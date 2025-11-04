Prerna Arora: ఆరెంజ్ స్పూర్తితో తెలుగు సినిమా చేశా - జటాధర బ్లాక్ మ్యాజిక్ కథ : నిర్మాత ప్రేరణ అరోరా

మంగళవారం, 4 నవంబరు 2025
నేను హిందీలో సినిమాలో చేస్తున్నప్పటికీ తెలుగు సినిమా అంటే నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్. రామ్ చరణ్.. ఆరెంజ్ సినిమా చూశాను. అప్పటి నుంచి నాకు తెలుగు సినిమా పట్ల చాలా పాషన్ వచ్చింది. తెలుగు సినిమాలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. కమర్షియల్, మాస్,  హ్యాపీ, ఫ్యామిలీ అన్ని ఎమోషన్స్ తో సినిమాలు వస్తుంటాయి. తెలుగు సినిమా చాలా గొప్ప సినిమాలని ఇండియన్ సినిమాకి అందించింది.. అని నిర్మాత ప్రేరణ అరోరా అన్నారు.
 
ఈమె సుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలలో జటాధర నిర్మించారు. ద్విభాషా చిత్రానికి వెంకట్ కళ్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహించారు. జీ స్టూడియోస్, ప్రేరణ అరోరా సమర్పిస్తున్నఈ చిత్రాన్ని ఉమేష్ కుమార్ బన్సల్, శివిన్ నారంగ్, అరు‍ణ అగర్వాల్, ప్రేరణ అరోరా, శిల్పా సింగ్‌హల్, నిఖిల్ నందా నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో శిల్పా శిరోధ్కర్ కీలక పాత్ర పోషించారు. జటాధర నవంబర్ 7న హిందీ, తెలుగు భాషల్లో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత ప్రేరణ అరోరా సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
 
- ఐశ్వర్య రజనీకాంత్ తో నేను ఒక సాంగ్ కి వర్క్ చేశాను. సౌత్లో అది నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అప్పుడే రామోజీ ఫిలింసిటీని విజిట్ చేశాను. తర్వాత సుధీర్ బాబు  ద్వారా వెంకట్ అభిషేక్ ని కలిసాను. అప్పుడు జటాధర కథ చెప్పారు. నాకు చాలా నచ్చింది. అలా ఈ సినిమా జర్నీ మొదలైంది.
 
-జటాధర చాలా అద్భుతమైన సబ్జెక్టు. ఇందులో ఫ్యామిలీ, ఎమోషన్స్, సూపర్ నేచురల్, మైథలాజికల్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ అద్భుతంగా బ్లెండ్ అయ్యాయి. ఇది పాన్ ఇండియా కంటెంట్. అందుకే హిందీలో కూడా ఈ సినిమాని చేయాలనుకున్నాం. అలా తెలుగు, హిందీలో రెండు భాషల్లోనూ ఈ సినిమాని చేయడం జరిగింది. సినిమా విజువల్ గా గ్రేట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇస్తుంది.  
 
- సుధీర్ బాబు గారంటే నాకు చాలా అభిమానం. ఆయన సినిమాలు చూస్తుంటాను. నేను తెలుగులో చేసిన మొదటి సినిమా ఆయనతో చేయడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. ఆయన చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు. చాలా పాషన్ తో వర్క్ చేశారు. ఇందులో చాలా చాలెంజింగ్ గా అనిపించే సీక్వెన్స్ లో ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా చాలా స్పోర్టివ్ గా పాషన్ తో చేశారు. ఇందులో ఆయన పెర్ఫార్మన్స్ ఆడియన్స్ కి గుర్తుండిపోతుంది.
 
- సోనాక్షి సిన్హా ఈ సినిమా కథ విన్నప్పుడే దీన్ని హిందీలో కూడా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను. సోనాక్షి సిన్హా  నాకు ముందే తెలుసు. ఆమె అద్భుతమైన పెర్ఫార్మర్.  ధన పిశాచి క్యారెక్టర్ కి సోనాక్షి పర్ఫెక్ట్.  చాలా మెమొరబుల్ క్యారెక్టర్ అవుతుంది. తప్పకుండా ఆడియన్స్ కి గ్రేట్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది. సినిమా కోసం చాలా హెవీ కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకున్నారు. షూటింగ్ ముందు చాలా ప్రిపరేషన్ ఉండేది. సుధీర్ బాబు గారితో సోనాక్షికి చాలా హెవీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లో ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ప్రేక్షకుల్ని అలరిస్తాయి.
 
-  మైథలాజికల్ స్ఫూర్తితో రాసుకున్న కథ ఇది. అనంత పద్మనాభ స్వామి దేవాలయంలో నాగబంధం గురించి తెలిసే ఉంటుంది. నేను పురాణాలని చదువుతాను. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి నాకు ఇష్ట దైవము. పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇందులో ఉంటుంది. ధన పిశాచి కి సంబంధించి ఎలిమెంట్స్ ఆడియన్స్ ని చాలా సర్ప్రైజ్ చేస్తాయి. ఈ సినిమాలో డివైన్ ఎలిమెంట్స్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ లాంటి ఎక్సైటింగ్ ఎలిమెంట్స్ వున్నాయి.
 
ట్రైలర్ లో చాలా మంచి విఎఫ్ఎక్స్ వర్క్ కనిపించింది?  సిజీ వర్క్ గురించి?  
ఈ సినిమాల్లో  60% లైవ్ విజువల్స్ ఉంటాయి. కథకు అవసరమైనంత మేరకు 40శాతం విఎఫ్ఎక్స్ వర్క్ వుంటుంది. సిజీ చాలా నేచురల్ గా వచ్చింది. ఆడియన్స్ చాలా నేచురల్ గా ఫీల్ అవుతారు
 
- జటాధరకి పార్ట్ 2.. సీక్వెల్ లా  ఫ్రీక్వెలా అని చెప్పలేము గాని ఈ సినిమాకి  కొనసాగింపుగా ఇంకో సినిమా అయితే ఉంటుంది.
 
-మేము మరో తెలుగు సినిమా కూడా మేము చేయబోతున్నాం. పెద్ద హీరోతో ఆ సినిమా చేస్తున్నాం. త్వరలోనే ఆ సినిమా వివరాలు కూడా తెలియజేస్తాం
 
-జి స్టూడియోస్ మాకు చాలా మంచి కొలాబరేషన్ ఉంది. నేను చేసిన రుస్తుం నుంచి ఇప్పటివరకు మా జర్నీ చాలా సక్సెస్ఫుల్ సాగుతోంది. ఫ్యూచర్లో తెలుగు నిర్మాణ సంస్థలతో కూడా కలసి సినిమాలు చేయాలని భావిస్తున్నాం.

Praja Darbar: ప్రజా దర్బార్.. నారా లోకేష్ కోసం క్యూలైన్‌లో నిలిచిన ప్రజలు

Praja Darbar: ప్రజా దర్బార్.. నారా లోకేష్ కోసం క్యూలైన్‌లో నిలిచిన ప్రజలుమంగళగిరిలోని తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో, ఐటీ, మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రజా దర్బార్ సందర్భంగా ఆయనను కలవడానికి ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున క్యూలు కట్టారు. ఈ కార్యక్రమం మంగళవారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమైంది. నారా లోకేష్‌తో వ్యక్తిగతంగా సంభాషించడానికి వేలాది మంది పౌరులు ఓపికగా వేచి ఉన్నారు. ప్రజా దర్బార్ ద్వారా, లోకేష్ పార్టీ కార్యకర్తలను, సాధారణ ప్రజలను వ్యక్తిగతంగా కలుస్తూ, వారి సమస్యలను వింటూ, వారి నుండి నేరుగా పిటిషన్లను స్వీకరించారు.

Shimla: ఉపాధ్యాయులా లేదా కీచకులా.. దళిత విద్యార్థిపై దాడి.. ఆపై ప్యాంటులో తేలు

Shimla: ఉపాధ్యాయులా లేదా కీచకులా.. దళిత విద్యార్థిపై దాడి.. ఆపై ప్యాంటులో తేలుఆధునికత పెరిగినా దళితులను చిన్నచూపు చూడటం తగ్గట్లేదు. దళితులపై చేసే దాడులు ఆగట్లేదు. తాజాగా విద్యాబుద్ధులు నేర్పాల్సిన గురువులే దళిత విద్యార్థి పట్ల అమానుషంగా ప్రవర్తించారు. సిమ్లాలోని ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఎనిమిదేళ్ల దళిత బాలుడిపై పదేపదే దాడి చేసి, అతని ప్యాంటులో తేలును వేసిన ప్రధానోపాధ్యాయుడుతో సహా ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులపై కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

Students: పాదాలకు విద్యార్థులచేత మసాజ్ చేసుకున్న టీచర్.. వీడియో వైరల్

Students: పాదాలకు విద్యార్థులచేత మసాజ్ చేసుకున్న టీచర్.. వీడియో వైరల్ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని బండపల్లి గిరిజన బాలికల ఆశ్రమ పాఠశాల నుండి ఒక షాకింగ్ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఇందులో ఒక ఉపాధ్యాయురాలు హాయిగా కూర్చుని ఫోన్‌లో మాట్లాడుతుండగా, ఇద్దరు విద్యార్థినులు పాఠశాల సమయంలో ఆమె పాదాలకు మసాజ్ చేస్తున్నట్లు కనిపించారు. ఈ వీడియోలో ఉపాధ్యాయురాలు కాళ్ళు చాచి కుర్చీపై కూర్చుని ఉండగా, పాఠశాల యూనిఫాం ధరించిన విద్యార్థులు ఆమెకు నేరుగా నేలపై కూర్చున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

రూ.20 కోట్ల ఆస్తి కోసం భర్తను కిడ్నాప్ చేసింది.. కానీ పోలీసులకు చిక్కింది.. ఎలా?

రూ.20 కోట్ల ఆస్తి కోసం భర్తను కిడ్నాప్ చేసింది.. కానీ పోలీసులకు చిక్కింది.. ఎలా?తన భర్తను కిడ్నాప్ చేయాలని ప్లాన్ చేశారనే ఆరోపణలతో నగర పోలీసులు మంగళవారం ఒక మహిళను, ఆమె తొమ్మిది మంది సహచరులను అరెస్టు చేశారు. ఆ మహిళను ఎం మాధవీలతగా గుర్తించారు. ఆమె భర్త శ్యామ్‌తో మూడేళ్ల క్రితం విడిపోయారు. ఆ వ్యక్తి ఇటీవల తన పూర్వీకుల ఆస్తిని రూ. 20 కోట్లకు విక్రయించాడు. దీంతో ఆస్తులను లాక్కోవడానికి మాధవీలత ప్లాన్ చేసింది.

టెలివిజన్ నటిపై లైంగిక వేధింపులు.. ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ కొంపముంచింది..

టెలివిజన్ నటిపై లైంగిక వేధింపులు.. ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ కొంపముంచింది..తెలుగు, కన్నడ సీరియల్స్‌లో పనిచేస్తున్న ఒక టెలివిజన్ నటి లైంగిక వేధింపుల ఫిర్యాదు చేసింది. వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు బెంగళూరులోని అన్నపూర్ణేశ్వరి నగర్‌కు చెందిన నవీన్ అనే నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే, నటికి నవీన్ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది కానీ ఆమె దానిని అంగీకరించలేదు. ఆ తర్వాత అతను ఆమెకు ఆన్‌లైన్‌లో స్పష్టమైన సందేశాలు పంపడం ద్వారా వేధించడం ప్రారంభించాడు. ఆమె అతన్ని బ్లాక్ చేసినప్పుడు, అతను అనేక నకిలీ ఖాతాలను సృష్టించి ఆమెకు సందేశాలు పంపడం కొనసాగించాడు. వేధింపులు, మానసిక ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక, నటి పోలీసులను ఆశ్రయించింది.

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...కొంతమంది బరువు ఎలా తగ్గాలా అని తెగ బాధపడిపోతుంటారు. మరికొందరు ఎంత తిండి తిన్నా కూడా పీలగా, బక్కపలచగా వుంటారు. ఐతే ఇలాంటివారు ఎలాంటి ఆహారం తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకోకుండా ఏదిబడితే అది తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎలాంటి పదార్థాలను తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకుని వాటిని తింటుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు వుంటాయి. వీటిని తాగుతుంటే క్రమంగా బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అలాగే అరటిపండు. ఇందులో కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది శక్తిని పెంచడానికి, బరువు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కార్తీక మాసంలో భక్తులు సాధారణంగా మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలను పెంచే ఆహారాన్ని త్యజిస్తారు. దీనికి బదులుగా సాత్వికమైన, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నేతి బీరకాయ అధిక నీటి శాతం, పీచు పదార్థం కలిగి ఉండి, అత్యంత సాత్వికమైన కూరగాయ. ఉపవాసాలు, నిష్ఠతో కూడిన ఈ మాసంలో శరీరం శుద్ధిగా ఉండటానికి, జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పని చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఆహార నియంత్రణ అనేది కేవలం శారీరక శుద్ధి మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్హైదరాబాద్: ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం సందర్భంగా, సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్‌డ్ రోబోటిక్స్ అండ్ రికవరీని హైదరాబాద్‌లోని HCAH సువిటాస్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రారంభించింది. ఇది స్ట్రోక్, న్యూరో రిహాబిలిటేషన్‌లో ఒక ప్రధాన ముందడుగును సూచిస్తుంది. రోబోటిక్స్, ఏఐ, సైన్స్, డేటా మరియు మానవ సంరక్షణను సౌకర్యవంతంగా మిళితం చేయటం ద్వారా భారతదేశంలో అత్యంత వేగవంతమైన రికవరీని అందించాలనే HCAH లక్ష్యానికి ఈ కేంద్రం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. తెలంగాణలో స్ట్రోక్ కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి, పట్టణ ప్రాంతాలలోని రోగులలో దాదాపు 20-30% మంది ఇప్పుడు 18 నుంచి 45 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గలవారు వుంటున్నారు.
