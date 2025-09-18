ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణంలో కీలక పరిణామం.. ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఈడీ దాడులు
రూ.3200 కోట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఢిల్లీ అనే ఐదు రాష్ట్రాలలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) పెద్ద ఎత్తున దాడులు నిర్వహించింది. కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా 20 ప్రదేశాలలో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది. మొత్తం 29 మంది వ్యక్తులు, 19 కంపెనీలు దర్యాప్తులో ఉన్నాయి.
ఈ కుంభకోణానికి సంబంధించి ఇప్పటివరకు 12 మందిని అరెస్టు చేశారు. ధనుంజయ రెడ్డి, కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, గోవిందప్ప బాలాజీ, పైలా దిలీప్ బెయిల్ పొందగా, మరో ఎనిమిది మంది జైలులో ఉన్నారు. ఇంకా కస్టడీలో ఉన్న వారిలో రాజ్ కాసిరెడ్డి, మిథున్ రెడ్డి, చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు.
ఈ దాడులు పెరిగిన ఇన్వాయిస్లను ఉపయోగించి కిక్బ్యాక్లను మళ్లించిన వ్యక్తుల కార్యాలయాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. ఈ ఆర్థిక అవకతవకలు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును మళ్లించడానికి ఉపయోగించబడ్డాయని ఆరోపించబడింది. ఈ కుంభకోణంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి సన్నిహిత వర్గం సభ్యులు ఉన్నారు.
జగన్ సన్నిహితులు చౌక మద్యం ఉత్పత్తి చేయడానికి, దానిని బ్రాండెడ్ ఉత్పత్తులుగా మార్చడానికి ఒక సిండికేట్ను సృష్టించారని నివేదించడం జరిగింది. భారీ కమీషన్లకు బదులుగా వ్యక్తులను ఎంచుకోవడానికి లైసెన్స్లు మంజూరు చేయబడ్డాయని ఆరోపణలు వున్నాయి.