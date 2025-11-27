సైక్లోన్ దిత్వా వచ్చేస్తోంది.. తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు.. శనివారం నాటికి..
నైరుతి బంగాళాఖాతం దానికి ఆనుకుని ఉన్న శ్రీలంక తీరంలో ఏర్పడిన వాతావరణ వ్యవస్థ గురువారం తీవ్ర వాయుగుండంగా మారింది. గురువారం సాయంత్రం నాటికి ఇది తుఫానుగా మారుతుందని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరించారు.
ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం (ఆర్ఎంసీ) ప్రకారం, ఈ వ్యవస్థ శనివారం నాటికి నైరుతి బంగాళాఖాతం, శ్రీలంక తీరప్రాంతం మీదుగా వాయువ్య దిశగా ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, దానికి ఆనుకుని ఉన్న దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు కదులుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ వ్యవస్థ తుఫాను బలాన్ని చేరుకున్న తర్వాత, దీనిని సైక్లోన్ దిత్వా అని పిలుస్తారు, ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ (డబ్ల్యూఎంఓ) సభ్య దేశాలు, యూఎన్ ఆర్థిక, సామాజిక కమిషన్ ఫర్ ఆసియా, పసిఫిక్ (యూఎన్-ESCAP) ఖరారు చేసిన ఉష్ణమండల తుఫాను పేర్ల జాబితాలో యెమెన్ అందించిన పేరు ఇది.
దక్షిణ తమిళనాడు, డెల్టా జిల్లాలకు గురువారం భారీ వర్షపాతం ఉంటుందని, శుక్రవారం నుండి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షపాతం పెరుగుతుందని ఆర్ఎంసీ పునరుద్ఘాటించింది. డెల్టా, దానికి ఆనుకుని ఉన్న జిల్లాల్లో శుక్రవారం భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
శనివారం వాతావరణ వ్యవస్థ తీరం వెంబడి కదులుతున్నందున ఉత్తర తమిళనాడు జిల్లాలకు భారీ వర్షాలు వ్యాపించే అవకాశం ఉంది. ఇంకా ఈ తుఫాను తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, చెన్నై, కడలూరు, ఎన్నూర్, తూత్తుకుడి, నాగపట్నం, కారైకల్ వంటి కీలక ఓడరేవులలో తుఫాను హెచ్చరిక సంకేతాలను ఎత్తాలని ఆర్ఎంసీ సూచించింది.