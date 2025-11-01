AP: శ్రీశైలం నుండి విద్యుత్ కోసం తెలంగాణ వాటర్ తీసుకోవద్దు.. ఏపీ విజ్ఞప్తి
శ్రీశైలం ఎడమ ఒడ్డున విద్యుత్ ఉత్పత్తి కోసం తెలంగాణ ఏకపక్షంగా నీటిని డ్రా చేయకుండా ఆపడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కృష్ణా నది నిర్వహణ బోర్డు జోక్యం కోరింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ జల వనరుల శాఖ ఇంజనీర్-ఇన్-చీఫ్ నరసింహ మూర్తి హైదరాబాద్లోని కేఆర్ఎంబీ ఛైర్మన్కు ఒక లేఖ పంపారు.
కర్నూలుకు చెందిన మా చీఫ్ ఇంజనీర్ తెలంగాణలోని శ్రీశైలం ఎడమ ఒడ్డున జల విద్యుత్ కేంద్రం, ఏపీలోని శ్రీశైలం కుడి ఒడ్డున జల విద్యుత్ కేంద్రం చీఫ్ ఇంజనీర్లను శ్రీశైలం జలాశయం నుండి విద్యుత్ ఉత్పత్తి కోసం నీటిని డ్రా చేయడాన్ని నిలిపివేయాలని కోరారు. తద్వారా ఏపీ చెన్నై నీటి అవసరాలను తీర్చగలదు.
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులోకి ఇన్ ఫ్లో తగ్గుతున్నందున, కరువు పీడిత రాయలసీమ ప్రాంతానికి సాగునీరు, తాగునీటి అవసరాలను తీర్చడానికి కూడా ఏపీకి నీరు అవసరమన్నారు. అక్టోబర్ 23 నాటికి కుడి పవర్ హౌస్ ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తికి నీటిని తీసుకోవడం క్రమంగా 842 క్యూసెక్కులకు తగ్గించినప్పటికీ, తెలంగాణ అలా చేయలేదని తెలిపారు.
అదే సమయానికి తెలంగాణ తన ఎడమ పవర్ హౌస్ నుండి 34,743 క్యూసెక్కుల నీటిని తీసుకుంది. అక్టోబర్ 23 నాటికి తెలంగాణకు నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు నుండి 28,292 క్యూసెక్కులు, పులిచింతల ప్రాజెక్టు నుండి 16,600 క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చిందని అన్నారు.