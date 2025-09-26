శుక్రవారం, 26 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వార్తలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: శుక్రవారం, 26 సెప్టెంబరు 2025 (17:05 IST)

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శి

Patient
మన హృదయ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. గుండెకు సంబంధించిన ప్రమాదాల విషయానికి వస్తే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అని పిలువబడే ఎలివేటెడ్ ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రాథమిక ఆందోళనగా పరిగణించబడుతుంది. మన నియంత్రణలో లేని కుటుంబ చరిత్ర లేదా వృద్ధాప్యం వంటి ఇతర కారకాల మాదిరిగా కాకుండా, ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్‌డిఎల్‌సి)ని సరిగా నిర్వహించవచ్చు, సిఫార్సు చేయబడిన స్థాయిలలో ఉంచవచ్చు.
 
స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎల్‌డిఎల్‌సి ధమనులలో ఫలకాలు సృష్టిస్తుంది, దీనివల్ల రక్త ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసే అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటులు, స్ట్రోక్‌లకు దారితీస్తుంది. అందుకే ఎల్‌డిఎల్‌సిని అరికట్టడం, అవసరమైన స్థాయిలో నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం. పెరిగిన ఎల్‌డిఎల్ స్పష్టమైన లక్షణాలు సాధారణంగా కనిపించవు కాబట్టి, క్రమం తప్పకుండా లిపిడ్ ప్రొఫైల్ తనిఖీలు చేయించుకోవడం చాలా అవసరం. అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌తో వ్యవహరించేటప్పుడు పరీక్షతో ముందస్తుగా ఉండటం మొదటి అడుగు. 2024లో ప్రచురించబడిన కార్డియాలజికల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా (CSI) మార్గదర్శకాలు, కొలెస్ట్రాల్ తనిఖీలను 18 ఏళ్ల వయస్సులోనే ప్రారంభించాలని సిఫార్సు చేస్తున్నాయి. అధిక ఎల్‌డిఎల్‌సిని ముందుగానే నిర్ధారించడం చికిత్సను సులభతరం చేస్తుంది మరియు ఎల్‌డిఎల్‌సిని బాగా నిర్వహించవచ్చు.
 
పరీక్ష ఫలితాలు అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత, తదుపరి దశ వ్యక్తిగతీకరించిన సలహా కోసం కార్డియాలజి‌స్ట్‌ను సంప్రదించడం. ఈ సందర్భంగా వైద్యులు ముఖ్యంగా రోగి రిస్క్ ప్రొఫైల్‌కు సంబంధించి ఎల్‌డిఎల్‌సి లక్ష్యాలను అంచనా వేస్తారు. ఎల్‌డిఎల్‌సి లక్ష్యాలు అందరికీ ఒకే విధంగా ఉండవు. అవి రోగి నుండి రోగికి భిన్నంగా ఉంటాయని అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం. మీ వయస్సు, కుటుంబ చరిత్ర, జీవనశైలి, ఇతర సహవ్యాధుల (కోమోర్బిడిటీ) ఆధారంగా వైద్యులు దానిని నిర్ణయిస్తారు. మీ నిర్దిష్ట ఆరోగ్య అవసరాలు, ప్రమాదాలకు అనుగుణంగా ప్రత్యేక మార్గదర్శకత్వం అనేది కొలెస్ట్రాల్ నిర్వహణ ప్రణాళికను రూపొందించగలదు. ఇది ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలు, అవసరాలు, సాంస్కృతిక సందర్భం, జీవనశైలి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది.
 
హైదరాబాద్‌లోని బంజారాహిల్స్‌లోని కేర్ హాస్పిటల్‌లోని క్యాత్ ల్యాబ్ డైరెక్టర్, సీనియర్ కన్సల్టెంట్, కార్డియాల జిస్ట్ డాక్టర్ పిఎల్‌ఎన్ కపర్థి ఇలా అంటున్నారు: అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ చికిత్స విషయానికి వస్తే, మొదటి మరియు అతి ముఖ్యమైన దశ అవగాహన. కొలెస్ట్రాల్ అనేది కేవలం ఒక సంఖ్య కాదు, గుండె జబ్బులకు కీలకమైన చోదక శక్తి అని రోగులు అర్థం చేసుకోవాలి. తేలికపాటి స్థాయిల్లో ఉన్న చాలామందికి, ఒక్క జీవనశైలి మార్పులే ఎల్‌డిఎల్‌ను ఆరోగ్యకరమైన పరిమితుల్లోకి తీసుకు రాగలవు. అయితే, చాలామంది రోగులకు, ముఖ్యంగా మధుమేహం, ఊబకాయం లేదా మునుపటి గుండె ఆరోగ్య సంఘటనలు ఉన్నవారికి మాత్రం జీవనశైలి మార్పులకు తోడుగా వైద్య చికిత్స కూడా ఉండాలి. ఎల్‌డిఎల్ లక్ష్యాలు మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి లక్ష్యాలను వైద్యులు నిర్దేశిస్తారు. పదేపదే పరీక్షలు, సకాలంలో మోతాదు సర్దుబాట్లు అవసరం; అందువల్ల, రోగులు ముందుగానే అందుకు సన్నద్ధంగా ఉండాలి. అధిక ఎల్‌డిఎల్‌కు చికిత్స చేయడం అనేది త్వరిత పరిష్కారాల గురించి కాదు, స్థిరమైన రక్షణ గురించి, దీనికి క్రమశిక్షణ, వైద్య మార్గదర్శకత్వం రెండూ అవసరం.’’
 
ఇటీవలి కాలంలో చికిత్సా నమూనాలు మారాయి. ఇది ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ నిర్వహణలో ప్రతిబింబిస్తుంది. గతంలో, డయాబెటిస్ ఉన్నవారికైతే 130 mg/dL కంటే ఎక్కువ ఎల్‌డిఎల్‌సి స్థాయిలు ఉన్న రోగులకు లేదా డయాబెటిస్ లేనివారికైతే 160 mg/dL కంటే ఎక్కువ ఎల్‌డిఎల్‌సి స్థాయిలు ఉన్న రోగులకు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే మందులు సూచించబడ్డాయి. చాలాసార్లు, ఈ మార్పు గురించి ప్రజలకు తెలియజేయబడదు, అధిక రిస్క్ ఉన్న రోగులకు మాత్రమే మందులు సూచించబడుతున్నాయని అనుకుంటున్నారు. యూకే నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్(NHS) కొత్త ముసాయిదా మార్గదర్శకాలు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే మందులను విస్తృతంగా ఉపయోగించాలని సూచించాయి. రాబోయే పదేళ్ల కాలంలో గుండెపోటు లేదా స్ట్రోక్ ప్రమాదం 10 శాతం కంటే తక్కువ ఉన్న వ్యక్తులకు కూడా వాటిని సూచించాలని సిఫార్సు చేస్తున్నాయి. ఈ మార్పు ప్రపంచ స్థాయిలో చేర్చబడింది, ఇది విధానం ముందస్తు చర్యకు మారడాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
 
గుండెను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అనేది ఆహారం, జీవనశైలిలో మార్పులు చేయడం ద్వారా ప్రారంభించవచ్చు. పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని అనుసరించడం మొత్తం గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుందని అంటారు. విభిన్న పోషకాలను కలిగిఉండే సమతుల్య భోజనం ఎల్లప్పుడూ మంచి విధానం. కొవ్వు పదార్ధాలను తీసుకునేటప్పుడు కూడా, నిష్పత్తులు, ఆహార పరిశుభ్రత గురించి జాగ్రత్తగా ఉండటం హృదయ సంబంధ శ్రేయస్సుకు సహాయపడుతుంది. వైద్యులు మొత్తం ఆరోగ్యం, ఆహార ఎంపికలు, సాంస్కృతిక సందర్భం మొదలైన వివిధ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ మీకు ఏ ఆహారం ఉత్తమంగా సరిపోతుందో నిర్ణయించవచ్చు.
 
మొత్తం గుండె ఆరోగ్యానికి గాను ఆరోగ్యదాయక బరువును నిర్వహించడం చాలా అవసరం. అదనపు శరీర బరువు అనేది అది కొన్ని అదనపు కిలోలే అయినప్పటికీ, ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచడం ద్వారా కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను గణనీయంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. మితమైన-తీవ్రత వ్యాయామంలో నిరంతరం పాల్గొనడం వల్ల మంచి ఆరోగ్య మార్పులు వస్తాయి. అది ఎల్‌డిఎల్‌సి స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అప్పుడప్పుడు చేసే వ్యాయామాలు కూడా మంచి ఫలితాలను అందిస్తాయని తేలింది. శారీరక కదలికలు, శక్తిసామర్థ్యాల శిక్షణ, కార్డియో శిక్షణ అనేవి హెచ్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను మెరుగుపరుస్తాయని తేలింది. హెచ్‌డిఎల్ కొలె స్ట్రాల్ మంచి కొలెస్ట్రాల్‌గా పరిగణించబడుతుంది, ఇది అవయవాల నుండి ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌ను తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది.
 
అయినప్పటికీ, అధిక కొలెస్ట్రాల్‌కు వ్యతిరేకంగా వ్యాయామం ఒక్కటి మాత్రమే రక్షణ ఇవ్వలేదని గుర్తించడం ముఖ్యం. గరిష్ట శారీరక దృఢత్వం అనేది పరిపూర్ణ ఆరోగ్యానికి సమానమని భావించడం తప్పు. ఉన్నత స్థాయి అథ్లెట్లు కూడా అధిక ఎల్‌డిఎల్ స్థాయిలను ప్రదర్శిస్తున్నట్లు కనుగొనబడింది. కార్డియాక్ డెత్(SCD) అనేది అథ్లెట్లలో ఆకస్మిక మరణానికి అత్యంత సాధారణ వైద్య కారణం. కఠినమైన వ్యాయామ దినచర్యలు, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలు మాత్రమే గుండె సమస్యల నుండి రక్షించడానికి అన్నివేళలా సరిపోవు. ఎల్‌డిఎల్‌సి స్థాయిలను నిర్వహించడంలో ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని నడిపించడంతో పాటు మందులు కూడా సమానంగా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి.
 
సంప్రదాయ మందులతో తగిన ఫలితాలను సాధించని రోగులకు, కొత్త అధునాతన చికిత్సలు సురక్షిత, ప్రభావ వంతమైన ప్రత్యామ్నాయాలుగా ఉద్భవిస్తున్నాయి. ప్రామాణిక విధానాలు సరిపోనప్పుడు వ్యక్తులు వారి ఎల్‌డి ఎల్‌సి లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలో PCSK9 ఇన్హిబిటర్లు, siRNA-ఆధారిత చికిత్సలు, ఇన్‌క్లిసిరాన్ వంటి లక్ష్య చికిత్సలు గణనీయమైన ఆశాజనకంగా ఉన్నాయి. ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతతో సంప్రదించడం అనేది జీవనశైలి మార్పులు, మందుల ఉత్తమ కలయికను నిర్ణయిం చడంలో సహాయపడుతుంది, తద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని సరైన స్థాయిలో కాపాడుకోవచ్చు.

UP: రీల్స్ తీస్తుండగా రైలు ఢీకొని యువకుడు మృతి

UP: రీల్స్ తీస్తుండగా రైలు ఢీకొని యువకుడు మృతిప్రస్తుతం జనం రీల్స్ పిచ్చి పట్టి తిరుగుతున్నారు. ఎక్కడపడితే అక్కడ రీల్స్ చేస్తున్నారు. ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పెట్టైనా రీల్స్ తీస్తున్నారు. దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు రీల్స్ తీస్తూ ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నాడు. రీల్స్ తీస్తుండగా రైలు ఢీకొని.. యువకుడు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ముజఫర్‌నగర్ జిల్లాలో విషాద సంఘటన చోటు చేసుకుంది. ఖతౌలి రైల్వే స్టేషన్‌ పరిధిలో మరో రీల్స్‌పిచ్చితో ప్రమాదం జరిగింది.

ఆ వ్యక్తి కడుపులో 29 స్టీల్ స్పూన్లు, 19 టూత్‌బ్రష్‌లు, రెండు పెన్నులు.. ఎలా వెళ్లాలి?

ఆ వ్యక్తి కడుపులో 29 స్టీల్ స్పూన్లు, 19 టూత్‌బ్రష్‌లు, రెండు పెన్నులు.. ఎలా వెళ్లాలి?ఒక వ్యక్తి కడుపులో స్టేషనరీ షాపునే పెట్టుకున్నాడు. ఒక వ్యక్తి కడుపులో ఏకంగా 29 స్టీల్ స్పూన్లు, 19 టూత్‌బ్రష్‌లు, రెండు పెన్నులు వుండటం గమనించిన వైద్యులు షాకయ్యారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఘజియాబాద్‌లో జరిగిన ఈ ఘటన అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. హాపుర్‌కు చెందిన 35 ఏళ్ల సచిన్‌ను అతని కుటుంబ సభ్యులు ఘజియాబాద్‌లోని ఒక డీ-అడిక్షన్ సెంటర్‌లో చేర్పించారు. అయితే, తనను అక్కడ వదిలి వెళ్లడం, సెంటర్‌లో సరైన ఆహారం పెట్టకపోవడంతో సచిన్ తీవ్రమైన కోపానికి గురయ్యాడు.

Maganti Sunitha: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నిక.. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా మాగంటి సునీత

Maganti Sunitha: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నిక.. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా మాగంటి సునీతదివంగత ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ భార్య మాగంటి సునీతను జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు పార్టీ అభ్యర్థిగా బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్ రావు శుక్రవారం ప్రకటించారు. సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంతో ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. గోపీనాథ్ పార్టీకి, ప్రజలకు చేసిన సేవలను గుర్తించి, జూబ్లీహిల్స్ ఓటర్ల ఆకాంక్షలకు ప్రతిస్పందనగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చంద్రశేఖర్ రావు తెలిపారు. అనేక మంది పోటీదారులు ఉన్నప్పటికీ, గోపీనాథ్ కృషిని, ప్రజల మద్దతును గౌరవించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.

ఆర్టీసీ మొదటి మహిళా డ్రైవర్‌గా సరితను నియమించిన టీఎస్సార్టీసీ

ఆర్టీసీ మొదటి మహిళా డ్రైవర్‌గా సరితను నియమించిన టీఎస్సార్టీసీతెలంగాణ రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీఎస్సార్టీసీ) రెగ్యులర్ సర్వీసులో మహిళలను బస్సు డ్రైవర్లుగా నియమించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. చాలా కాలం తర్వాత, అన్ని ప్రాంతీయ కార్యాలయాలలో వెయ్యి మంది డ్రైవర్లు, 743 మంది శ్రామిక్‌లను నియమించాలని ఆర్టీసీ తన ప్రణాళికలను ప్రకటించింది. వీరిలో మెకానిక్స్, ఫిట్టర్లు, ఎలక్ట్రీషియన్లు, పెయింటర్లు, వెల్డర్లు ఇతరులు ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరం జూన్‌లో ఆర్టీసీ తన మొదటి మహిళా డ్రైవర్‌గా వి. సరితను అవుట్‌సోర్సింగ్ బేసిస్‌లో నియమించుకుంది.

ఏపీ విద్యా నమూనాను ప్రపంచానికి ఉదాహరణ మార్చాలి.. నారా లోకేష్ పిలుపు

ఏపీ విద్యా నమూనాను ప్రపంచానికి ఉదాహరణ మార్చాలి.. నారా లోకేష్ పిలుపుఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతి సంవత్సరం జిల్లా ఎంపిక కమిటీ (డీఎస్సీ) పరీక్షలను నిర్వహిస్తూనే ఉంటుందని, నవంబర్‌లో ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్)ను నిర్వహిస్తుందని విద్యా మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. గురువారం అమరావతిలో మెగా DSC 2025లో ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులకు జరిగిన నియామక లేఖల పంపిణీ కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తూ, వచ్చే ఏడాది పారదర్శకంగా కొత్త DSC నోటిఫికేషన్ జారీ చేయబడుతుందన్నారు.

Watch More Videos

Nani: నాని నటిస్తున్న ది ప్యారడైజ్ అప్ డేట్ లెజెండరీ నటుడు గురించి రాబోతుందా...

Nani: నాని నటిస్తున్న ది ప్యారడైజ్ అప్ డేట్ లెజెండరీ నటుడు గురించి రాబోతుందా...నేచురల్ స్టార్ నాని కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న చిత్రం ది ప్యారడైజ్. ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది. రేపు - ఉదయం 10:08 & సాయంత్రం 5:04 కు తాజా అప్ డేట్ చేయనున్నట్లు చిత్ర టీమ్ ప్రకటించింది. ఇక సినిమాను 26 మార్చి 2026న విడుదల కాబోతుంది. ఈ సినిమా తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, బెంగాలీ, ఇంగ్లీష్ మరియు స్పానిష్ భాషలలో విడుదలవుతోంది.

Naveen Polishetty: బంగారు ఆభరణాల స్పూఫ్ తో అనగనగా ఒక రాజు రిలీజ్ డేట్

Naveen Polishetty: బంగారు ఆభరణాల స్పూఫ్ తో అనగనగా ఒక రాజు రిలీజ్ డేట్తనదైన కామెడీ టైమింగ్ తో ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న నవీన్‌ పొలిశెట్టి, మరో ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'అనగనగా ఒక రాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన టీజర్, ఈ సంక్రాంతికి ప్రేక్షకులకు వినోదాల విందుని హామీ ఇచ్చింది.

YVS: మాతృ మూర్తి రత్నకుమారి అస్తమం పట్ల వై వీ ఎస్ చౌదరి జ్నాపకాలు

YVS: మాతృ మూర్తి రత్నకుమారి అస్తమం పట్ల వై వీ ఎస్ చౌదరి జ్నాపకాలుమా అమ్మగారు (88 యేళ్ళు) ఈ గురువారం, 25వ సెప్టెంబరు 2025, సాయంత్రం గం8.31ని॥లకు.. ఈ భువి నుండి సెలవు తీసుకుని.. ఆ దివిలో ఉన్న మా నాన్నగారిని, మా అన్నగారిని కలవడానికి వెళ్ళిపోయారని సినీ దర్శకుడు వై.విఎస్. చౌదరి ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆమె మరణం పట్ల సినీప్రముఖులు శ్రద్దాంజలి ఘటించారు. ఈ సందర్భంగా వైవి.ఎస్. చౌదరి తన అమ్మగారి గురించి ఇలా తెలియజేస్తున్నారు.

Dirictor Sujit: రామ్ చరణ్ కు సుజిత్ చెప్పిన కథ ఓజీ నేనా..

Dirictor Sujit: రామ్ చరణ్ కు సుజిత్ చెప్పిన కథ ఓజీ నేనా..పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ఓజీ చిత్రం గురువారంనాడు విడుదలై మంచి ఓపెనింగ్స్ తో రికార్డ్ నెలకొల్పాయి. సినిమా స్టయిలిస్ గా వుందని అభిమానులు అంటే మరికొందరు ఏవరేజ్ గా తేల్చిచెబుతున్నారు. కాగా, అదేరోజు చిత్రం యూనిట్ ఓజీ సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా యూనిట్ అంతా సంతోషంగా తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత డివివి దానయ్య మాట్లాడుతూ, ఓజీ సినిమాకు కారకుడైన త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.

ప్రేయసి కి గోదారి గట్టుపైన ఫిలాసఫీ చెబుతున్న సుమంత్ ప్రభాస్

ప్రేయసి కి గోదారి గట్టుపైన ఫిలాసఫీ చెబుతున్న సుమంత్ ప్రభాస్మేమ్ ఫేమస్ చిత్రం నటుడు సుమంత్ ప్రభాస్ కథానాయకుడిగా గోదారి గట్టుపైన సినిమాతో అలరించబోతున్నారు. నిధి ప్రదీప్ కథానాయికగా అరంగేట్రం చేస్తుండగా, జగపతి బాబు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. సుభాష్ చంద్ర దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. రెడ్ పప్పెట్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తోంది. తాజాగా మేకర్స్ గోదారి గట్టుపైన ఫస్ట్ బ్రీజ్ ని రిలీజ్ చేశారు. లైట్ హౌస్ పైకి తన ప్రేమికురాలిని తీసుకెళ్లిన హీరో, గోదావరి సముద్రంలో కలిసిపోయే అద్భుత దృశ్యం చూపించే సన్నివేశంతో వీడియో ప్రారంభమవుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com