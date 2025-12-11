Andhra CM: రుణాలపై వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడానికి బ్యాంకులు ఆర్థిక సంస్థలతో చర్చించాలి
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు బుధవారం రుణాలపై వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడానికి వివిధ బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలతో చర్చించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మంత్రులు, కార్యదర్శులు, విభాగాధిపతుల సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, వడ్డీరేట్లను తగ్గించడం ద్వారా ప్రజాధనాన్ని ఆదా చేయడానికి అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని, దీని ద్వారా రాష్ట్రం మొత్తం రుణాలపై రూ. 7000 కోట్లు ఆదా చేయగలదని అన్నారు.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఏపీ బ్రాండ్ ఇమేజ్కు నష్టం జరగడం వల్ల అనేక ఆర్థిక సంస్థలు వడ్డీ రేట్లను పెంచాయని, ఫలితంగా ప్రజాధనం వృధా అయిందని ఆయన ఆరోపించారు. రుణాల పునఃప్రణాళిక, బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలతో చర్చల ద్వారా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం గత సంవత్సరం రూ. 512 కోట్లు, ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు రూ. 1,000 కోట్లు ఆదా చేయగలిగిందని చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు.
వివిధ శాఖలు రూ. 1170 కోట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులను ఖర్చు చేయకపోవడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన ముఖ్యమంత్రి, డిసెంబర్ 20వ తేదీలోగా ఆ నిధులను వినియోగించుకోవాలని, తదుపరి నిధుల మంజూరు కోసం వినియోగ ధృవీకరణ పత్రాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపాలని అన్నారు.
అభివృద్ధి పనుల కోసం కేంద్ర నిధులను వినియోగించడంలో మంత్రులు కూడా చురుకైన పాత్ర పోషించాలన్నారు. మార్చి 2026 నాటికి అన్ని విభాగాలు ఆడిట్ పరిధిలోకి రావాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. ఫైళ్ల క్లియరెన్స్ను వేగవంతం చేయాలని మంత్రులను కోరారు.
వివిధ శాఖల పనితీరుపై ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి సమీక్షిస్తానని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. రైతుల సమస్యలు, పంట ధరలు, రోడ్లు, ఉపాధి కల్పన, తాగునీరు, నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదల వంటి సమస్యలపై అధికారులు తక్షణమే స్పందించి నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలని చంద్రబాబు అన్నారు.
ప్రజల ప్రయోజనం కోసం రాజ్యాంగాన్నే అనేకసార్లు సవరించినప్పుడు, ఫైళ్ల క్లియరెన్స్ను వేగవంతం చేయడానికి వ్యాపార నియమాలను మార్చడంలో తప్పేముందని ఆయన ప్రశ్నించారు. ప్రజా సేవలను మెరుగుపరచడానికి అధికారులు సాంకేతికతను ఉపయోగించుకోవాలని, అంతిమంగా ప్రజల సంతృప్తిని సాధించడానికి మానవతా కోణాన్ని అవలంబించడం చాలా ముఖ్యమని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.