ACB: మిధున్ రెడ్డికి భారీ ఊరట భారీ ఊరట... షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు
ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణం కేసులో షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేయడంతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైఎస్ఆర్సీపీ) పార్లమెంటు సభ్యుడు మిధున్ రెడ్డికి భారీ ఊరట లభించింది. విజయవాడలోని అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) కోర్టు సోమవారం ఆయన బెయిల్ పిటిషన్ను ఆమోదించింది.
ఈ కేసులో నిందితుడు నంబర్ 4గా ఉన్న మిధున్ రెడ్డిని వారానికి రెండుసార్లు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) ముందు విచారణకు హాజరు కావాలని కోర్టు ఆదేశించింది. అదనంగా, రూ.2 లక్షల బెయిల్ బాండ్తో పాటు ఇద్దరు పూచీకత్తులను అందించాలని ఆయనకు సూచించడం జరిగింది.
మద్యం కేసుకు సంబంధించి మిధున్ రెడ్డిని జూలై 20న పోలీసులు అరెస్టు చేసి గత 71 రోజులుగా రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలులో ఉంచారు. లాంఛనాలు పూర్తయిన తర్వాత, ఆయన మంగళవారం జైలు నుండి విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
గతంలో, ఇదే కేసులోని ఇతర నిందితులు - నిందితుడు నంబర్ 31 ధనుంజయ రెడ్డి, నిందితుడు నంబర్ 32 కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, నిందితుడు నంబర్ 33 బాలాజీ గోవిందప్పలకు కూడా బెయిల్ మంజూరు చేశారు.