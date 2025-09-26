మన హృదయ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. గుండెకు సంబంధించిన ప్రమాదాల విషయానికి వస్తే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అని పిలువబడే ఎలివేటెడ్ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రాథమిక ఆందోళనగా పరిగణించబడుతుంది. మన నియంత్రణలో లేని కుటుంబ చరిత్ర లేదా వృద్ధాప్యం వంటి ఇతర కారకాల మాదిరిగా కాకుండా, ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్డిఎల్సి)ని సరిగా నిర్వహించవచ్చు, సిఫార్సు చేయబడిన స్థాయిలలో ఉంచవచ్చు.
స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎల్డిఎల్సి ధమనులలో ఫలకాలు సృష్టిస్తుంది, దీనివల్ల రక్త ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసే అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటులు, స్ట్రోక్లకు దారితీస్తుంది. అందుకే ఎల్డిఎల్సిని అరికట్టడం, అవసరమైన స్థాయిలో నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం. పెరిగిన ఎల్డిఎల్ స్పష్టమైన లక్షణాలు సాధారణంగా కనిపించవు కాబట్టి, క్రమం తప్పకుండా లిపిడ్ ప్రొఫైల్ తనిఖీలు చేయించుకోవడం చాలా అవసరం. అధిక ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్తో వ్యవహరించేటప్పుడు పరీక్షతో ముందస్తుగా ఉండటం మొదటి అడుగు. 2024లో ప్రచురించబడిన కార్డియాలజికల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా (CSI) మార్గదర్శకాలు, కొలెస్ట్రాల్ తనిఖీలను 18 ఏళ్ల వయస్సులోనే ప్రారంభించాలని సిఫార్సు చేస్తున్నాయి. అధిక ఎల్డిఎల్సిని ముందుగానే నిర్ధారించడం చికిత్సను సులభతరం చేస్తుంది మరియు ఎల్డిఎల్సిని బాగా నిర్వహించవచ్చు.
పరీక్ష ఫలితాలు అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత, తదుపరి దశ వ్యక్తిగతీకరించిన సలహా కోసం కార్డియాలజిస్ట్ను సంప్రదించడం. ఈ సందర్భంగా వైద్యులు ముఖ్యంగా రోగి రిస్క్ ప్రొఫైల్కు సంబంధించి ఎల్డిఎల్సి లక్ష్యాలను అంచనా వేస్తారు. ఎల్డిఎల్సి లక్ష్యాలు అందరికీ ఒకే విధంగా ఉండవు. అవి రోగి నుండి రోగికి భిన్నంగా ఉంటాయని అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం. మీ వయస్సు, కుటుంబ చరిత్ర, జీవనశైలి, ఇతర సహవ్యాధుల (కోమోర్బిడిటీ) ఆధారంగా వైద్యులు దానిని నిర్ణయిస్తారు. మీ నిర్దిష్ట ఆరోగ్య అవసరాలు, ప్రమాదాలకు అనుగుణంగా ప్రత్యేక మార్గదర్శకత్వం అనేది కొలెస్ట్రాల్ నిర్వహణ ప్రణాళికను రూపొందించగలదు. ఇది ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలు, అవసరాలు, సాంస్కృతిక సందర్భం, జీవనశైలి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది.
హైదరాబాద్లోని బంజారాహిల్స్లోని కేర్ హాస్పిటల్లోని క్యాత్ ల్యాబ్ డైరెక్టర్, సీనియర్ కన్సల్టెంట్, కార్డియాల జిస్ట్ డాక్టర్ పిఎల్ఎన్ కపర్థి ఇలా అంటున్నారు: అధిక ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ చికిత్స విషయానికి వస్తే, మొదటి మరియు అతి ముఖ్యమైన దశ అవగాహన. కొలెస్ట్రాల్ అనేది కేవలం ఒక సంఖ్య కాదు, గుండె జబ్బులకు కీలకమైన చోదక శక్తి అని రోగులు అర్థం చేసుకోవాలి. తేలికపాటి స్థాయిల్లో ఉన్న చాలామందికి, ఒక్క జీవనశైలి మార్పులే ఎల్డిఎల్ను ఆరోగ్యకరమైన పరిమితుల్లోకి తీసుకు రాగలవు. అయితే, చాలామంది రోగులకు, ముఖ్యంగా మధుమేహం, ఊబకాయం లేదా మునుపటి గుండె ఆరోగ్య సంఘటనలు ఉన్నవారికి మాత్రం జీవనశైలి మార్పులకు తోడుగా వైద్య చికిత్స కూడా ఉండాలి. ఎల్డిఎల్ లక్ష్యాలు మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి లక్ష్యాలను వైద్యులు నిర్దేశిస్తారు. పదేపదే పరీక్షలు, సకాలంలో మోతాదు సర్దుబాట్లు అవసరం; అందువల్ల, రోగులు ముందుగానే అందుకు సన్నద్ధంగా ఉండాలి. అధిక ఎల్డిఎల్కు చికిత్స చేయడం అనేది త్వరిత పరిష్కారాల గురించి కాదు, స్థిరమైన రక్షణ గురించి, దీనికి క్రమశిక్షణ, వైద్య మార్గదర్శకత్వం రెండూ అవసరం.’’
ఇటీవలి కాలంలో చికిత్సా నమూనాలు మారాయి. ఇది ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ నిర్వహణలో ప్రతిబింబిస్తుంది. గతంలో, డయాబెటిస్ ఉన్నవారికైతే 130 mg/dL కంటే ఎక్కువ ఎల్డిఎల్సి స్థాయిలు ఉన్న రోగులకు లేదా డయాబెటిస్ లేనివారికైతే 160 mg/dL కంటే ఎక్కువ ఎల్డిఎల్సి స్థాయిలు ఉన్న రోగులకు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే మందులు సూచించబడ్డాయి. చాలాసార్లు, ఈ మార్పు గురించి ప్రజలకు తెలియజేయబడదు, అధిక రిస్క్ ఉన్న రోగులకు మాత్రమే మందులు సూచించబడుతున్నాయని అనుకుంటున్నారు. యూకే నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్(NHS) కొత్త ముసాయిదా మార్గదర్శకాలు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే మందులను విస్తృతంగా ఉపయోగించాలని సూచించాయి. రాబోయే పదేళ్ల కాలంలో గుండెపోటు లేదా స్ట్రోక్ ప్రమాదం 10 శాతం కంటే తక్కువ ఉన్న వ్యక్తులకు కూడా వాటిని సూచించాలని సిఫార్సు చేస్తున్నాయి. ఈ మార్పు ప్రపంచ స్థాయిలో చేర్చబడింది, ఇది విధానం ముందస్తు చర్యకు మారడాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
గుండెను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అనేది ఆహారం, జీవనశైలిలో మార్పులు చేయడం ద్వారా ప్రారంభించవచ్చు. పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని అనుసరించడం మొత్తం గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుందని అంటారు. విభిన్న పోషకాలను కలిగిఉండే సమతుల్య భోజనం ఎల్లప్పుడూ మంచి విధానం. కొవ్వు పదార్ధాలను తీసుకునేటప్పుడు కూడా, నిష్పత్తులు, ఆహార పరిశుభ్రత గురించి జాగ్రత్తగా ఉండటం హృదయ సంబంధ శ్రేయస్సుకు సహాయపడుతుంది. వైద్యులు మొత్తం ఆరోగ్యం, ఆహార ఎంపికలు, సాంస్కృతిక సందర్భం మొదలైన వివిధ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ మీకు ఏ ఆహారం ఉత్తమంగా సరిపోతుందో నిర్ణయించవచ్చు.
మొత్తం గుండె ఆరోగ్యానికి గాను ఆరోగ్యదాయక బరువును నిర్వహించడం చాలా అవసరం. అదనపు శరీర బరువు అనేది అది కొన్ని అదనపు కిలోలే అయినప్పటికీ, ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ను పెంచడం ద్వారా కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను గణనీయంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. మితమైన-తీవ్రత వ్యాయామంలో నిరంతరం పాల్గొనడం వల్ల మంచి ఆరోగ్య మార్పులు వస్తాయి. అది ఎల్డిఎల్సి స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అప్పుడప్పుడు చేసే వ్యాయామాలు కూడా మంచి ఫలితాలను అందిస్తాయని తేలింది. శారీరక కదలికలు, శక్తిసామర్థ్యాల శిక్షణ, కార్డియో శిక్షణ అనేవి హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను మెరుగుపరుస్తాయని తేలింది. హెచ్డిఎల్ కొలె స్ట్రాల్ మంచి కొలెస్ట్రాల్గా పరిగణించబడుతుంది, ఇది అవయవాల నుండి ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ను తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది.
అయినప్పటికీ, అధిక కొలెస్ట్రాల్కు వ్యతిరేకంగా వ్యాయామం ఒక్కటి మాత్రమే రక్షణ ఇవ్వలేదని గుర్తించడం ముఖ్యం. గరిష్ట శారీరక దృఢత్వం అనేది పరిపూర్ణ ఆరోగ్యానికి సమానమని భావించడం తప్పు. ఉన్నత స్థాయి అథ్లెట్లు కూడా అధిక ఎల్డిఎల్ స్థాయిలను ప్రదర్శిస్తున్నట్లు కనుగొనబడింది. కార్డియాక్ డెత్(SCD) అనేది అథ్లెట్లలో ఆకస్మిక మరణానికి అత్యంత సాధారణ వైద్య కారణం. కఠినమైన వ్యాయామ దినచర్యలు, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలు మాత్రమే గుండె సమస్యల నుండి రక్షించడానికి అన్నివేళలా సరిపోవు. ఎల్డిఎల్సి స్థాయిలను నిర్వహించడంలో ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని నడిపించడంతో పాటు మందులు కూడా సమానంగా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి.
సంప్రదాయ మందులతో తగిన ఫలితాలను సాధించని రోగులకు, కొత్త అధునాతన చికిత్సలు సురక్షిత, ప్రభావ వంతమైన ప్రత్యామ్నాయాలుగా ఉద్భవిస్తున్నాయి. ప్రామాణిక విధానాలు సరిపోనప్పుడు వ్యక్తులు వారి ఎల్డి ఎల్సి లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలో PCSK9 ఇన్హిబిటర్లు, siRNA-ఆధారిత చికిత్సలు, ఇన్క్లిసిరాన్ వంటి లక్ష్య చికిత్సలు గణనీయమైన ఆశాజనకంగా ఉన్నాయి. ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతతో సంప్రదించడం అనేది జీవనశైలి మార్పులు, మందుల ఉత్తమ కలయికను నిర్ణయిం చడంలో సహాయపడుతుంది, తద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని సరైన స్థాయిలో కాపాడుకోవచ్చు.