సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌

Soft Tissue Robotic System
భారతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రపంచ మెడ్‌టెక్‌కు ఒక మైలురాయి అయిన సందర్భములో, భారతదేశములోని ప్రముఖ వైద్య పరికరాల కంపెనీలలో ఒకటైన మెరిల్, నెక్ట్-జనరేషన్ సాఫ్ట్ టిష్యూ సర్జికల్ రోబోటిక్ సిస్టమ్ అయిన మిజ్జో ఎండో 4000ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ పురోగతి ఆవిష్కరణ సరైన శస్త్రచికిత్స అందుబాటును పునర్నిర్వచించటానికి సిద్ధముగా ఉన్నది, అలాగే భారతదేశపు ఈ అధునాతన రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స ప్రపంచమునకు కేంద్రముగా మారే అవకాశములను సూచిస్తున్నది.
 
శస్త్రచికిత్స భవిష్యత్తును తిరిగి ఊహించుకోవడం
మిజ్జో ఎండో 4000 అనేది జనరల్, గైనకాలజీ, యూరాలజీ, థొరాసిక్, కొలొరెక్టల్, బారియాట్రిక్, హెపాటోబిలియరీ, ENT, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్, ఆంకాలజీ స్పెషాలిటీలలో అసాధారణమైన విస్తృతమైన విధానాలకు సహాయపడటానికి రూపొందించబడిన బహుముఖ, భవిష్యత్తుకు సిద్ధముగా ఉన్న మంచి ప్లాట్‌ఫామ్. మిజ్జో ఎండో 4000 ప్రధాన భాగములో AI- ఆధారిత 3D అనాటమికల్ మ్యాపింగ్, ఓపెన్ కన్సోల్ డిజైన్, 5G తో ప్రారంభించబడిన టెలిసర్జరీ సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి. ఇవి అన్నీ కలిసి నిజంగా సరిహద్దులు లేని ఒక శస్త్రచికిత్సా పర్యావరణ వ్యవస్థ ఏర్పాటుకు దోహదపడతాయి.
 
భారతదేశములో మొట్టమొదటిసారిగా, సర్జన్లు అల్ట్రా-ఫాస్ట్ కనెక్టివిటీ, అధునాతన రోబోటిక్స్, ఇమ్మర్సివ్ ఇమేజింగ్ ద్వారా సంక్లిష్టమైన విధానాలను రిమోట్‌గా, రియల్ టైమ్‌లో చేయగలుగుతారు. ఈ విధముగా ప్రపంచ స్థాయి నైపుణ్యములాతో అత్యంత వెనుకబడిన ప్రాంతములలో కూడా రోగులను చేరుకోగలిగి, సరిహద్దులు లేని ఆరోగ్య సంరక్షణ వాగ్దానాన్ని తప్పక నిలబెట్టుకోవడము జరుగుతుంది.
 
ఈ ప్రయోగమునకు ఉన్న ప్రాముఖ్యతను గురించి వివరిస్తూ, మెరిల్ CEO శ్రీ వివేక్ షా ఇలా చెప్పారు. మిజ్జో ఎండో 4000 కేవలం ఒక సాంకేతిక పురోగతి కాదు. ఇది ఉద్దేశ్యపూర్తితమైన ప్రకటన. ఈ పద్దతి రోగులకు వేగవంతముగా కోలుకునే పరిస్థితులను కలిగించి మంచి ఫలితాలతో సురక్షితమైన, కనిష్ట ఇన్వాసివ్ విధానాలను అందించడానికి రూపొందించబడింది. రాబోయే కాలములో, ఈ ఆవిష్కరణ దేశవ్యాప్తముగా శస్త్రచికిత్స సంరక్షణను ఎంతో గొప్పగా మారుస్తుందని భారతదేశాన్ని మెడ్‌టెక్‌కు ప్రపంచానికి ఒక కేంద్రం బిందువుగా చేయగలదని మేము నమ్ముతున్నాము. భారతదేశానికే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తముగా ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థలకు అధునాతన రోబోటిక్ సర్జరీని మరింత అందుబాటులోకి తెచ్చి, స్కేలబుల్ చేసి పరివర్తన చెందే విధముగా చేయడమే మా ముఖ్య ఉద్దేశ్యము.
 
గ్లోబల్-గ్రేడ్ టెక్నాలజీ, కీలక ఆవిష్కరణలలో ఇవి ఉంటాయి:
రియల్-టైమ్ మ్యాపింగ్, సర్జికల్ ప్లానింగ్‌కు AI-ఇంటిగ్రేటెడ్ 3D పునర్నిర్మాణ సాఫ్ట్‌వేర్.
అధునాతన ప్రీ-విజువలైజేషన్, ఖచ్చితమైన పోర్ట్ ప్లేస్‌మెంట్‌కు DICOM వ్యూయింగ్ టెక్నాలజీ.
5G-శక్తితో ఉన్న టెలిసర్జరీ, రిమోట్ ట్రైనింగ్ సరిహద్దు సహకార అమలునకు అవకాశమును కలిగిస్తుంది.
యూనివర్సల్ విజిట్ కార్ట్ అనేది శస్త్రచికిత్సా విధానాలన్నిటికీ అనుగుణముగా ఉంటుంది, దీని వలన ఆపరేషన్ గదిని సులభంగా అనుసంధానించవచ్చు.
సంక్లిష్టమైన మల్టీ-క్వాడ్రంట్ విధానాలకు సహాయపడటానికి ఆడియో-విజువల్ ఫీడ్‌బ్యాక్‌తో ఉన్న అధునాతన రోబోటిక్ ఆర్మ్స్.
 
మెడ్‌టెక్ పవర్‌హౌస్‌గా ఎదుగుతున్న భారతదేశం
భారతదేశపు ఆరోగ్య సంరక్షణ స్వావలంబన, ఆవిష్కరణ నాయకత్వములో భారీగా పెట్టుబడులు అందుతున్న సమయములో మెరిల్ ప్రకటన వచ్చింది. ఈ ప్రారంభముతో, మెరిల్ లక్ష్యమైన మోర్ టు లైఫ్ మరింత బలోపేతం అవుతుంది - ఆరోగ్య సంరక్షణ మీద ఆసక్తి ఉన్నవారికే మాత్రమే కాకుండా, అవసరమైన వారందరికీ అందించడము.

ప్రతి ఒక్కరూ చక్కెర - ఉప్పు - నూనె తగ్గించుకోండి.. సీఎం చంద్రబాబు సూచన

ప్రతి ఒక్కరూ చక్కెర - ఉప్పు - నూనె తగ్గించుకోండి.. సీఎం చంద్రబాబు సూచనమంచి ఆరోగ్యం కోసం ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆరోగ్య చిట్కా ఒకటి చెప్పారు. మనం తీసుకునే ఆహారంలో ప్రతి ఒక్కరూ చక్కెర, ఉప్పు, నూనె వాడకాన్ని తగ్గించుకోవాలని కోరారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన "స్వస్త్ నారీ - సశక్త్ పరివార్" అనే కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రంలోని ప్రతి మహిళ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

ఫేక్ ప్రచారం.. వైకాపా నేత భూమనకు పోలీసుల నోటీసు

ఫేక్ ప్రచారం.. వైకాపా నేత భూమనకు పోలీసుల నోటీసుతితిదే మాజీ చైర్మన్, వైకాపా నేత భూమన కరుణాకర్ రెడ్డికి తిరుపతి అలిపిరి పోలీసులు నోటీసులు పంపిచారు. తిరుపతిలోని అలిపిరి వద్ద ఒక విగ్రహం నిర్లక్ష్యానికి గురైందంటూ రెండు రోజుల క్రితం ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు, షేర్ చేసిన వీడియో వివాదాస్పదమైంది. దీంతో ఆయనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఇందులోభాగంగా, ఆయనకు అలిపిరి పోలీసులు 41ఏ కింద నోటీసులు పంపించారు.

శబరిమల అభివృద్ధికి రూ.70.37 కోట్లు ఖర్చు చేశాం-వాసవన్ ప్రకటన

శబరిమల అభివృద్ధికి రూ.70.37 కోట్లు ఖర్చు చేశాం-వాసవన్ ప్రకటనకేరళలోని సుప్రసిద్ధ ఆలయం శబరిమల అభివృద్ధికి సంబంధించి వివిధ ప్రాజెక్టుల కోసం ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.70.37 కోట్లు ఖర్చు చేసిందని బుధవారం అసెంబ్లీకి సమాచారం అందింది. 2016 నుండి వరుసగా వచ్చిన ప్రభుత్వాలు శబరిమల మాస్టర్ ప్లాన్ కింద అనేక ప్రాజెక్టులను చేపట్టి పూర్తి చేశాయని రాష్ట్ర దేవస్వం మంత్రి వి.ఎన్. వాసవన్ సభలో తెలిపారు.

యూపీలో వింత ఘటన.. బావ చెల్లెలితో బావమరిది.. బావమరిది సోదరితో బావ జంప్..

యూపీలో వింత ఘటన.. బావ చెల్లెలితో బావమరిది.. బావమరిది సోదరితో బావ జంప్..ప్రస్తుత స్మార్ట్ ఫోన్‌ కాలంలో విచిత్ర సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. కుటుంబ విలువలు మంటగలిసిపోతున్నాయి. వివాహేతర సంబంధాలు పెరిగిపోతున్నాయి. తాజాగా సినీ ఫక్కీలో ఓ ఘటన యూపీలో చోటుచేసుకుంది. ఒక వ్యక్తి తన భార్య చెల్లితో జంప్ కాగా, అతడి సోదరితో బావమరిదితో పరారైన ఘటన అందరినీ షాక్‌కు గురిచేసింది. ఆగస్టు 23వ తేదీన చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

ఏపీ లిక్కర్ కేసు : ఎంపీ మిథున్ రెడ్డిని కస్టడీకి ఇవ్వండి : సిట్ పిటిషన్

ఏపీ లిక్కర్ కేసు : ఎంపీ మిథున్ రెడ్డిని కస్టడీకి ఇవ్వండి : సిట్ పిటిషన్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వెలుగు చూసిన మద్యం స్కామ్‌లో సిట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ కేసులో నాలుగో నిందితుడుగా రాజమండ్రి జైలులో జ్యూడీషియల్ రిమాండ్‌లో ఉన్న మిథున్ రెడ్డి వద్ద విచారణ జరిపేందుకు తమ కస్టడీకి ఇవ్వాలని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం కోరింది. ఈ మేరకు సిట్ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది.

Atharva Murali: అథర్వ మురళీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ టన్నెల్ రాబోతోంది

Atharva Murali: అథర్వ మురళీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ టన్నెల్ రాబోతోందిఅథర్వా మురళీ ఇటీవల టన్నెల్ అంటూ ఓ క్రైమ్, సస్పెన్స్, థ్రిల్లర్ జానర్‌తో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చి తమిళ్ లో మంచి విజయం సాధించారు. తమిళంలో హిట్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకున్న ‘టన్నెల్’ తెలుగు ఆడియెన్స్ ముందుకు సెప్టెంబర్ 19న రాబోతోంది. రవీంద్ర మాధవ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో లావణ్య త్రిపాఠి కథానాయికగా నటించారు. అశ్విన్ కాకుమాను విలన్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ మూవీని తెలుగులో లచ్చురామ్ ప్రొడక్షన్స్ ద్వారా ఎ.రాజు నాయక్ గ్రాండ్ గా విడుదల చేస్తున్నారు.

ఐదు రూపాయల కాయిన్ ఎందుకు బ్యాన్ అయింది అనే కథతో చంద్రహాస్ కాయిన్ చిత్రం

ఐదు రూపాయల కాయిన్ ఎందుకు బ్యాన్ అయింది అనే కథతో చంద్రహాస్ కాయిన్ చిత్రంఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ నటిస్తున్న చిత్రం కాయిన్. శ్రీకాంత్ రాజారత్నం నిర్మాతగా జైరామ్ చిటికెల తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం గ్లింప్స్, టైటిల్ పోస్టర్‌ను బుధవారం నాడు రిలీజ్ చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో దర్శకుడు సాయి రాజేష్ మాట్లాడుతూ .. ఇండస్ట్రీలోకి కొత్త టాలెంట్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్రభాకర్ గారితో నాకు చాలా ఏళ్ల నుంచి అనుబంధం ఉంది. చంద్రహాస్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు. ‘

Manoj: మా అమ్మ, అక్క కళ్ళల్లో ఆనందం చూశాను : మంచు మనోజ్

Manoj: మా అమ్మ, అక్క కళ్ళల్లో ఆనందం చూశాను : మంచు మనోజ్కొన్ని రోజులుగా సరియైన విజయాలు లేక ఇబ్బంది పడుతున్న తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ మిరాయి తో అద్భుతమైన విజయాన్ని అందుకోవడం అందులోనూ మన పురాణ ఇతిహాసాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసిన ఈ చిత్రం ఇంత విజయనందుకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. అద్భుతమైన విజయాన్ని అందుకున్ననిర్మాత విశ్వ ప్రసాద్ కి దర్శకుడు కార్తీక్ హీరో తేజకి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. తేజకు బంగారు భవిష్యత్తు ఉండాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అన్నారు.

Vijay: టాలెంట్ ఉందోలేదో తెలీదు, ఆ డైరెక్టర్ తో వంద దేవుళ్ళు చేస్తున్నా : విజయ్ ఆంటోనీ

Vijay: టాలెంట్ ఉందోలేదో తెలీదు, ఆ డైరెక్టర్ తో వంద దేవుళ్ళు చేస్తున్నా : విజయ్ ఆంటోనీభద్రకాళి పొలిటికల్ థ్రిల్లర్. కరెంట్ పాలిటిక్స్ ఇందులో కోర్ ఎలిమెంట్. నేను పొలిటికల్ మీడియేటర్ గా కనిపిస్తాను. సాదరణంగా రాజకీయాల్ని మనం సినిమాల్లో చాలా డ్రమెటిక్ గా చూస్తాం. కానీ ఈ సినిమాలో పాలిటిక్స్ చాలా నేచురల్ గా చూపించడం జరిగింది. రాజకీయాల్లో ఒక మీడియేటర్ పాత్ర ఎలా ఉంటుంది? ఒక పెద్ద పెద్ద స్కాం లో తన పాత్ర ఏమిటి? అనేది ఆడియన్స్ కి న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది. ఈ పాలిటిక్స్ ప్రతి ఒక్కరు రిలేట్ చేసుకునేలా వుంటుంది అని విజయ్ ఆంటోనీ తెలిపారు.

హరికథ రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ విడుదల చేసిన మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి

హరికథ రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ విడుదల చేసిన మంత్రి వాకిటి శ్రీహరికిరణ్, రంజిత్, సజ్జన్ , అఖిల్ రామ్, లావణ్య రెడ్డి, కీర్తి ప్రధాన పాత్రలలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం హరికథ. ఐరావత సినీ కలర్స్ బ్యానర్ పై రంజిత్ కుమార్ గౌడ్, వివేకా నంద, రఘు , కవిత సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మించగా అశోక్ కడ్లూరి, రాంపురం వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి సమర్పణలో అనుదీప్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. లవ్ & ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా థియేట్రికల్ రిలీజ్ పోస్టర్ ను పశుసంవర్థక, క్రీడలు & యువజన సర్వీ
