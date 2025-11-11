మంగళవారం, 11 నవంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 11 నవంబరు 2025 (16:04 IST)

Prabhas: ఫౌజీ.. 23 సంవత్సరాల కెరీర్ లో మైలురాయిలా వుంటుంది

23-year career, Rebel Star Prabhas
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ తన సినీ కెరీర్ 23 ఏళ్ళకు చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఫౌజీ సినిమా ఓ మైలురాయిలా వుంటుందని భావిస్తున్నారు.  ఈ సందర్భంగా పలువురు ఆయనకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేశారు. నిశ్శబ్దం, ఆకర్షణ, బలం, శైలితో ప్రభాస్ ప్రేక్షకుల  హృదయాలను గెలుచుకున్నాడు, కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పాడు మరియు మెగాస్టార్ గా సింహాసనాన్ని అధిష్టించాడు అని సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు వినిపిస్తున్నాయి.
 
తాజాగా ప్రభాస్ హీరోగా ఇమాన్వి హీరోయిన్ గా దర్శకుడు హను రాఘవపూడి తెరకెక్కిస్తున్నచిత్రమే ఫౌజీ. రీసెంట్ గా వచ్చిన పోస్టర్స్ తో మంచి హైప్ ని సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమా రిలీజ్ ని మేకర్స్ ఆల్రెడీ ఆగష్టు కి లాక్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక షూటింగ్ కూడా ఆల్రెడీ శరవేగంగా కంప్లీట్ అవుతుండగా ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ కి సంబంధించి తాజా వార్త బయటకు వచ్చింది.
 
దీనితో సినిమా ఆగష్టు నుంచి వాయిదా పడినట్టు తెలుస్తుంది. అయితే మరీ ఎక్కువ కాదు కానీ ఆ ఆగష్టు, సెప్టెంబర్ తర్వాత అక్టోబర్ మొదటి వారానికి షిఫ్ట్ అయ్యిందట. మరి దీనిపై అధికారిక క్లారిటీ ఇంకా బయటకి రావాల్సి ఉంది. ఇక ఈ చిత్రానికి విశాల్ చంద్ర శేఖర్ సంగీతం అందిస్తుండగా మైత్రి మూవీ మేకర్స్ భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు.

ఢిల్లీ ఎర్రకోట పేలుడు కేసు : ఎన్.ఐ.ఏ దర్యాప్తు

ఢిల్లీ ఎర్రకోట పేలుడు కేసు : ఎన్.ఐ.ఏ దర్యాప్తుదేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో సోమవారం రాత్రి చోటుచేసుకున్న భారీ పేలుడు ఘటనపై దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. ఇందులోభాగంగా, కేంద్ర హోం శాఖ ఈ కేసును జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్.ఐ.ఏకు అప్పగించినట్టు జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి.

టీవీకేకు ఉమ్మడి ఎన్నికల చిహ్నాన్ని పొందే ప్రక్రియ ప్రారంభం

టీవీకేకు ఉమ్మడి ఎన్నికల చిహ్నాన్ని పొందే ప్రక్రియ ప్రారంభంతమిళనాడులో 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న తరుణంలో, నటుడు విజయ్ రాజకీయ సంస్థ తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) భారత ఎన్నికల కమిషన్ (ఈసీఐ) నుండి ఉమ్మడి ఎన్నికల చిహ్నాన్ని పొందే ప్రక్రియను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. ఎన్నికల కమిషన్ మార్గదర్శకాలను అనుసరిస్తూ ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఇది నమోదైన రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికలకు కనీసం ఆరు నెలల ముందు ఉమ్మడి గుర్తు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది.

ఏపీలో ప్రతి 50 కిమీకి ఒక పోర్టు నిర్మాణం : సీఎం చంద్రబాబు

ఏపీలో ప్రతి 50 కిమీకి ఒక పోర్టు నిర్మాణం : సీఎం చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకు ఒక పోర్టు నిర్మిస్తామని టీడీపీ అధినేత, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పరు. ఆయన మంగళవారం ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరిలోని పెద ఈర్లపాడులో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఎంస్‌ఎంఈ పార్కును ప్రారంభించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 50 ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కులకు వర్చువల్‌గా ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేశారు. మంగళవారం 329 ఎకరాల్లో 15 పారిశ్రామిక పార్కులను సీఎం ప్రారంభించారు. 587 ఎకరాల్లో మిగిలిన 35 ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కులకు శంకుస్థాపన చేశారు. బాపట్ల జిల్లా వేటపాలెం మండం నాయునపల్లిలో చేనేత పార్కుకూ వర్చువల్‌గా శంకుస్థాపన చేశారు

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్‌లో కేవలం 47 శాతం పోలింగ్ మాత్రమే నమోదు

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్‌లో కేవలం 47 శాతం పోలింగ్ మాత్రమే నమోదుజూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలో ఓటర్ల భాగస్వామ్యం మందకొడిగా ఉంది. మధ్యాహ్నం 1 గంట నాటికి దాదాపు 31.8 శాతం మాత్రమే నమోదైంది. గత ఎన్నికల్లో, నియోజకవర్గంలో కేవలం 47 శాతం పోలింగ్ మాత్రమే నమోదైంది. కఠినమైన పోటీ కారణంగా ఈసారి ఎక్కువ పోలింగ్ జరుగుతుందని చాలామంది ఆశించారు. అయితే, ఈ హోరాహోరీ పోటీలో కూడా, ఓటర్ల ఉత్సాహం పెరగలేదు. ఎన్నికల కమిషన్ పౌరులను ఓటు వేయమని అనేక అవగాహన ప్రచారాలు చేసినప్పటికీ, సంపన్న జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో పోలింగ్ శాతం తక్కువగానే ఉంది. సంపన్న వర్గాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ప్రాంతంలో తక్కువ భాగస్వామ్యం ఉంది. ఈ ఉప ఎన్నిక కూడా అదే విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

కొత్త మొబైల్ యాప్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చిన యూఐడీఏఐ

కొత్త మొబైల్ యాప్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చిన యూఐడీఏఐభారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ యూఐడీఏఐ ఆధార్ వినియోగదారుల కోసం మరో కొత్త మొబైల్ అప్లికేషన్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. స్మార్ట్‌ఫోనులోనే ఆధార్ వివరాలను సురక్షితంగా భద్రపరచుకోవడంతో పాటు, అవసరమైన సమాచారాన్ని సులభంగా పంచుకునేందుకు ఈ యాప్‌ను ప్రత్యేకంగా రూపొందించినట్లు యూఐడీఏఐ తెలిపింది. ఈ కొత్త యాప్‌తో ఇకపై భౌతికంగా ఆధార్ కార్డును వెంట తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదని, ఇది పూర్తిస్థాయి పేపర్స్ అనుభవాన్ని అందిస్తుందని పేర్కొంది.

రోజుకి ఒక్క జామకాయ తింటే చాలు...

రోజుకి ఒక్క జామకాయ తింటే చాలు...జామకాయ. జామపండ్లలో ఎ, బి, సి విటమిన్లు, కాల్షియం, నికోటినిక్ యాసిడ్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, ఐరన్, ఫోలిక్‌యాసిడ్, ఫైబర్‌లు ఉంటాయి. జామపండ్లు తింటే ఇంకేమేమి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో తెలుసుకుందాము. జామపండ్లను తినడం వల్ల హార్మోన్ల హెచ్చుతగ్గులు, అధిక రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుంది. జామ పండ్లను తింటుంటే గుండె నాళాలకు రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా అందేలా చేస్తాయి. విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ పటిష్టం అవుతుంది. సీజనల్‌గా వచ్చే జలుబు, దగ్గు లాంటివి జామపళ్లు తింటుంటే మనల్ని బాధించవు. జామపండ్లలో ఉండే ఫైబర్ వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ సక్రమంగా పని చేస్తుంది. ఆస్తమాను నియంత్రణలో ఉంచే గుణాలు జామ కాయల్లో అధికంగా ఉంటాయి.

శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతే ఎలాంటి లక్షణాలు కనబడతాయి?

శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతే ఎలాంటి లక్షణాలు కనబడతాయి?అధిక కొలెస్ట్రాల్ శరీరంలో పేరుకుపోతే అది ఆరోగ్యానికి చేటు చేస్తుంది. ఈ కొవ్వు పేరుకుపోయి వున్నట్లయితే కొన్ని సాధారణ లక్షణాలు కనబడతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. ధమనులు ఇరుకుగా ఉండటం వల్ల గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గి ఛాతీలో నొప్పి వస్తుంది. కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల గుండె రక్తాన్ని పంప్ చేయడం కష్టతరం అవుతుంది, దీని వలన శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతుంది, ముఖ్యంగా శారీరక శ్రమ సమయంలో ఇది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అధిక కొలెస్ట్రాల్ కారణంగా శరీరంలో తగ్గిన రక్త ప్రవాహం అసాధారణ అలసటకు దారితీస్తుంది. అవయవాలకు రక్త ప్రసరణ సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఇది నరాలను ప్రభావితం చేసి తిమ్మిరి లేదా జలదరింపుగా వుంటుంది.

రక్తలేమితో బాధపడేవారికి ఖర్జూరాలతో కౌంట్ పెరుగుతుంది

రక్తలేమితో బాధపడేవారికి ఖర్జూరాలతో కౌంట్ పెరుగుతుందిఖర్జూరం. ఈ పండు ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. ఖర్జూరాలను తినడం వల్ల శరీరానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖర్జూరాలు తింటుంటే రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది. హిమోగ్లోబిన్‌ని పెంచుతుంది. జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. ఖర్జూరాలు తినేవారి చర్మం నిగనిగలాడుతుంది. గ్యాస్, మలబద్ధకం, అజీర్ణం చేయకుండా కాపాడుతుంది. జలుబు చేయకుండా నివారించే గుణం ఖర్జూరాలలో వుంది. ఐరన్, ఫైబర్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, కార్బోహైడ్రేట్, చక్కెర, విటమిన్ బి6 కూడా ఖర్జూరాల్లో లభిస్తాయి.

ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం: రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నిర్వహించడానికి కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులు

ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం: రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నిర్వహించడానికి కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులుప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ 14న జరుపుకునే ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం, మధుమేహం గురించి అవగాహన మెరుగుపరచటం, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే సంరక్షణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించటం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ సంవత్సరం పని ప్రదేశంలో మధుమేహం అనే నేపథ్యంతో ఈ మధుమేహ దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు. యజమానులు, ఉద్యోగులు మధుమేహాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి, పని ప్రదేశంలో సమర్థవంతమైన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం సహాయక వాతావరణాలను సృష్టించడానికి ఇది ప్రోత్సహిస్తుంది.

హ్యుందాయ్ హోప్ ఫర్ క్యాన్సర్ ద్వారా క్యాన్సర్ నుంచి సంరక్షణలో ముందడుగు

హ్యుందాయ్ హోప్ ఫర్ క్యాన్సర్ ద్వారా క్యాన్సర్ నుంచి సంరక్షణలో ముందడుగుజాతీయ క్యాన్సర్ అవగాహన దినోత్సవం సందర్భంగా, హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ సిఎస్ఆర్ విభాగమైన హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా ఫౌండేషన్, క్యాన్సర్ సంరక్షణలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావాలన్న తమ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది. ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మద్రాస్ (ఐఐటి మద్రాస్) సహకారంతో అభివృద్ధి చేసిన తమ ప్రతిష్టాత్మక హ్యుందాయ్ హోప్ ఫర్ క్యాన్సర్ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ సేవలను అందిస్తోంది. 2025 సెప్టెంబర్‌లో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, ఈ కార్యక్రమం క్యాన్సర్ పరిశోధన, నివారణ, అవగాహన రంగాలలో గుర్తించదగిన పురోగతిని సాధిస్తూ, వేలాది మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తోంది.
