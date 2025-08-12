Andhra Pradesh liquor scam: అదనపు ఛార్జీషీట్ దాఖలు చేసిన సిట్
వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో జరిగిందని ఆరోపిస్తున్న మద్యం కుంభకోణంపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) సోమవారం అదనపు చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. 200 పేజీల చార్జిషీట్ను ఎసిబి కోర్టులో దాఖలు చేశారు.
ఈ చార్జిషీట్లో, ముగ్గురు నిందితుల పాత్రపై సిట్ దృష్టి సారించినట్లు తెలిసింది. ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో కార్యదర్శి కె. ధనుంజయ్ రెడ్డి, అప్పటి ముఖ్యమంత్రికి స్పెషల్ డ్యూటీ (OSD) అధికారి కృష్ణ మోహన్ రెడ్డి, భారతి సిమెంట్స్ డైరెక్టర్ బాలాజీ గోవిందప్ప.. వీరిని వరుసగా 31, 32, 33 నిందితులుగా జాబితా చేశారు.
ఇటీవల హైదరాబాద్ సమీపంలో స్వాధీనం చేసుకున్న రూ.11 కోట్లతో సహా నిందితుల నగదు బదిలీలకు సంబంధించిన దర్యాప్తులు కూడా అదనపు చార్జిషీట్లో ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి మాజీ ఐటీ సలహాదారుడు, ప్రధాన నిందితుడు కసిరెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డితో ముగ్గురు నిందితుల సంబంధాలను కూడా సిట్ హైలైట్ చేసింది.
తాజా చార్జిషీట్ అంతిమ లబ్ధిదారునికి నగదు పంపే విధానాన్ని కూడా హైలైట్ చేస్తుంది. జూలై 19న సిట్ ప్రాథమిక చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. తొమ్మిది కంపెనీలు, ఏడుగురు వ్యక్తులపై అభియోగాలు మోపింది. ఇప్పటివరకు మొత్తం 19 కంపెనీలు, 29 మందిని నిందితులుగా పేర్కొన్నారు.
సిట్ ఇప్పటివరకు వైఎస్ఆర్సిపి ఎంపి పెద్దిరెడ్డి మిధున్ రెడ్డితో సహా 12 మంది నిందితులను అరెస్టు చేసింది. అరెస్టయిన నిందితుల్లో కాసిరెడ్డి (ఎ1), బునేటి చాణక్య (ఎ8), పైలా దిలీప్ (ఎ30), సజ్జల శ్రీధర్ రెడ్డి (ఎ6), కె. ధనుంజయ్ రెడ్డి (ఎ31), పి. కృష్ణమోహన్ రెడ్డి (ఎ32), గోవిందప్ప బాలాజీ (ఎ33), వెంకటేష్ నాయుడు (ఎ34), చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి (ఎ38), పెద్దిరెడ్డి మిధున్ రెడ్డి (ఎ4), బాలాజీ కుమార్ యాదవ్ (ఎ35), ఇ. నవీన్ కృష్ణ ఉన్నారు.
ఈ కేసులో సిట్ దర్యాప్తు కొనసాగిస్తోంది. తరువాత మూడవ చార్జిషీట్ దాఖలు చేసే అవకాశం ఉంది. మొదటి ఛార్జ్ షీట్లో నిందితులు డిస్టిలరీ కంపెనీల నుండి కమీషన్లు లేదా ముడుపులు వసూలు చేయడానికి సిండికేట్ ను ఏర్పాటు చేశారని SIT పేర్కొంది. వారు 2019 నుండి 2024 వరకు సుమారు రూ. 3,500 కోట్లు వసూలు చేశారని ఆరోపించారు.
వైఎస్ఆర్సిపి అధ్యక్షుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి కూడా ఈ ముడుపులు అందుకున్న వారిలో ఒకరని ఛార్జ్ షీట్ లో పేర్కొన్నారు. 305 పేజీల ఛార్జ్ షీట్లో జగన్ మోహన్ రెడ్డి పేరు ఉన్నప్పటికీ, ఈ కేసులో ఆయన పేరును నిందితుడిగా పేర్కొనలేదు.