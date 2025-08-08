Pulivendula: హీటెక్కిన పులివెందుల రాజకీయాలు.. టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీల మధ్య ఘర్షణలు
చాలా కాలంగా వర్గ రాజకీయాలకు పేరుగాంచిన పులివెందుల, టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల మధ్య తాజా ఘర్షణలతో మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో, ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. హింస, ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘనలు, బెదిరింపు కాల్స్ కోసం పోలీసులు రెండు పార్టీలపై నాలుగు వేర్వేరు కేసులు నమోదు చేశారు.
గత నాలుగు రోజులుగా, పట్టణంలో అనేక హింసాత్మక సంఘటనలు జరిగాయి. నల్లగొండవారిపల్లెలో, టీడీపీ, వైఎస్ఆర్సీపీ మద్దతుదారుల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. ధనుంజయ అనే టీడీపీ నాయకుడిపై దాడి చేసి, కులతత్వ దూషణలతో మాటలతో దూషించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
దీనికి ప్రతిస్పందనగా, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు రామలింగారెడ్డి, హేమాద్రి, మరో 50 మందిపై ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం కింద కేసు, హత్యాయత్నం అభియోగాలు నమోదు చేయబడ్డాయి. అయితే, వైఎస్ఆర్సీపీ వేల్పుల రామలింగారెడ్డి ద్వారా ఫిర్యాదు చేయడం ద్వారా ప్రతిఘటించింది.
దీని ఫలితంగా టీడీపీ నాయకులు జయభరత్ రెడ్డి, శ్రీనాథ్ రెడ్డి, అదే గ్రామానికి చెందిన మరో 16 మందిపై కేసు నమోదు చేయబడింది. ఇరు పక్షాలు బలమైన చట్టపరమైన ప్రతిఘటనలు దాఖలు చేయడంతో రాజకీయ వేడి పెరుగుతూనే ఉంది.
ఇంతలో, వైకాపా ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి పార్టీ క్యాంపు కార్యాలయం నుండి స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ వరకు నిరసన ర్యాలీకి నాయకత్వం వహించారు. అయితే, ముందస్తు అనుమతి తీసుకోకపోవడంతో ఈ ర్యాలీ ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళిని ఉల్లంఘించింది.