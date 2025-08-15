Banakacherla: గోదావరి-బనకచెర్ల ప్రాజెక్టును సమర్థించిన ఏపీ చంద్రబాబు
గోదావరి-బనకచెర్ల ప్రాజెక్టును ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సమర్థించారు. ఇది ఏ రాష్ట్ర నీటి ప్రయోజనాలకు హాని కలిగించదని అన్నారు. తెలంగాణ ఈ ప్రాజెక్టును వ్యతిరేకిస్తున్న విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపారు.
ఇందిరా గాంధీ స్టేడియంలో 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో జాతీయ జెండాను ఎగురవేసిన తర్వాత ఆయన మాట్లాడారు."రాయలసీమను వ్యవసాయ ప్రాంతంగా మార్చడానికి పోలవరం నుండి బనకచెర్లకు గోదావరి వ్యర్థ జలాలను మళ్లించాలని మేము నిర్ణయించుకున్నాము. సముద్రంలోకి ప్రవహించడం ద్వారా వృధాగా పోయే నీటిని మేము ఉపయోగిస్తాము" అని ఆయన అన్నారు.
దిగువ నది రాష్ట్రంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ వరదలను భరించాల్సి ఉంటుందని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. "వరదలు సంభవించినప్పుడు, ఎగువ రాష్ట్రాలు నీటిని విడుదల చేస్తే, దిగువ రాష్ట్రంగా మేము నష్టాలను, ఇబ్బందులను భరిస్తాము. దిగువ రాష్ట్రం వలె అదే వరద నీటిని ఉపయోగించడంలో అభ్యంతరాలు ఎందుకు ఉన్నాయి? మనం వరదను భరించాలి, కానీ వరద నీటి నుండి మనం ప్రయోజనం పొందకపోతే మనం ఎలా తట్టుకోగలం?" అని ఆయన అడిగారు.
డిసెంబర్ 2027 నాటికి పోలవరం ప్రాజెక్టును తన ప్రభుత్వం పూర్తి చేస్తుందని చంద్రబాబు పునరుద్ఘాటించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.12,157 కోట్ల నిధులను విడుదల చేసి, నిర్మాణ పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయడంలో సహాయపడిందని పేర్కొన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో భారతదేశం త్వరలో ప్రపంచంలోనే మూడవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరిస్తుందని చంద్రబాబు నాయుడు అంచనా వేశారు.