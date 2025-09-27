Divorce : విడాకులు తీసుకున్న రోజునే రెండో వివాహం జరిగితే చెల్లదు
మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా భారతదేశంలో వివాహ చట్టాలు మారుతున్నాయి. కేరళ హైకోర్టు ఇటీవల హిందూ వివాహ చట్టం, 1955 కింద ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది. విడాకులు తీసుకున్న రోజునే రెండవ వివాహం జరిగినా, సెక్షన్ 15 కింద చెల్లదని కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది.
మొదటి భర్త దానిని సవాలు చేస్తే అది చెల్లదు. 2023లో ఒక మహిళ తన రెండవ భర్త నుండి విడాకులు కోరినప్పుడు ఈ కేసు ప్రారంభమైంది. విచారణ సమయంలో, 2007లో వారి వివాహానికి ఒకటి లేదా రెండు గంటల ముందు తన మొదటి వివాహం రద్దు అయిందని ఆ వ్యక్తికి తెలిసింది.
దీని వల్ల వారి వివాహం చెల్లదని ఆయన వాదించారు. మొదటి జీవిత భాగస్వామిని రక్షించడానికి సెక్షన్ 15 ఉందని హైకోర్టు వివరించింది. మొదటి భర్త అభ్యంతరం చెప్పకపోయినా, రెండవ వివాహం చెల్లుబాటులో ఉంటుంది. కేసు కుటుంబ కోర్టులో కొనసాగుతుంది.