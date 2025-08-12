Telangana: తెలంగాణలో కుమ్మేసిన వర్షాలు.. రాత్రిపూట భారీ వర్షపాతం- కూలిన భవనాలు (video)
వరంగల్, హన్మకొండ, సూర్యాపేట, యాదాద్రితో సహా తెలంగాణలోని అనేక జిల్లాల్లో రాత్రిపూట భారీ వర్షపాతం నమోదైందని వాతావరణ శాఖాధికారులు తెలిపారు. ఈ వర్షం ఉత్తర తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. హన్మకొండ, వరంగల్, ములుగు, భూపాలపల్లిలో రాబోయే రెండు గంటల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఇదే సమయంలో నల్గొండ, వనపర్తి, నాగర్కర్నూల్, మహబూబ్నగర్, వికారాబాద్, నారాయణపేట, సంగారెడ్డిలలో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని, హైదరాబాద్లో తేలికపాటి చినుకులు పడే అవకాశం ఉందని అంచనా. ఈ ప్రాంతంలో అల్పపీడన ప్రాంతం (LPA) కారణంగా ఈ ప్రభావం కొనసాగుతుందని భావిస్తున్నారు. ఆగస్టు 14-17 మధ్య తెలంగాణపై ప్రభావం చూపుతుందని వాతావరణ శాఖాధికారులు తెలిపారు.