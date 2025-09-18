Ankit Koyya: బ్యూటీ ప్రతీ ఇంట్లో, ప్రతీ వీధిలో జరిగే కథ : అంకిత్ కొయ్య
మారుతి టీం ప్రొడక్ట్, వానరా సెల్యూలాయిడ్, జీ స్టూడియో బ్యానర్లపై అంకిత్ కొయ్య, నీలఖి, వీకే నరేష్, వాసుకి ప్రధాన పాత్రల్లో విజయ్ పాల్ రెడ్డి అడిదల, ఉమేష్ కుమూర్ భన్సల్ నిర్మించిన చిత్రం ‘బ్యూటీ’. ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ ప్లేని ఆర్.వి. సుబ్రహ్మణ్యం అందించగా.. జె.ఎస్.ఎస్. వర్దన్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 19న విడుదల కాబోతోంది. ప్రమోషన్స్లో భాగంగా హీరో అంకిత్ కొయ్య మీడియాతో ముచ్చటించారు.
- బ్యూటీ అనే టైటిల్ను, లోగోను అంతా కూడా మారుతి గారు డిజైన్ చేశారు. ఈ టైటిల్ పెట్టిన తరువాత, అంతా ఫిక్స్ అయిన తరువాతే నేను ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి వచ్చాను. కథ విన్న తరువాత నేను షాక్ అయ్యాను. కాకపోతే ఆడియెన్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో అని భయపడ్డాను.
- ఇంత వరకు నన్ను ఎప్పుడూ చూడనటువంటి పాత్రలో ఆడియెన్స్ చూస్తారు. అర్జున్ పాత్రలో నన్ను ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో అని మొదట్లో భయపడ్డాను. అయితే ఓ నటుడిగా పాత్రకు న్యాయం చేయాలన్నదే నేను మైండ్లో పెట్టుకున్నాను. పాత్రకు కావాల్సినట్టుగా నటించాను.
- బ్యూటీ చిత్రానికి నరేష్ గారు హీరో. ఆయన పాత్ర నాకు చాలా ఇష్టం. కథ విన్నప్పుడే ఆ పాత్రకి ఎక్కువగా కనెక్ట్ అయ్యాను. ఓ మిడిల్ క్లాస్ ఫాదర్గా నరేష్ గారు నటించిన తీరుకు ఆడియెన్స్ కనెక్ట్ అవుతారు. ఈ మూవీకి ప్రధాన బలం కూడా ఆయనే. నరేష్ గారు, వాసుకి గారి గురించే ఆడియెన్స్ ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటారు.
- అలేఖ్య పాత్రలో నీలఖి అద్భుతంగా నటించారు. ఇంటిమేట్ సీన్లలో నటించేందుకు కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపించింది. నీలఖికి ఎక్కడ అసౌకర్యం కలుగుతుందో అని అనుకునే వాడ్ని. కానీ ఆమె మాత్రం పాత్రకు తగ్గట్టుగా నటించారు. ఆమె మాకు ఎంతో సహకరించారు.
- బ్యూటీ విషయంలో నిర్మాత విజయ్ పాల్ రెడ్డి ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాలేదు. మాకు ఏం కావాలన్నా వెంటనే ఏర్పాటు చేసేవారు. ప్రొడక్ట్ బాగా రావాలనే ఎప్పుడూ పరితపించేవారు. ఇక మాకు అండగా మారుతి గారు, జీ స్టూడియో నిలబడింది. వారందరి సహకారంతోనే ‘బ్యూటీ’ ఇంత గొప్పగా వచ్చింది.
- పాటలు అద్భుతంగా వచ్చాయి. కన్నమ్మ పాట అయితే ఇప్పటికీ ట్రెండ్ అవుతోంది. విజయ్ బుల్గానిన్ మాకు మంచి పాటలు ఇచ్చారు. సినిమాలో ఆర్ఆర్ చూస్తే మా సినిమాను మరోస్థాయికి తీసుకు వెళ్లినట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఎమోషనల్ సీన్స్కు అద్భుతమైన ఆర్ఆర్ ఇచ్చారు.
- బ్యూటీ ప్రతీ ఇంట్లో, ప్రతీ వీధిలో జరిగే కథ. అందరికీ తెలిసిన కథే. అయినా సరే అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన కథ. ప్రతీ ఒక్కరూ ప్రస్తుతం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలియపర్చే కథ ఇది. మిడిల్ క్లాస్ ఫాదర్ ఎమోషన్స్ను అద్భుతంగా చూపించాం. ప్రతీ ఒక్కరికీ కనెక్ట్ అయ్యేలా ‘బ్యూటీ’ చిత్రం ఉంటుంది.