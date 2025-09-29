సోమవారం, 29 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 29 సెప్టెంబరు 2025 (16:44 IST)

ACB: మిధున్ రెడ్డికి భారీ ఊరట భారీ ఊరట... షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు

Mithun Reddy
ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణం కేసులో షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేయడంతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైఎస్ఆర్సీపీ) పార్లమెంటు సభ్యుడు మిధున్ రెడ్డికి భారీ ఊరట లభించింది. విజయవాడలోని అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) కోర్టు సోమవారం ఆయన బెయిల్ పిటిషన్‌ను ఆమోదించింది.
 
ఈ కేసులో నిందితుడు నంబర్ 4గా ఉన్న మిధున్ రెడ్డిని వారానికి రెండుసార్లు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) ముందు విచారణకు హాజరు కావాలని కోర్టు ఆదేశించింది. అదనంగా, రూ.2 లక్షల బెయిల్ బాండ్‌తో పాటు ఇద్దరు పూచీకత్తులను అందించాలని ఆయనకు సూచించడం జరిగింది. 
 
మద్యం కేసుకు సంబంధించి మిధున్ రెడ్డిని జూలై 20న పోలీసులు అరెస్టు చేసి గత 71 రోజులుగా రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలులో ఉంచారు. లాంఛనాలు పూర్తయిన తర్వాత, ఆయన మంగళవారం జైలు నుండి విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
 
 గతంలో, ఇదే కేసులోని ఇతర నిందితులు - నిందితుడు నంబర్ 31 ధనుంజయ రెడ్డి, నిందితుడు నంబర్ 32 కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, నిందితుడు నంబర్ 33 బాలాజీ గోవిందప్పలకు కూడా బెయిల్ మంజూరు చేశారు.

OG Collections: ఓజీ నాలుగు రోజుల కలెక్లన్లు ప్రకటించిన డివివి ఎంటర్ టైన్ మెంట్కాగా, ఈ చిత్రం మొదటి వారాంతంలో అనగా 4 రోజులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 252 కోట్లు వసూలు చేసిందని డీవీవీ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రానికి అత్యధిక కలెక్షన్లలో ఒకటిగా నిలిచింది, ఇది అతని బాక్సాఫీస్ స్టామినాను పునరుద్ఘాటించింది. మరో వైపు ఈ సినిమాకు ఫ్యామిలీస్ రావడం ప్రారంభిస్తే మరింతగా పెరిగే అవకాశముందని నిర్మాణ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి.

Sonakshi Sinha: జటాధర లో సోనాక్షి సిన్హా పై ధన పిశాచి సాంగ్ చిత్రీకరణసుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ సూపర్ నేచురల్ మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ జటాధర. ద్విభాషా చిత్రానికి వెంకట్ కళ్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహించారు. హై-ఆక్టేన్ విజువల్స్, పౌరాణిక ఇతివృత్తాలతో ఈ చిత్రం గ్రేట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించబోతుంది.

మాజీ ప్రియురాలిని మరవలేకపోతున్నా.. ఆర్థిక ఒత్తిడిలో కూడా ఉన్నాను.. డైనింగ్ ఏరియాలో ఉరేసుకుని..?టాలీవుడ్ నటి సోహానీ కుమారి కాబోయే భర్త సవాయి సింగ్ జూబ్లీహిల్స్‌లోని తమ ఫ్లాట్‌లో ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించారు. అతను డైనింగ్ ఏరియాలో ఉరివేసుకుని కనిపించాడు. మరణానికి ముందు, సవాయి సింగ్ తన గత తప్పులతో బాధపడుతున్నానని అంగీకరిస్తూ ఒక సెల్ఫీ వీడియోను రికార్డ్ చేశాడు. రాజస్థాన్‌కు చెందిన సోహానీ కుమారి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో సవాయి సింగ్‌ను కలిశారు. వారి స్నేహం త్వరలోనే సంబంధంగా మారింది. గత సంవత్సరం జూలైలో వారు నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. అప్పటి నుండి.. ఈ జంట జూబ్లీహిల్స్ ప్రశాసన్ నగర్‌లోని అద్దె అపార్ట్‌మెంట్‌లో కలిసి నివసిస్తున్నారు.

Chiru: భారతీయుడికి గర్వకారణమైన క్షణం : చిరంజీవి, మోహన్ లాల్, నిఖిల్టీమ్ ఇండియాను అభినందించడానికి తన సోషల్ మీడియా టైమ్‌లైన్‌లను తీసుకుంటూ, చిరంజీవి ఇలా అన్నారు, ఏషియా ఫైనల్ కప్ లో పాకిస్తాన్‌పై ఎంత అద్భుతమైన విజయం. టీమ్ ఇండియా పోరాట స్ఫూర్తి, శ్రేష్ఠత మరియు ప్రశాంతతను చూపించింది! TilakV9 తన అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్‌కు అభినందనలు. ప్రతి భారతీయుడికి గర్వకారణమైన క్షణం! జై హింద్ అంటూ పోస్ట్ చేశారు.

Prabhas : రాజా సాబ్ లో సంజయ్ దత్ హైలైట్ కాబోతున్నాడా..రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, డైరెక్టర్ మారుతి కాంబినేషన్ లో హార్రర్ సినిమా రాజా సాబ్. ఈ సినిమా ట్రైలర్ కొద్దిగంటల్లో విడుదలచేయనున్నారు. పోస్టర్ ను బట్టి ఈ చిత్రంలో సంజయ్ దత్ హైలైట్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. తాత, మనవడు కాన్సెప్ట్ తో దెయ్య కథగా రూపొందుతోంది. ప్రేమకథా చిత్రమ్ తరహాలోనే ఈ సినిమా వుంటుందని టాక్ కూడా నెలకొంది. ఈ సినిమాను పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నిర్మిస్తోంది.

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ అనే శక్తివంతమైన సమ్మేళనం, ఇది యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్ (బాక్టీరియా నిరోధక) గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. లవంగాలు నమిలితే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహనక్రికెట్ యొక్క భారీ పరిధిని వినియోగించుకోవటం ద్వారా అర్థవంతమైన సామాజిక మార్పును తీసుకురావటానికి, భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయ జీవిత బీమా సంస్థలలో ఒకటైన ఎస్‌బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి(బిసిసిఐ) థాంక్స్ ఎ డాట్ కార్యక్రమం ద్వారా రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహనను అంతర్జాతీయ వేదికపైకి తీసుకెళ్లడానికి కలిసి వచ్చాయి. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా, ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వన్డే ఇంటర్నేషనల్(ఒడిఐ) మ్యాచ్ సందర్భంగా భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు థాంక్స్-ఎ-డాట్ లోగోతో అలంకరించబడిన విలక్షణమైన గులాబీ రంగు జెర్సీలలో మైదానంలోకి దిగింది.

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమంటైప్ 1 మధుమేహంతో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు మరింత అవగాహన కల్పించటంతో పాటుగా వారికి అవసరమైన మద్దతు అందిస్తూనే వారి తక్షణ అవసరానికి ప్రతిస్పందనగా, బియాండ్ టైప్ 1 భారతదేశానికి తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోన్నట్టు వెల్లడించింది. అవగాహన పెంచడం, సహాయక సంఘాలను నిర్మించడం, ప్రాణాలను రక్షించే వనరులను అందించడం, తరచుగా విస్మరించబడే స్వరాలను వినిపించటం ద్వారా డయాబెటిస్‌తో జీవించే తీరును మార్చడానికి ప్రపంచ లాభాపేక్షలేని సంస్థ పనిచేస్తుంది.

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శిమన హృదయ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. గుండెకు సంబంధించిన ప్రమాదాల విషయానికి వస్తే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అని పిలువబడే ఎలివేటెడ్ ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రాథమిక ఆందోళనగా పరిగణించబడుతుంది. మన నియంత్రణలో లేని కుటుంబ చరిత్ర లేదా వృద్ధాప్యం వంటి ఇతర కారకాల మాదిరిగా కాకుండా, ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్‌డిఎల్‌సి)ని సరిగా నిర్వహించవచ్చు, సిఫార్సు చేయబడిన స్థాయిలలో ఉంచవచ్చు. స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎల్‌డిఎల్‌సి ధమనులలో ఫలకాలు సృష్టిస్తుంది, దీనివల్ల రక్త ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసే అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటులు, స్ట్రోక్‌లకు దారితీస్తుంది. అందుకే ఎల్‌డిఎల్‌సిని అరికట్టడం, అవసరమైన స్థాయిలో నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం.

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?తెల్లవారుజామున అలారం పెట్టడం చాలామందికి అలవాటు. ఉదయం పూట అలారం పెట్టుకుంటే.. స్కూళ్లకు పిల్లలను సమయానికి పంపడం, ఉద్యోగాలకు సరైన టైమ్‌కి వెళ్లడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఆరోగ్య నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే.. అలారం పెట్టుకుని నిద్రలేవడం చేస్తే మెదడుకు, గుండెకు ఒత్తిడి తెచ్చే అవకాశం వుందని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
