మంగళవారం, 30 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 30 సెప్టెంబరు 2025 (11:32 IST)

ముగిసిన నైరుతి రుతుపవన సీజన్ - కరువు ఛాయలు పరిచయం చేసి... చివరకు భారీ వర్షాలతో...

Rains
ఈ యేడాది నైరుతి రుతుపవన సీజన్ ముగిసింది. ఈ సీజన్ ఆరంభంలో వర్షాల కోసం రైతులు ఎదురు చూసేలా చేయడంతోపాటు కరువు ఛాయలను పరిచయం చేసింది. కానీ, సీజన్ ముగింపులో మాత్రం కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు, వరదలు ముంచెత్తాయి. 
 
భారత వాతావరణ శాఖ గణాంకాల ప్రకారం, జూన్ ఒకటో తేదీ నుంచి సెప్టెంబరు 30 వరకు రాష్ట్రంలో సాధారణంగా 570.6 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం కురవాల్సి ఉండగా, 553.1 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఇది సాధారణం కంటే 3.1 శాతం మాత్రమే తక్కువ. రాష్ట్ర సగటు సాధారణంగా ఉన్నప్పటికీ, జిల్లాల మధ్య వర్షపాతంలో తీవ్ర వ్యత్యాసాలు కనిపించాయి. ముఖ్యంగా గుంటూరు జిల్లాలో ఏకంగా 43.4 శాతం, కర్నూలులో 37.9 శాతం అధిక వర్షపాతం రికార్డయింది. వీటితో పాటు చిత్తూరు, అన్నమయ్య జిల్లాల్లోనూ సాధారణం కంటే ఎక్కువ వానలు పడ్డాయి.
 
అయితే, ఇందుకు పూర్తి భిన్నంగా కోనసీమ, ఉభయ గోదావరి, నెల్లూరు జిల్లాల్లో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కోనసీమ జిల్లాలో 30.4 శాతం, పశ్చిమ గోదావరిలో 23.9 శాతం, తూర్పు గోదావరిలో 22.2 శాతం, నెల్లూరులో 20.6 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. రాష్ట్రంలోని మిగిలిన 16 జిల్లాల్లో సాధారణ వర్షపాతం కురిసింది. కోస్తా జిల్లాలతో పోలిస్తే రాయలసీమలోని అనేక మండలాల్లో ఈసారి మెరుగైన వర్షాలు పడటం గమనార్హం.
 
సీజన్ తొలి రెండు నెలలైన జూన్, జులైలో వర్షాలు ముఖం చాటేయడంతో ఖరీఫ్ సాగుపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. సుమారు 25 శాతం లోటుతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. అయితే, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల్లో పుంజుకున్న వర్షాలతో వ్యవసాయ పనులు ఊపందుకున్నాయి.
 
మరోవైపు, కర్నూలు, గుంటూరు, ఎన్టీఆర్, ఏలూరు వంటి జిల్లాల్లో కురిసిన కుండపోత వానలతో వరదలు సంభవించాయి. కృష్ణా, గోదావరి నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షాలతో ప్రధాన జలాశయాలు నిండుకుండలా మారాయి. నైరుతి సీజన్ అధికారికంగా ముగిసినప్పటికీ, రాష్ట్రంలో వర్షాలు మరికొన్ని రోజులు కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. 

"అర్జున్ రెడ్డి" వల్లే గుర్తింపు - క్రేజ్ వచ్చింది : షాలినీ పాండే

గత 2017లో తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో విడుదలై సంచలనం సృష్టించిన 'అర్జున్ రెడ్డి' చిత్రంతో షాలినీ పాండే హీరోయిన్‌గా పరిచయమయ్యారు. విజయ్ దేవరకొండ సరసన ఆమె నటనకుగాను ప్రేక్షకుల నుంచి విశేషమైన ప్రశంసలు దక్కాయి. ఆ సినిమా తన కెరీర్‌ను మలుపుతిప్పిందని వెల్లడించారు. ఆ చిత్రంతోనే తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపూ, క్రేజ్‌ వచ్చిందని చెప్పుకొచ్చారు. ఆ సినిమా విజయం తనకు ఒత్తిడి కంటే ఎక్కువగా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చిందని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

'కాంతార చాప్టర్-1'కు ఆటంకాలు కలిగించొద్దు : డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్

'కాంతార చాప్టర్-1'కు ఆటంకాలు కలిగించొద్దు : డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్కన్నడ నటుడు రిషబ్ శెట్టి స్వీయ దర్శకత్వంలో రూపొందించిన చిత్రం "కాంతార చాప్టర్-1". అక్టోబరు రెండో తేదీన విడుదలకానుంది. కన్నడంలోనే కాకుండా ఇతర భాషల్లో కూడా అఖండ విజయాన్ని సాధించిన "కాంతార" తొలి భాగానికి ఇది ప్రీక్వెల్‌గా రానుంది. అయితే, ఈ చిత్రం టికెట్ ధరల పెంపుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అనుమతించనున్నట్టు సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ అంశంపై తాజాగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ స్పందించారు.

పవర్ స్టార్ 'ఓజీ' కోసం ఒక్కతాటిపైకి మెగా ఫ్యామిలీ

పవర్ స్టార్ 'ఓజీ' కోసం ఒక్కతాటిపైకి మెగా ఫ్యామిలీపవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం ఓజీ. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సక్సెస్‌ను పురస్కరించుకుని మెగా కుటుంబం అంతా ఒక్కచోట చేరి సందడి చేసింది. సోమవారం సాయంత్రం హైదరాబాద్ నగరంలోని ప్రసాద్ ల్యాబ్‌లో ఈ చిత్రం ప్రత్యేక ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేయగా, మెగా హీరోల రాకతో అక్కడ పండగ వాతావరణం నెలకొంది.

పైరసీ రాకెట్లపై సీపీ ఆనంద్‌తో సినీ ప్రముఖులు సమావేశం

పైరసీ రాకెట్లపై సీపీ ఆనంద్‌తో సినీ ప్రముఖులు సమావేశంఇటీవలి కాలంలో అతిపెద్ద సినిమా పైరసీ రాకెట్లలో ఒకదాన్ని ఛేదించిన తర్వాత, హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు, హీరోలు, నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు, డిజిటల్ పంపిణీ భాగస్వాములు వంటి తెలుగు సినిమా సోదరభావం సభ్యులతో ఉన్నతస్థాయి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి, కనుగొన్న విషయాలను వారికి వివరించడానికి, నేరాలు ఎలా జరుగుతున్నాయో మరియు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలను వివరించారు. సమావేశంలో, ఇటీవలి దర్యాప్తులో బహిర్గతమైన పైరసీ యొక్క రెండు ప్రాథమిక పద్ధతులను అధికారులు వివరించారు. మొదటిదానిలో, నేరస్థులు మొబైల్ పరికరాలను ఉపయోగించి థియేటర్లలో సినిమాలను వివేకంతో రికార్డ్ చేశారు.

Rashmika : హారర్‌ కామెడీ యూనివర్స్ చిత్రం థామా అలరిస్తుంది: రష్మిక మందన

Rashmika : హారర్‌ కామెడీ యూనివర్స్ చిత్రం థామా అలరిస్తుంది: రష్మిక మందనఆయుష్మాన్‌ ఖురానా, రష్మిక హీరో హీరోయిన్స్ గా తెరకెక్కిన సినిమా ‘థామా’. హారర్‌ కామెడీగా రూపొందిన ఈ సినిమాకి ఆదిత్యా సర్పోత్దార్‌ దర్శకత్వం వహించారు. పరేష్ రావల్, నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ కీలక పాత్రలు పోషించారు. మాడాక్ ఫిల్మ్స్ సమర్పణలో దినేష్ విజన్, అమర్ కౌశిక్ నిర్మించారు. ఈ మూవీ అక్టోబరు 21న విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ హైదరాబాద్ లో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు.

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?బాదం పప్పులు రోజుకు ఎన్ని తినాలనే సందేహం చాలామందికి వుంటుంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఒక సాధారణ వయోజన వ్యక్తి రోజుకు 5 నుండి 10 లేదా 6 నుండి 10 నానబెట్టిన బాదం పప్పులు తినడం సురక్షితమైనది, ప్రయోజనకరమైనది. కొంతమంది నిపుణులు రోజుకు 7-10 బాదం పప్పులను సిఫార్సు చేస్తారు. శారీరకంగా చురుకుగా ఉండే వ్యక్తులు లేదా క్రీడాకారులు 8 నుండి 10 బాదం పప్పులు తినవచ్చు. చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో.. అంటే, 20 కంటే ఎక్కువ తినడం వల్ల కేలరీలు పెరిగి బరువు పెరగడం, జీర్ణ సమస్యలు లేదా కిడ్నీలో రాళ్ల ప్రమాదం వంటివి పెరగవచ్చు.

భారతదేశంలో లాంచ్ అయిన ఫర్ ఎవర్ మార్క్ డైమండ్ జ్యుయలరి

భారతదేశంలో లాంచ్ అయిన ఫర్ ఎవర్ మార్క్ డైమండ్ జ్యుయలరిప్రపంచంలోని ప్రముఖ వజ్రాల కంపెనీ అయినటువంటి డి బీర్స్ గ్రూప్ నుంచి ఫర్ ఎవర్ మార్క్ డైమండ్ జ్యుయలరి బ్రాండ్ ఇవాళ అధికారికంగా తమ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్‌ని న్యూ ఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేసింది. దీని ద్వారా ఇప్పుడు ఢిల్లీ గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా ప్రకాశించింది. న్యూఢిల్లీలో ఈ ల్యాండ్‌మార్క్ బ్రాండ్ తమ ఫ్లాగ్‌ షిప్ స్టోర్ ప్రారంభంతో భారతదేశం ఫర్ ఎవర్ మార్క్ బ్రాండ్‌కు ప్రధాన మార్కెట్‌గా మారింది. ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్ ని ఢిల్లీ ప్రారంభించడం ద్వారా ఫర్ ఎవర్ మార్క్ తన ప్రపంచ వారసత్వం, ఆధునిక డిజైన్ మరియు వివేకవంతమైన లగ్జరీ తత్వాన్ని వినియోగదారులకు అందించే ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ అనే శక్తివంతమైన సమ్మేళనం, ఇది యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్ (బాక్టీరియా నిరోధక) గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. లవంగాలు నమిలితే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహన

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహనక్రికెట్ యొక్క భారీ పరిధిని వినియోగించుకోవటం ద్వారా అర్థవంతమైన సామాజిక మార్పును తీసుకురావటానికి, భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయ జీవిత బీమా సంస్థలలో ఒకటైన ఎస్‌బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి(బిసిసిఐ) థాంక్స్ ఎ డాట్ కార్యక్రమం ద్వారా రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహనను అంతర్జాతీయ వేదికపైకి తీసుకెళ్లడానికి కలిసి వచ్చాయి. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా, ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వన్డే ఇంటర్నేషనల్(ఒడిఐ) మ్యాచ్ సందర్భంగా భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు థాంక్స్-ఎ-డాట్ లోగోతో అలంకరించబడిన విలక్షణమైన గులాబీ రంగు జెర్సీలలో మైదానంలోకి దిగింది.

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమం

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమంటైప్ 1 మధుమేహంతో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు మరింత అవగాహన కల్పించటంతో పాటుగా వారికి అవసరమైన మద్దతు అందిస్తూనే వారి తక్షణ అవసరానికి ప్రతిస్పందనగా, బియాండ్ టైప్ 1 భారతదేశానికి తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోన్నట్టు వెల్లడించింది. అవగాహన పెంచడం, సహాయక సంఘాలను నిర్మించడం, ప్రాణాలను రక్షించే వనరులను అందించడం, తరచుగా విస్మరించబడే స్వరాలను వినిపించటం ద్వారా డయాబెటిస్‌తో జీవించే తీరును మార్చడానికి ప్రపంచ లాభాపేక్షలేని సంస్థ పనిచేస్తుంది.
