శనివారం, 9 ఆగస్టు 2025
గురువారం, 7 ఆగస్టు 2025 (15:52 IST)

Mrunal Thakur: మృణాల్ ఠాకూర్- ధనుష్‌ల మధ్య ప్రేమాయణం.. ఎంతవరకు నిజం?

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ హీరో ధనుష్‌ల మధ్య ప్రేమాయణం సాగుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. టీవీ సీరియల్ నటిగా తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించిన మృణాల్ ప్రస్తుతం టాప్ హీరోయిన్‌గా పేరుకొట్టేసింది. సీతారామం, హాయ్ నాన్న, ది ఫ్యామిలీ స్టార్, జెర్సీ, కల్కి 2898, లవ్ సోనియా, ఆంఖ్ మిచోలి, లస్ట్ స్టోరీస్ 2, పిప్పా, గుమ్రా వంటి అనేక చిత్రాల విజయం ఆమెకు కొత్త గుర్తింపును ఇచ్చింది. 
 
ఆమె సర్దార్-2లో అజయ్ దేవ్‌గన్‌తో జతకట్టింది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక పుకారు వ్యాపించింది. ధనుష్‌తో మృణాల్ రహస్యంగా డేటింగ్ చేస్తోందని, అది రిలేషన్‌షిప్ అని తెలుస్తోంది. దక్షిణాది నుండి బాలీవుడ్ వరకు నటి మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రేమ వ్యవహారం గురించి చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఆమె దక్షిణాది స్టార్ ధనుష్‌తో డేటింగ్ చేస్తోందని ఊహాగానాలు ఉన్నాయి. ఇద్దరి మధ్య 9 సంవత్సరాల వయస్సు తేడా ఉంది. 
 
ధనుష్ విడాకులు తీసుకున్నాడు. ఇద్దరు పిల్లల తండ్రి. ఈ ప్రేమ వ్యవహారం గురించిన వార్తలపై ధనుష్, మృణాల్ ఇంకా స్పందించలేదు. ఈలోగా సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో వైరల్ అవుతోంది. దీన్ని చూసిన తర్వాత, వారి డేటింగ్ వార్త నిజమేనని అంటున్నారు. నిజానికి, కొన్ని రోజుల క్రితం మృణాల్ సినిమా సన్ ఆఫ్ సర్దార్ 2 ప్రత్యేక ప్రదర్శన జరిగింది. ధనుష్ ఈ కార్యక్రమంలో కనిపించాడు.

Putin: వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌తో ఫోనులో మాట్లాడిన మోదీ.. భారత్‌కు రావాలని పిలుపు

Putin: వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌తో ఫోనులో మాట్లాడిన మోదీ.. భారత్‌కు రావాలని పిలుపుప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌తో టెలిఫోన్‌లో మాట్లాడానని, ఈ ఏడాది చివర్లో జరిగే వార్షిక ద్వైపాక్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశానికి భారతదేశాన్ని సందర్శించాలని ఆహ్వానించానని చెప్పారు. "నా స్నేహితుడు అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో చాలా మంచి, వివరణాత్మక సంభాషణ జరిగింది.

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఏపీకి భారీ వర్ష సూచన

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఏపీకి భారీ వర్ష సూచనఈ నెల 13వ తేదీన అంటే వచ్చే బుధవారం నాటికి వాయువ్య, దానిని అనుకుని ఉన్న పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడేందుకు అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నాయని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ), విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (ఏపీ ఎస్డీఎంఏ) స్పష్టంచేశాయి. దీని ప్రభావంతో ఏపీలో విస్తారంగా పలుచోట్ల మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించాయి.

Moving Train: కదులుతున్న ప్యాసింజర్ రైలు నుంచి పడిపోయిన మహిళ.. ఏం జరిగింది?

Moving Train: కదులుతున్న ప్యాసింజర్ రైలు నుంచి పడిపోయిన మహిళ.. ఏం జరిగింది?తమిళనాడుకు చెందిన 33 ఏళ్ల మహిళ తనూర్ సమీపంలో కదులుతున్న ప్యాసింజర్ రైలు నుంచి పడిపోవడంతో తలకు గాయమైందని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ సంఘటన జరిగిన సమయంలో ఆమె తన భర్తతో కలిసి ప్రయాణించింది. ఇంకా ఈ ఘటన కారణంగా గాయపడిన మహిళను చికిత్స కోసం కోజికోడ్ మెడికల్ కాలేజీ ఆసుపత్రిలో చేరారు. తమిళనాడులోని నాగపట్నం జిల్లాకు చెందిన ఈ జంట మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లు, తప్పుడు రైలు ఎక్కారని పోలీసులు తెలిపారు. "ఆ మహిళకు కోయంబత్తూర్‌కు టికెట్ ఉంది, కానీ ఆమె పడిపోయిన రైలు టికెట్ ఆమె చేతుల్లో లేదు" అని తనూర్ పోలీసు అధికారి తెలిపారు.

సుంకాల మోత... అమెరికాకు షాకిచ్చిన భారత్ - యుద్ధ విమానాల డీల్ నిలిపివేత?

సుంకాల మోత... అమెరికాకు షాకిచ్చిన భారత్ - యుద్ధ విమానాల డీల్ నిలిపివేత?సుంకాల మోతతో భారత్‌కు అమెరికా షాకిచ్చింది. దీనికి భారత్ ధీటుగా స్పందించింది. అమెరికా నుంచి ఆయుదాలు, యుద్ధ విమానాల కొనుగోళ్లను నిలిపివేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు సంబంధిత వర్గాలను ఉటంకిస్తూ రాయటర్స్ పత్రిక ఓ వార్తా కథనాన్ని ప్రచురించింది. అంతేకాకుండా, యుద్ధ ఆయుధాలు, పరికరాల కొనుగోళ్లకు సంబంధించి త్వరలోనే అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లాల్సిన కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ తన పర్యటనను కూడా రద్దు చేసుకున్నారు. దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య వార్ ట్రేడ్ మొదలేంది.

YSRCP: వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో పోలింగ్ కేంద్రాలను తరలించవద్దు.. వైకాపా

YSRCP: వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో పోలింగ్ కేంద్రాలను తరలించవద్దు.. వైకాపాఓటర్లకు అసౌకర్యం, అవకతవకలు జరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటూ, వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలోని పోలింగ్ కేంద్రాల తరలింపును వెంటనే నిలిపివేయాలని వైఎస్ఆర్సీపీ శుక్రవారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరింది. ఆగస్టు 10, 12 తేదీల్లో జరగనున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ముందు, వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పి రెడ్డి ఎస్ఈసీకి ఒక లేఖను సమర్పించారు. అందులో, యర్రబల్లి, నల్లగొండువారి పల్లి, నల్లపురెడ్డి పల్లిలోని పోలింగ్ కేంద్రాలను కొత్త ప్రదేశాలకు తరలిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.

కూర్చుని చేసే పని, పెరుగుతున్న ఊబకాయులు, వచ్చే వ్యాధులేమిటో తెలుసా?

కూర్చుని చేసే పని, పెరుగుతున్న ఊబకాయులు, వచ్చే వ్యాధులేమిటో తెలుసా?ఈ రోజుల్లో కూర్చుని పనిచేసే వారి సంఖ్య పెరగుతోంది. దీనితో పాటు ఊబకాయుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ పోతోంది. ఆరోగ్యపరంగా వుండాల్సిన బరువు కంటే అధిక బరువు వున్నవారిని ఊబకాయులుగా పరిగణిస్తారు. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బరువు పెరగడం మాత్రమే కాదు, అనేక తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీసే ఒక సంక్లిష్టమైన వ్యాధి. అధిక శరీర కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల వివిధ అవయవాలపై ఒత్తిడి పెరిగి, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు వస్తాయి. ఊబకాయం వల్ల వచ్చే ప్రధాన వ్యాధులు: టైప్ 2 మధుమేహం (Type 2 Diabetes): ఊబకాయం ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు దారితీస్తుంది.

Heart attack: వర్షాకాలంలో గుండెపోటు ప్రమాదం ఎక్కువా?

Heart attack: వర్షాకాలంలో గుండెపోటు ప్రమాదం ఎక్కువా?వర్షాకాలంలో గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం కాస్తంత పెరుగుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఉష్ణోగ్రత తగ్గడం: వర్షాకాలంలో వాతావరణం చల్లబడటం వల్ల రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోతాయి. దీనివల్ల రక్తపోటు పెరుగుతుంది, గుండెపై భారం పడుతుంది. ఇప్పటికే గుండె సమస్యలు ఉన్నవారికి ఇది మరింత ప్రమాదకరం. అధిక తేమ: గాలిలో తేమ శాతం పెరగడం వల్ల శ్వాస తీసుకోవడం కొంచెం కష్టమవుతుంది, ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులు ఉన్నవారికి. శరీరం ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించుకోవడానికి గుండె ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల రక్తపోటులో హెచ్చుతగ్గులు, అలసట, గుండెపై ఒత్తిడి పెరుగుతాయి.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో రక్షా బంధన్‌ను వేడుక చేసుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంతో ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో రక్షా బంధన్‌ను వేడుక చేసుకోండిపండుగ సీజన్ ప్రారంభాన్ని రక్షా బంధన్ సూచిస్తుంది. తోబుట్టువుల మధ్య బంధాన్ని ఇది వేడుక చేస్తోంది. ఈ సంవత్సరం, మీ తోబుట్టువుల దీర్ఘకాలిక విజయం, శ్రేయస్సు కోసం ఆరోగ్యాన్ని ప్రాధాన్యతగా మార్చటం ద్వారా ఆ హృదయపూర్వక వాగ్దానాన్ని ఆలోచనాత్మక సంజ్ఞతో గౌరవించండి. పండుగలు తరచుగా ఆనందకరమైన భోజనం, తీపి వంటకాలతో వస్తాయి. కానీ, ఆ ఆనందాన్ని బుద్ధిపూర్వక ఎంపికలతో సమతుల్యం చేసుకోవడం ముఖ్యం. ఈ రక్షా బంధన్ వేళ, కాలిఫోర్నియా బాదం వంటి పోషకమైన ఆహారాలను మీ రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చడం ద్వారా వేడుకలను మరింత అర్థవంతంగా మార్చుకోండి.

కదంబ వృక్షం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కదంబ వృక్షం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఆధ్యాత్మిక వృక్షంగా చెప్పుకునే కదంబ వృక్షంలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు వున్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. మధుమేహానికి: కదంబ చెట్టు ఆకులు, బెరడు, వేర్లు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. నొప్పి నివారణకు: దీని ఆకులకు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నందున, వాటిని నలిపి నొప్పి ఉన్న చోట కట్టడం వల్ల వాపు, నొప్పి తగ్గుతాయి. ఇతర ఉపయోగాలు: కదంబ చెట్టు వేర్ల సారం ఊబకాయాన్ని తగ్గించడంలోనూ, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల నివారణలోనూ ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తారు.

పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుపప్పు పూర్ణాలు లేదా పూర్ణం బూరెలు ఒక రుచికరమైన సాంప్రదాయక స్వీట్. శనగపప్పు, బెల్లం, నెయ్యి వంటి పోషకాలున్న పదార్థాలతో వీటిని తయారు చేస్తారు. రుచిగా ఉండటమే కాకుండా, పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్యానికి కొన్ని ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. పప్పు పూర్ణాలలో ఉపయోగించే శనగపప్పులో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, మరమ్మత్తుకు సహాయపడుతుంది. ఇది ఫైబర్ కూడా కలిగి ఉంటుంది, ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. పూర్ణాలలో ఉపయోగించే బెల్లం (Jaggery) పంచదారకు మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా బెల్లం పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఇనుము (ఐరన్), మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి.
