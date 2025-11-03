చేవెళ్ల ప్రమాద స్థలంలో హృదయ విదారక దృశ్యాలు: బాధితులకు రూ.5లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా
రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం మీర్జాగూడ గ్రామంలో సోమవారం జరిగిన విషాదకరమైన బస్సు ప్రమాదంపై రాన్స్పోర్ట్ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ విచారణకు ఆదేశించారు. మృతుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.5 లక్షలు, గాయపడిన వారికి రూ.2 లక్షల చొప్పున ఎక్స్గ్రేషియాను మంత్రి ప్రకటించారు.
ఆయన చేవెళ్ల ఆసుపత్రిని సందర్శించి, గాయపడిన వారి పరిస్థితి గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. వారికి అందుతున్న వైద్య చికిత్సను సమీక్షించారు. ఈ ప్రమాదంలో 19 మంది మరణించారని, ఆసుపత్రిలో పోస్టుమార్టం పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామని పొన్నం ప్రభాకర్ మీడియాతో అన్నారు.
మృతుల్లో 10 మంది మహిళలు, 8 మంది పురుషులు, ఒక బిడ్డ ఉన్నారని ఆయన తెలిపారు. ఇప్పటివరకు 13 మంది బాధితులను గుర్తించామని, మిగిలిన బాధితులను గుర్తించే ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని మంత్రి తెలిపారు.
ఇకపోతే.. తన తల్లి మృతదేహం పక్కనే చనిపోయిన 10 నెలల చిన్నారి. సోమవారం తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లాలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో బయటపడిన అత్యంత కలతపెట్టే దృశ్యం ఇది కావచ్చు. ఈ చిత్రంలో తల్లి చేయి కింద వెచ్చని దుస్తులతో చుట్టబడిన శిశువు కనిపించింది.
హైదరాబాద్ నుండి దాదాపు 60 కి.మీ దూరంలో ఉన్న చేవెళ్ల మండలం మీర్జాగూడ సమీపంలో బస్సు-లారీ ఢీకొన్న తర్వాత హృదయ విదారక దృశ్యాలు ఉన్నాయి. 72 మందితో కూడిన బస్సు వికారాబాద్ జిల్లాలోని తాండూర్ నుండి హైదరాబాద్కు వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. టిప్పర్ బస్సు కుడి భాగంలోకి దూసుకెళ్లడంతో, బాధితులు నుజ్జునుజ్జు అయి మరణించారు. కొందరు కంకర కింద పడిపోయారు.
ప్రమాద స్థలంలో హృదయ విదారక దృశ్యాలు కనిపించాయి, బస్సు శిథిలాలలో మరియు కంకరలో చిక్కుకున్న వారు సహాయం కోసం కేకలు వేశారు. రక్తంతో తడిసిన దుస్తులతో కొంతమంది ప్రయాణికులు కుంటుతూ కనిపించారు. ఈ దారుణ విషాదం అనేక మంది యువకుల జీవితాలను తుడిచిపెట్టింది. అనేక మంది కలలను బద్దలు కొట్టింది. వీరిలో హైదరాబాద్లోని కోటి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులు ఐదుగురు యువతులు ఉన్నారు.
తాండూరు పట్టణానికి చెందిన ముగ్గురు సోదరీమణులు తనూష, సాయిప్రియ మరియు నందిని ఈ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వారందరూ మహిళా విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుతున్నారు. తనూష ఎంబీఏ చదువుతుండగా, సాయిప్రియ, నందిని వరుసగా మొదటి, మూడవ సంవత్సరాల డిగ్రీ విద్యార్థులు.
వారి తండ్రి యెల్లయ్య గౌడ్ ఓదార్చలేకపోయాడు. వారి తల్లి వారి మృతదేహాలను చూసి షాక్కు గురై కుప్పకూలిపోయింది. గౌడ్ పెద్ద కుమార్తె గత నెలలో వివాహం చేసుకుంది. మరణించిన విద్యార్థులలో 20 ఏళ్ల వయసున్న ముస్కాన్ మరియు అఖిలా రెడ్డి ఉన్నారు
ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన వారిలో ఒక మహిళా ఉపాధ్యాయురాలు కూడా ఉన్నారు. జయసుధ నడుము వరకు కంకరలో కూరుకుపోయి కనిపించింది. ఆమె కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఆమెను హైదరాబాద్లోని నిజాం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (నిమ్స్)లో చేర్చారు.