Baahubali 3: బాహుబలి-3 రాబోతోందా? రాజమౌళి ప్లాన్ ఏంటి?
బాహుబలి: ది ఎపిక్ సినిమా అక్టోబర్ 31న గ్రాండ్ రీ-రిలీజ్కు సిద్ధమవుతుండటంతో, దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ప్రమోషన్లకు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇటీవల, ఎడిటింగ్ రూమ్ నుండి వచ్చిన కొత్త ఫోటోలు ఐమాక్స్ వెర్షన్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన స్టోరీబోర్డులను చూపించాయి.
ఈ గ్లింప్స్ రాజమౌళి వివరాలపై ఎంత శ్రద్ధ చూపుతున్నాయో తెలుపుతున్నాయి. తాజాగా బాహుబలి 3 ప్రకటన గురించి సోషల్ మీడియా పుకార్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. బాహుబలి: ది ఎపిక్ ముగింపులో కొత్త చిత్రం గురించి ప్రచారం చేయబడవచ్చని చాలా మంది నమ్ముతారు.
కానీ మూడవ భాగం కోసం ప్రస్తుత ప్రణాళికలు లేవని విశ్వసనీయ వర్గాలు ధృవీకరిస్తున్నాయి. కథ ఇప్పటికే ఐదున్నర గంటల పాటు సాగిన రెండు చిత్రాలలో ముగిసింది.
భల్లాలదేవ చనిపోయాడు. దేవసేన వృద్ధురాలైంది. కొత్త విలన్ లేడు. అంతేకాకుండా, ప్రభాస్ ఇప్పటికే రాజా సాబ్, ఫౌజీ, కల్కి 2, సాలార్ 2 వంటి ప్రధాన చిత్రాలతో.. సందీప్ రెడ్డి వంగాతో ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నాడు.
ఇంత బిజీగా ఉన్న షెడ్యూల్తో, బాహుబలి 3 జరిగినా, కనీసం నాలుగు నుండి ఐదు సంవత్సరాల వరకు నిర్మాణం ప్రారంభం కాదు. కాబట్టి, త్వరలో సీక్వెల్ అనే ప్రశ్నే లేదు.