస్థలు ZEISS PiWEB వంటి సాఫ్ట్‌వేర్ ద్వారా మద్దతు ఇవ్వబడిన క్వాలిటీ 4.0, మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ 4.0 కోసం రూపొందించబడ్డాయి. మా పరిష్కారాలను మరింత శక్తివంతంగా, అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి మేము ఇప్పటికే AI-ప్రారంభించబడిన లక్షణాలను ఏకీకృతం చేస్తున్నాము.
 
హైదరాబాద్ QEC ZEISS యొక్క పూర్తి స్థాయి మెట్రాలజీ మరియు తనిఖీ సాంకేతికతలను కలిగి ఉంటుంది, వీటిలో కోఆర్డినేట్ కొలత యంత్రాలు(CMMలు), ఉపరితల, ఫారమ్ కొలత వ్యవస్థలు, 3D స్కానర్లు, ఎక్స్-రే పరికరాలు, సాఫ్ట్‌వేర్ మరియు ఆఫ్టర్ మార్కెట్ సొల్యూషన్‌లు ఉన్నాయి. ఏరోస్పేస్ అప్లికేషన్‌ల కోసం, ఇది బ్లేడ్‌ల కోసం రోటరీ కొలత, ZEISS ఏరోఫాయిల్ సాఫ్ట్‌వేర్‌తో ఫ్లాగ్‌షిప్ ZEISS PRISMO CMMని కలిగి ఉంది, ఇది సాటిలేని ఖచ్చితత్వం మరియు ఉత్పాదకతను అందిస్తుంది.
 
తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ మరియు లాజిస్టిక్స్ డైరెక్టర్ శ్రీ ప్రవీణ్ పి.ఎ. ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ తన ఏరోస్పేస్ పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి సారించిందని హైలైట్ చేస్తూ, తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఏరోస్పేస్‌లో పెట్టుబడులు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ ఏరోస్పేస్ క్లస్టర్‌లో అనేక గ్లోబల్ OEMలు పెట్టుబడి పెట్టడంతో, ZEISS ఇక్కడ ఒక టెక్నాలజీ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయడం ఈ ప్రాంతం యొక్క పెరుగుతున్న తయారీ, ఆవిష్కరణ సామర్థ్యాలను మరింత నొక్కి చెబుతుంది" అని అన్నారు.
 
ఇప్పటికే ఉన్న కస్టమర్లకు సేవ చేయడంతో పాటు, QEC పరిశ్రమ, విద్యాసంస్థలు, స్టార్టప్‌లకు బహిరంగ వేదికగా రూపొందించబడింది. ఇది అత్యాధునిక పరికరాలకు పే-పర్-యూజ్ యాక్సెస్‌ను అనుమతిస్తుంది మరియు సహకార R&Dని ప్రోత్సహిస్తుంది, గ్లోబల్ తయారీ, ఆవిష్కరణ కేంద్రంగా మారాలనే తెలంగాణ దార్శనికతకు మద్దతు ఇస్తుంది. హైదరాబాద్ కేంద్రంలో ZEISS పెట్టుబడి మేక్ ఇన్ ఇండియా, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కార్యక్రమాలకు దాని దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను కూడా బలోపేతం చేస్తుంది. దక్షిణ భారతదేశ తయారీ, ఆవిష్కరణ పర్యావరణ వ్యవస్థ వేగంగా విస్తరిస్తున్న ఏరోస్పేస్ మరియు అధునాతన పరిశ్రమలు దాదాపు ఐదు రెట్లు పెరుగుతున్నాయి మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ 10 రెట్లు పెరుగుతుండడంతో, కొత్త ZEISS QEC ఈ ప్రాంతం అంతటా నాణ్యత, ఖచ్చితత్వం మరియు సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని వేగవంతం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది.

బిగ్ బాస్ ఫైర్ బ్రాండ్.. దివ్వెల మాధురి ఎలిమినేషన్.. రెమ్యూనరేషన్ భారీగా తీసుకుందా?

బిగ్ బాస్ ఫైర్ బ్రాండ్.. దివ్వెల మాధురి ఎలిమినేషన్.. రెమ్యూనరేషన్ భారీగా తీసుకుందా?బిగ్ బాస్ ఫైర్ బ్రాండ్ అని పేరు కొట్టేసిన దివ్వెల మాధురి.. బిగ్ బాస్ తెలుగు తొమ్మిదో సీజన్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయ్యింది. బిగ్ బాస్ హౌస్‌లోకి వచ్చిన రోజు నుంచి తాను గేమ్ ఆడేందుకు వచ్చానే తప్ప బాడింగ్స్ కోసం కాదని ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. దీంతో ఆమెను హౌస్ మేట్స్ ఫైర్ బ్రాండ్ అని పిలిచారు. ఎవరితోనైనా నేరుగా మాట్లాడటం.. తన అభిప్రాయం మొఖంపై చెప్పేసేది. దీంతో బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో కాస్త స్పెషల్‌గా నిలిచింది.

Ashika Ranganath :స్పెషల్ సెట్ లో రవితేజ, ఆషికా రంగనాథ్ పై సాంగ్ షూటింగ్

Ashika Ranganath :స్పెషల్ సెట్ లో రవితేజ, ఆషికా రంగనాథ్ పై సాంగ్ షూటింగ్ఈ రోజు నుంచి హీరో రవితేజ, హీరోయిన్ ఆషికా రంగనాథ్ పై మూవీ టీం ఒక పాటను చిత్రీకరిస్తోంది. ఈ పాట కోసం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో ప్రత్యేకమైన సెట్‌ వేశారు. శేఖర్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీలో రూపొందుతున్న ఈ పాట అదిరిపోయే డ్యాన్స్ నంబర్‌గా ప్రేక్షకులను అలరించనుంది.

SSMB29: రాజమౌళి, మహేష్ బాబు సినిమా అప్ డేట్ రాబోతుందా?

SSMB29: రాజమౌళి, మహేష్ బాబు సినిమా అప్ డేట్ రాబోతుందా?ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి, మహేబాబు సినిమా ఎస్.ఎస్.ఎం.బి.29 సినిమా గురించి తాజా అప్ డేట్ కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈలోగా రాజమౌళి తన పాత సినిమా బాహుబలి రీరిలీజ్ పనిలో వున్నాడు. అయితే కొద్దిరోజుల క్రితం ఒడిసాలోని కోరాపూడ్ జిల్లాలో షూట్ చేశారు. ప్రస్తుతం అక్కడ మరలా కొనసాగించాలంటే తుఫాన్ వల్ల సాధ్యపడడంలేదని తెలుస్తోంది. ఇటీవలే ఎక్స్ లోె కొన్ని ఫన్నీ వీడియోను విడుదల చేశారు.

Shyamala Devi : గుమ్మడి నర్సయ్య దర్శకుడిని ప్రశంసించిన శ్యామలా దేవీ

Shyamala Devi : గుమ్మడి నర్సయ్య దర్శకుడిని ప్రశంసించిన శ్యామలా దేవీరాజకీయ నాయకుడు.. అజాత శత్రువు.. నిజాయితీ పరుడు.. ప్రజల కోసం బతికే నాయకుడైన గుమ్మడి నర్సయ్య లాంటి వ్యక్తి చరిత్రను తెరపైకి తీసుకు వస్తుండటం సాహసం అనే చెప్పాలి. ఆ సాహసాన్ని డైరెక్టర్ పరమేశ్వర్ హివ్రాలే చేస్తున్నారు. ఈ సాహసానికి ప్రవల్లిక ఆర్ట్స్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ తరుపున ఎన్. సురేష్ రెడ్డి అండగా నిలబడ్డారు. ఇక ‘గుమ్మడి నర్సయ్య’గా కరుణాడ చక్రవర్తి శివ రాజ్ కుమార్ కనిపించబోతోన్నారు.

NBK 111: బాలక్రిష్ణ నటిస్తున్న ఎన్.బి.కె. 111 చిత్రం నవంబర్ 7న ప్రారంభం

NBK 111: బాలక్రిష్ణ నటిస్తున్న ఎన్.బి.కె. 111 చిత్రం నవంబర్ 7న ప్రారంభంనందమూరి బాలక్రిష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని కలయికలో ఎన్.బి.కె. 111 లో హీరోయిన్ అప్ డేట్ వస్తుందని ఈరోజు నిర్మాతలు సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు. అందుకు సంబంధించిన పోస్టర్ ను కూడా విడుదలచేశారు. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 12:01 గంటలకు హీరోయిన్ అప్ డేట్ రావాల్సి ఉంది. అయితే, ఈ అప్ డేట్ ను వాయిదా వేయాలని మేకర్స్ నిర్ణయించుకున్నారు.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?హార్మోన్లు భావోద్వేగ, శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఆరోగ్యకరమైన బరువు, మానసిక స్థితి, ఆకలి, మరిన్నింటిని నిర్వహించడానికి హార్మోన్లు అవసరం. అలాంటి హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల సాధారణ ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. కనుక అసమతుల్యత కాకుండా ఎలా వుండాలో తెలుసుకుందాము. రెగ్యులర్ వ్యాయామంలో పాల్గొనడం. తినే విషయంలో షుగర్ తీసుకోవడం తగ్గించడం. డైలీ లైఫ్ రొటీన్‌లో ముఖ్యమైన నూనెలను చేర్చడం. ప్రతి భోజనంలో తగినంత ప్రోటీన్ తీసుకోవడం. ఎత్తుకు తగిన బరువును నిర్వహించడం. జీర్ణాశయం యొక్క ప్రభావవంతమైన సంరక్షణ.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్షార్లెట్: అమెరికాలో తెలుగు జాతి కోసం నిరంతరం సేవలు అందిస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం క్రమంగా అమెరికాలో అన్ని నగరాలకు విస్తరిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా నార్త్ కరోలైనా లోని షార్లెట్‌లో నాట్స్ చాప్టర్ ప్రారంభించింది. షార్లెట్ నగరంలో దాదాపు 1000 మంది తెలుగువారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని నాట్స్ వెంటే మేము అని మద్దతు ప్రకటించారు. తెలుగు వారికి అమెరికాలో ఏ కష్టం వచ్చినా నాట్స్ అండగా ఉంటుందని నాట్స్ చైర్మన్ ప్రశాంత్ పిన్నమనేని ఈ సందర్భంగా భరోసా ఇచ్చారు.

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కార్తీక మాసంలో భక్తులు సాధారణంగా మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలను పెంచే ఆహారాన్ని త్యజిస్తారు. దీనికి బదులుగా సాత్వికమైన, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నేతి బీరకాయ అధిక నీటి శాతం, పీచు పదార్థం కలిగి ఉండి, అత్యంత సాత్వికమైన కూరగాయ. ఉపవాసాలు, నిష్ఠతో కూడిన ఈ మాసంలో శరీరం శుద్ధిగా ఉండటానికి, జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పని చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఆహార నియంత్రణ అనేది కేవలం శారీరక శుద్ధి మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
