Pulivendula: పులివెందుల జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికపైనే అందరి దృష్టి
స్థానిక ఎన్నికలు సాధారణంగా అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా ఉంటాయని అందరికీ తెలిసిందే. అందుకే చాలా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వం మద్దతు ఇచ్చే అభ్యర్థులే గెలుస్తారు. అయితే, ఇప్పుడు అందరి దృష్టి పులివెందుల జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికపైనే ఉంది.
వైసీపీకి చెందిన సిట్టింగ్ జెడ్పీటీసీ సభ్యుడు మహేశ్వర్ రెడ్డి మరణించిన తర్వాత ఈ ఎన్నిక దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు వాయిదా పడింది. చివరకు ఉప ఎన్నిక ఇప్పుడు జరుగుతోంది.
టీడీపీ ఇప్పటికే బీటెక్ రవి భార్య లతా ప్రెట్టీని తమ అభ్యర్థిగా ప్రకటించింది. ఆమెకు స్థానిక ఎమ్మెల్యే మాధవి, బీజేపీకి చెందిన జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆది నారాయణ రెడ్డి మద్దతు ఇస్తున్నారు. వారు చురుకుగా ప్రచారం ప్రారంభించారు.
ఇంతలో, ఈ కీలకమైన ఎన్నిక కోసం వైసీపీ తన పూర్తి బలగాలను మోహరిస్తోంది. ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి కూడా ప్రచారానికి నాయకత్వం వహించారు. ఆసక్తికరంగా, మానవతా దృక్పథంతో వైసీపీ అభ్యర్థికి అనుకూలంగా ఆ స్థానాన్ని పోటీ లేకుండా వదిలివేయాలని ఆయన ప్రతిపక్ష పార్టీలను అభ్యర్థించారు. కానీ ఆయన అభ్యర్థనను అంగీకరించలేదు.
పోరు మరింత ముదిరే కొద్దీ, బిటెక్ రవి ఈ బాధ్యతను నిర్వహిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. గతంలో వైసీపీలో ఉన్న అనేక కుటుంబాలు ఇప్పుడు పార్టీ మారి టీడీపీలో చేరినట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ జెడ్పీటీసీ ఎన్నిక వైసీపీకి చాలా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది.
జగన్ మోహన్ రెడ్డి సొంత గడ్డ అయిన పులివెందులలో ఈ ఎన్నికల్లో ఓడిపోవడం పెద్ద ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. కానీ ప్రజాదరణ అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్న బలమైన ఎన్డీఏ కూటమిని ఎదుర్కోవడం కూడా కఠినమైన సవాలు.
పులివెందుల ప్రజలు ఇప్పుడు కీలకమైన నిర్ణయాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. వైఎస్ కుటుంబానికి చాలా కాలంగా బలమైన కోటగా ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో జగన్కు ఇప్పటికీ అదే స్థాయిలో మద్దతు లభిస్తుందో లేదో చూడాలి.