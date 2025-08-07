Prabhas: ది రాజా సాబ్ గురించి ఆసక్తికర ప్రకటన చేసిన నిర్మాత
ప్రభాస్ నటిస్తున్న ది రాజా సాబ్ సినిమా విడుదల ఎప్పుడు? షూటింగ్ అయిందా లేదా? అనేది సోషల్ మీడియాలోనూ, చిత్ర నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ కు ప్రశ్నలు ఎదురయ్యాయి. గత రాత్రి హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఓ వేడుకలో ఆయన మాట్లాడుతూ, ప్రభాస్ అభిమానులకు శుభ వార్త తెలిపారు. ది రాజా సాబ్ షూటింగ్ అక్టోబర్ నాటికి పూర్తవుతుందనీ, సంక్రాతి కానుకగా జనవరి 9న విడుదల చేయనున్నామని వెల్లడించారు.
అంతేకాక ది రాజా సాబ్ సినిమాకు పార్ట్ 2 కూడా వుంటుందని తెలిపారు. అయితే ఇది సీక్వెల్ కాదని అన్నారు. సినిమా నిర్మాణంలో ఎక్కువ భాగం షూట్ చేయడంతో రెండు భాగాలుగా చేయాలని దర్శకుడు మారుతీ, నిర్మాత విశ్వ ప్రసాద్, ప్రభాస్ తో చెప్పారట. అందుకు ఆయన అంగీకరించారు. త్వరలో ఈ సినిమా గురించి భారీ ఫంక్షన్ ఏర్పాటు చేసి మరిన్ని వివరాలు తెలియజేస్తామని నిర్మాత తెలిపారు. కాగా, గతంలోనే ప్రేమకథా చిత్రమ్ సినిమాను దర్శకుడు మారుతీ చేశారు. రాజా సాబ్ కూడా దానికి కొనసాగింపులా వుంటుందనే టాక్ వుంది.