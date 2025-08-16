శనివారం, 16 ఆగస్టు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 16 ఆగస్టు 2025 (16:00 IST)

వయోజనుల కోసం 20-వాలెంట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్‌ను ఆవిష్కరించిన ఫైజర్

Vaccine
ఫైజర్ భారతదేశంలో వయోజనుల కోసం తన తదుపరి తరం 20-వాలెం ట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్ (PCV20)ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. విస్తృత సెరోటైప్ కవరేజ్‌‌తో, ఫైజర్ అందించే ఈ వ్యాక్సిన్ వయోజనులకు న్యుమోకాకల్ వ్యాధి నుండి రక్షణలో గణనీయమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది.
 
ఫైజర్ రూపొందించిన ఈ వ్యాక్సిన్, ఇన్వాసివ్, నాన్-ఇన్వాసివ్ న్యుమోకాకల్ వ్యాధులకు కారణమైన క్లినికల్ సంబంధిత 20 సెరోటైప్‌ల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక పరిస్థితులతో వుండే వారితో సహా వయోజనులందరికీ సకాలంలో, చురుకైన రక్షణను అందిస్తుంది. PCV20 సింగిల్ షాట్ వ్యాక్సిన్‌గా అందుబాటులో ఉంటుంది. PCV20తో టీకాలు వేసిన వారికి రెండో డోస్ అవసరం ఉండకపోవచ్చు.
 
ఈ సందర్భంగా ఫైజర్ లిమిటెడ్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మీనాక్షి నెవాటియా మాట్లాడుతూ, మా 20-వాలెంట్ న్యుమోకాకల్ కంజుగేట్ వ్యాక్సిన్ PCV20ని భారతదేశంలో ప్రారంభించడం పట్ల మేం ఉత్సాహంగా ఉన్నాం. 20 న్యుమోకాకల్ వ్యాధి సెరోటైప్‌ల విస్తృత కవరేజ్‌తో ఉన్న ఈ వ్యాక్సిన్ మన దేశంలో పెరుగుతున్న వయోజన రోగనిరోధకత అవసరాన్ని తీరుస్తుందని మేం విశ్వసిస్తున్నాం అని అన్నారు.
 
50 ఏళ్లు పైబడిన పెద్దలు, అలాగే ఆస్తమా, సీఓపీడీ (క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్), క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్, డయాబెటిస్ వంటి కోమోర్బిడిటీలు ఉన్న వ్యక్తులకు న్యుమోకాకల్ ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని ఫలితంగా సమస్యలు, ఆసుపత్రిలో చేరడం, తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో మరణం కూడా సంభవించవచ్చు.
 
న్యుమోకాకల్ వ్యాధి వల్ల కలిగే తీవ్రమైన అనారోగ్యం, ఆసుపత్రిలో చేరడం, మరణాల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సకాలంలో రోగనిరోధకత చాలా కీలకం. న్యుమోకాకల్ వ్యాధి భారాన్ని తగ్గించడానికి పీసీవీలతో టీకాలు వేయడం అత్యంత ప్రభావవంతమైన ప్రజారోగ్య సాధనాల్లో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. భారతదేశంలో పీవీసీ20ని ప్రవేశపెట్టడం అనేది నివారణ ఆరోగ్యం పట్ల ఫైజర్ దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తుంది. న్యుమోకాకల్ వ్యాక్సిన్ ఆవిష్కరణలో 25 సంవత్సరాల నాయకత్వాన్ని పెంచుతుంది.

Heavy Rains: కేరళలో రోజంతా భారీ వర్షాలు.. పెరిగిన జలాశయాలు.. వరదలు

Heavy Rains: కేరళలో రోజంతా భారీ వర్షాలు.. పెరిగిన జలాశయాలు.. వరదలుశనివారం కేరళలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో, లోతట్టు ప్రాంతాలలో నీరు నిలిచిపోవడంతో పాటు రాష్ట్రంలోని కొన్ని ఆనకట్టలు, జలాశయాల నీటి మట్టాలు పెరిగాయి. రాష్ట్రంలో రోజంతా వర్షాలు కొనసాగుతుండటంతో, కొన్ని లోతట్టు ప్రాంతాల నుండి నీరు నిలిచిపోవడంతో వరదలు సంభవించాయి. వర్షాల కారణంగా కొన్ని ఆనకట్టలు, జలాశయాల నీటి మట్టాలు పెరిగాయి. పతనంతిట్ట జిల్లాలో, కక్కి జలాశయంలోని రెండు షట్టర్లను మధ్యాహ్నం తెరిచి నీటిని విడుదల చేశారు. పాలక్కాడ్ జిల్లాలో, మీన్కర, చులియార్, వాలయార్ ఆనకట్టల స్థాయిలు "మూడవ దశ హెచ్చరిక" స్థితికి చేరుకున్నాయి.

Vana Durgamma: భారీ వరదలు.. నీట మునిగిన ఏడుపాయల వన దుర్గమ్మ ఆలయం

Vana Durgamma: భారీ వరదలు.. నీట మునిగిన ఏడుపాయల వన దుర్గమ్మ ఆలయంప్రఖ్యాత పుణ్యక్షేత్రం, ఏడుపాయల వన దుర్గమ్మ ఆలయం భారీ వరదల కారణంగా వరుసగా మూడవ రోజు కూడా నీట మునిగిపోయింది. అయినప్పటికీ ఆలయ అధికారులు భక్తుల దర్శనానికి వీలుగా రాజగోపురం వద్ద అమ్మవారి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. కొత్త ప్రదేశంలో ప్రత్యేక అభిషేక ఆచారాలు, అలంకార నైవేద్యాలు నిర్వహిస్తున్నారు. సింగూర్‌లోని నక్క వాగు నుండి వనదుర్గ సరస్సులోకి 25,000 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరడంతో వనదుర్గ ఒడ్డు ప్రస్తుతం పొంగి ప్రవహిస్తోంది.

ఒడిశాలో ఆస్తి వివాదం- 42 ఏళ్ల వ్యక్తికి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన సవతి తల్లి

ఒడిశాలో ఆస్తి వివాదం- 42 ఏళ్ల వ్యక్తికి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన సవతి తల్లిఒడిశాలో ఆస్తి వివాదం కారణంగా 42 ఏళ్ల వ్యక్తిని అతని తండ్రి, సవతి తల్లి, సవతి సోదరుడు నిప్పంటించారు. భువనేశ్వర్ శివార్లలోని బాలిపట్న గ్రామానికి చెందిన జ్యోతిరంజన్ మథియాగా గుర్తించబడిన బాధితుడు శనివారం భువనేశ్వర్‌లోని ఆల్ ఇండియా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (AIIMS)లో కాలిన గాయాలతో మరణించాడు. వివరాల్లోకి వెళితే, తన తండ్రి మొదటి వివాహం నుండి వచ్చిన కుమారుడు జ్యోతిరంజన్ అథంతారా కమ్యూనిటీ హాస్పిటల్‌లో మరణ వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు.

Pregnant Woman : గర్భిణీ స్త్రీ ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య.. కారణం ఎవరో తెలుసా?

Pregnant Woman : గర్భిణీ స్త్రీ ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య.. కారణం ఎవరో తెలుసా?అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో ఒక గర్భిణీ స్త్రీ తన దారుణమైన చర్యకు పోలీసులను, టిడిపి ప్రభుత్వాన్ని నేరుగా నిందిస్తూ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. శ్రావణిగా గుర్తించబడిన ఆ మహిళ మూడు నెలల గర్భవతి. తన భర్త శ్రీనివాస్ తనను శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించాడని ఆరోపిస్తూ ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. అయితే, పోలీసులు ఈ విషయంపై చర్య తీసుకోవడంలో లేదా దర్యాప్తు చేయడంలో విఫలమయ్యారని ఆరోపించారు. బదులుగా, అధికారులు ఆమెకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి చివరికి ఈ పరిస్థితికి ఆమెను బాధ్యురాలిగా చేశారు.

అల్పపీడన ప్రభావం- తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు

అల్పపీడన ప్రభావం- తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలుఅల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. అల్పపీడన ప్రభావంతో భూపాలపల్లి, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి, నిర్మల్‌, నిజామాబాద్‌, ములుగు, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

