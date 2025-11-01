AP Liquor Scam: రూ.3,200 కోట్ల ఏపీ మద్యం కుంభకోణం- 48 మందిపై కేసులు
రూ.3,200 కోట్ల ఏపీ మద్యం కుంభకోణంలో నిందితులకు శుక్రవారం పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సిట్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను విచారించిన తర్వాత విజయవాడ ఎసిబి కోర్టు వారి ఆస్తులను అటాచ్ చేయడానికి ఆమోదం తెలిపింది. గతంలో, కోర్టు పిటిషన్ను తిరిగి ఇచ్చింది. కానీ సిట్ దానిని సహాయక ఆధారాలతో మళ్ళీ సమర్పించింది.
సమీక్ష తర్వాత, కోర్టు ఆమోదం తెలిపింది. కేసుకు సంబంధించిన జిఓ 111, జిఓ 126ను కూడా విడుదల చేసింది. సిట్ ఇప్పటివరకు 16 మందిని అరెస్టు చేసి మొత్తం 48 మందిపై కేసులు నమోదు చేసింది.
వారిలో చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, రాజ్ కాసిరెడ్డి రిమాండ్లో ఉన్నారు. మిథున్ రెడ్డి, మరికొందరు ప్రస్తుతం బెయిల్పై ఉన్నారు. కస్టడీలో ఉన్నవారు బెయిల్ పొందడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.
కానీ ఏసీబీ కోర్టు తాజా ఉత్తర్వు వారి పరిస్థితిని మరింత కష్టతరం చేసింది. మద్యం ఒప్పందాల నుండి వచ్చిన భారీ ముడుపు డబ్బును రియల్ ఎస్టేట్, ఆసుపత్రులు, ఎన్నికల నిధులకు మళ్లించారని దర్యాప్తు అధికారులు ఆరోపిస్తున్నారు.