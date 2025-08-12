గురువారం, 14 ఆగస్టు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 12 ఆగస్టు 2025 (09:58 IST)

Andhra Pradesh liquor scam: అదనపు ఛార్జీషీట్ దాఖలు చేసిన సిట్

వైఎస్సార్‌సీపీ పాలనలో జరిగిందని ఆరోపిస్తున్న మద్యం కుంభకోణంపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) సోమవారం అదనపు చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. 200 పేజీల చార్జిషీట్‌ను ఎసిబి కోర్టులో దాఖలు చేశారు. 
 
ఈ చార్జిషీట్‌లో, ముగ్గురు నిందితుల పాత్రపై సిట్ దృష్టి సారించినట్లు తెలిసింది. ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో కార్యదర్శి కె. ధనుంజయ్ రెడ్డి, అప్పటి ముఖ్యమంత్రికి స్పెషల్ డ్యూటీ (OSD) అధికారి కృష్ణ మోహన్ రెడ్డి, భారతి సిమెంట్స్ డైరెక్టర్ బాలాజీ గోవిందప్ప.. వీరిని వరుసగా 31, 32, 33 నిందితులుగా జాబితా చేశారు.
 
ఇటీవల హైదరాబాద్ సమీపంలో స్వాధీనం చేసుకున్న రూ.11 కోట్లతో సహా నిందితుల నగదు బదిలీలకు సంబంధించిన దర్యాప్తులు కూడా అదనపు చార్జిషీట్‌లో ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి మాజీ ఐటీ సలహాదారుడు, ప్రధాన నిందితుడు కసిరెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డితో ముగ్గురు నిందితుల సంబంధాలను కూడా సిట్ హైలైట్ చేసింది.
 
తాజా చార్జిషీట్ అంతిమ లబ్ధిదారునికి నగదు పంపే విధానాన్ని కూడా హైలైట్ చేస్తుంది. జూలై 19న సిట్ ప్రాథమిక చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. తొమ్మిది కంపెనీలు, ఏడుగురు వ్యక్తులపై అభియోగాలు మోపింది. ఇప్పటివరకు మొత్తం 19 కంపెనీలు, 29 మందిని నిందితులుగా పేర్కొన్నారు.
 
సిట్ ఇప్పటివరకు వైఎస్ఆర్సిపి ఎంపి పెద్దిరెడ్డి మిధున్ రెడ్డితో సహా 12 మంది నిందితులను అరెస్టు చేసింది. అరెస్టయిన నిందితుల్లో కాసిరెడ్డి (ఎ1), బునేటి చాణక్య (ఎ8), పైలా దిలీప్ (ఎ30), సజ్జల శ్రీధర్ రెడ్డి (ఎ6), కె. ధనుంజయ్ రెడ్డి (ఎ31), పి. కృష్ణమోహన్ రెడ్డి (ఎ32), గోవిందప్ప బాలాజీ (ఎ33), వెంకటేష్ నాయుడు (ఎ34), చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి (ఎ38), పెద్దిరెడ్డి మిధున్ రెడ్డి (ఎ4), బాలాజీ కుమార్ యాదవ్ (ఎ35), ఇ. నవీన్ కృష్ణ ఉన్నారు. 
 
ఈ కేసులో సిట్ దర్యాప్తు కొనసాగిస్తోంది. తరువాత మూడవ చార్జిషీట్ దాఖలు చేసే అవకాశం ఉంది. మొదటి ఛార్జ్ షీట్‌లో నిందితులు డిస్టిలరీ కంపెనీల నుండి కమీషన్లు లేదా ముడుపులు వసూలు చేయడానికి సిండికేట్ ను ఏర్పాటు చేశారని SIT పేర్కొంది. వారు 2019 నుండి 2024 వరకు సుమారు రూ. 3,500 కోట్లు వసూలు చేశారని ఆరోపించారు.
 
వైఎస్ఆర్సిపి అధ్యక్షుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి కూడా ఈ ముడుపులు అందుకున్న వారిలో ఒకరని ఛార్జ్ షీట్ లో పేర్కొన్నారు. 305 పేజీల ఛార్జ్ షీట్‌లో జగన్ మోహన్ రెడ్డి పేరు ఉన్నప్పటికీ, ఈ కేసులో ఆయన పేరును నిందితుడిగా పేర్కొనలేదు.

తగ్గెదేలే అంటూ పుష్ప 2 పాటకు డాన్స్ చేసిన బాలక్రిష్ణ, అల్లు అరవింద్అల్లు అరవింద్, నందమూరి బాలక్రిష్ణ కలిసిన వేదిక మాల్దీవ్స్ లో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కుటుంబవేడుకలో భాగంగా బాలయ్యను పలువురు స్టేజీ మీదకు దండలతో ఆహ్వానించారు. అక్కడే వున్న కొందరు అల్లు అర్జున్ నటించిన పుష్ప 2 లోని జాతర పాటను ప్లే చేశారు. ఈ సందర్భంగా అందరూ కోరిక మీరకు బాలయ్య తన ఎనర్జీ చూపించి ఆకట్టుకున్నాడు. ఆ పక్కనే వున్న అల్లు అరవింద్ మరింత ఆనందపడిపోతూ తనూ డాన్స్ లో కలిశారు. ఆఖరికి బాలయ్య మార్క్ తొడ కొట్టడంతో డాన్స్ ముగిసింది.

మేం పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం వచ్చింది- మోతెవరి లవ్ స్టోరీ హీరో అనిల్ గీలాగ్రామీణ తెలంగాణ ప్రాంతంలోని మూలాల్ని ప్రతిబింబించేలా ‘మోతెవరి లవ్ స్టోరీ’ని ఆడియెన్స్ ముందుకు తీసుకు వచ్చింది. అనిల్ గీలా, వర్షిణి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సిరీస్ ఆగస్టు 8న ప్రీమియర్ అయిన సంచలనాత్మక స్పందనను దక్కించుకుంది. శివ కృష్ణ బుర్రా రచన, దర్శకత్వం వహించిన ఈ సిరీస్‌లో మురళీధర్, సదన్న, విజయ లక్ష్మి, సుజాత ఇతరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

వార్ 2 కథలోని సీక్రెట్స్ రివీల్ చేయకండి- హృతిక్, ఎన్టీఆర్ రిక్వెస్ట్ఇండియన్ ఐకానిక్ స్టార్‌లైన హృతిక్ రోషన్, ఎన్టీఆర్‌‌లతో యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద ఆదిత్య చోప్రా నిర్మించిన చిత్రం ‘వార్ 2’. అయాన్ ముఖర్జీ తెరకెక్కించిన ఈ ‘వార్ 2’ మూవీ ఆగస్ట్ 14న రిలీజ్ కాబోతోంది. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన టీజర్, ట్రైలర్‌లు ‘వార్ 2’ మీద అంచనాలు పెంచేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతుండటంతో అభిమానులకు స్పాయిలర్‌ల గురించి హీరోలు రిక్వెస్ట్‌ చేశారు.

అధర్మం చేస్తే దండన - త్రిబాణధారి బార్బరిక్ ట్రైలర్‌తో అంచనాలుడైరెక్టర్ మారుతి సమర్పణలో వానర సెల్యూలాయిడ్ బ్యానర్ మీద విజయ్ పాల్ రెడ్డి అడిదెల నిర్మించిన చిత్రం ‘త్రిబాణధారి బార్బరిక్’. ఈ మూవీకి మోహన్ శ్రీవత్స దర్శకత్వం వహించారు. సత్య రాజ్, వశిష్ట ఎన్ సింహా, సత్యం రాజేష్, ఉదయభాను, క్రాంతి కిరణ్, సాంచీ రాయ్ ప్రధాన పాత్రల్ని పోషించారు. ఆగస్ట్ 22న విడుదల కాబోతోన్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్‌ను కాసేపటి క్రితమే రిలీజ్ చేశారు.

ఫెడరేషన్ చర్చలు విఫలం - వేతనాలు పెంచలేమన్న నిర్మాతలునేడు ఫిల్మ్ ఛాంబర్లో ఫెడరేషన్ సభ్యులు, నిర్మాతలు, ఫిల్మ్ ఛాంబర్ సభ్యుల మధ్య చర్చలు జరిగాయి. ఫిల్మ్ ఛాంబర్ నుంచి అధ్యక్షుడు భరత్ భూషణ్, కార్యదర్శి దామోదర్ ప్రసాద్, ట్రెజరర్ ప్రసన్నకుమార్ పాల్గొన్నారు. ఫెడరేషన్ నుంచి కోఆర్డినేషన్ ఛైర్మెన్ వీరశంకర్, ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్ అనిల్ వల్లభనేని, ప్రధాన కార్యదర్శి అమ్మిరాజు, ట్రెజరర్ అలెక్స్, మహిళా ప్రొడక్షన్ నాయకురాలు లలిత తదితరులు పాల్గొన్నారు.

వేరుశనగ పల్లీలు తింటున్నారా?వేరుశనగ పల్లీలు మన ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. వాటిలో ప్రొటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని పేదవారి బాదం అని కూడా పిలుస్తారు. వేరుశనగలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపరుస్తుంది: వేరుశనగల్లో మోనోఅన్‌శాచురేటెడ్, పాలీఅన్‌శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచడానికి సహాయపడతాయి. తద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.

బత్తాయి రసం వర్షాకాలంలో తాగితే.. సీజనల్ వ్యాధులు దూరంవర్షాకాలంలో బత్తాయి రసాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్లను దూరం చేసుకోవచ్చు. బత్తాయి జ్యూస్ లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు ఉండటంతో కంటి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. బత్తాయిలో విటమిన్ సీ, ఫాస్పరస్, పొటాషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటివల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. తద్వారా సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. బత్తాయి జ్యూస్‌ని క్రమం తప్పకుండా తాగడం వల్ల అజీర్ణ సమస్యలు, ప్రేగు కదలికలు వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. బత్తాయి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.

పెరుగుతో వీటిని కలిపి తినకూడదు, ఎందుకంటే?పెరుగుతో కొన్ని పదార్థాలను తినకూడదు. తింటే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఆ పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చేపలతో పెరుగు కలపడం వల్ల జీర్ణక్రియ దెబ్బతింటుంది, అసౌకర్యం కలుగుతుంది. నారింజ, నిమ్మకాయలు లేదా ఉష్ణమండల పండ్లు (పైనాపిల్, కివి) వంటి పండ్లు జీర్ణ సమస్యలను కలిగిస్తాయి కాబట్టి పెరుగుతో తినకూడదు. పరాఠాలు, పకోడాలు వంటి వేయించిన, నూనెతో కూడిన ఆహారాలు పెరుగుతో కలిపి తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మందగించి, అజీర్ణం వచ్చే అవకాశం ఉంది. రైతాలో సాధారణంగా ఉపయోగించే ఉల్లిపాయలు, పెరుగును విరుద్ధంగా భావిస్తారు. వాటి కలయిక మంచిది కాదు.

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానంసత్తెనపల్లి: తెలుగునాట నాట్స్ సేవా కార్యక్రమాలను ముమ్మరంగా చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే నాట్స్ అధ్యక్షుడు శ్రీహరి మందాడి ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లిలోని మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో అన్నదానం చేశారు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా వృద్ధాశ్రమం నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకులను శ్రీహరి మందాడి ప్రశంసించారు. మొల్లమంబ వృద్ధాశ్రమానికి నాట్స్ తన వంతు చేయూత అందిస్తుందని శ్రీహరి భరోసా ఇచ్చారు. కన్న తల్లిదండ్రులను ఎవరూ విస్మరించకూడదని శ్రీహరి అన్నారు. పేద వృద్ధులకు మానవత్వంతో సాయం చేయడం అందరి బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. అమెరికాలో నాట్స్ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుందని, ముఖ్యంగా పేదల ఆకలి బాధలు తీర్చేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తుందని శ్రీహరి తెలిపారు.

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?టమోటాలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇవి జీర్ణక్రియకు బాగా ఉపయోగపడుతాయి. ఉదరానికి సంబంధించిన రోగాలుంటే టమోటాలు దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. త్రేన్పులు, కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండటం, నోట్లో పొక్కులు రావడంలాంటివి ఉంటే టమోటా సూప్ తయారు చేసుకుని అల్లం, నల్ల ఉప్పు కలుపుకుని సేవించండి. దీంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది. టమోటా సూప్‌ను సేవిస్తుంటే శరీరంలో కొత్త శక్తి పుట్టుకొస్తుంది. కడుపు తేలికగా ఉంటుంది. టమోటా సూప్ సేవిస్తే జలుబు సంబంధిత వ్యాధులు దరిచేరవు. రక్తలేమితో బాధపడేవారు నిత్యం టమోటాలు తింటుంటే మంచి ఫలితాలుంటాయి. మధుమేహం వ్యాధితో బాధపడేవారు సరిపడ మోతాదులో టమోటాలు తింటే మేలు చేస్తాయి.
