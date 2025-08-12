Amaravati: అమరావతిలో 74 ప్రాజెక్టులు- సీఆర్డీఏ భవనం ఆగస్టు 15న ప్రారంభం
రాష్ట్ర రాజధాని ప్రాంతమైన అమరావతిలో ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి అథారిటీ రూ.81,317 కోట్ల విలువైన పనులను ప్రతిపాదించిందని చెప్పారు.
ఈ సమావేశంలో ఎంఏయూడీ మంత్రి నారాయణ, సీఆర్డీఏ, ఏడీసీ సీనియర్ అధికారులు ప్రాజెక్టులను నిర్మిస్తున్న కాంట్రాక్టర్లు పాల్గొన్నారు. అమరావతిలో రూ.50,552 కోట్ల విలువైన టెండర్లు పిలిచినట్లు సీఎం వెల్లడించారు.
74 ప్రాజెక్టులపై పనులు ప్రారంభమయ్యాయని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. ఇళ్ళు, ఇతర భవనాలు, ఎల్పీఎస్ మౌలిక సదుపాయాలు, రోడ్లు, డక్ట్లు, తుఫాను నీటి నిర్వహణ ప్రాజెక్టులు జరుగుతున్నాయని చంద్రబాబు అన్నారు. రికార్డు సమయంలో అమరావతిని పూర్తి చేయాలని ఆయన అధికారులను కోరారు.
అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఐదు కోట్ల మంది ప్రజల ఆశలను సూచిస్తున్నందున, మూడేళ్లలోపు రాజధానిని పూర్తి చేయాలని చంద్రబాబు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇంతలో, సీఆర్డీఏ భవనం రాజధానిలో పూర్తయిన మొదటి నిర్మాణం ఆగస్టు 15న ఆయన దీనిని ప్రారంభిస్తారు.