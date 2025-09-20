తెలంగాణలో భారీ వరదలు- వన దుర్గ భవాని ఆలయం మూసివేత
తెలంగాణలో భారీ వరదల కారణంగా ఆలయాలు మూతబడ్డాయి. పాపన్నపేట మండలం నాగసాన్పల్లి గ్రామంలోని శ్రీ ఏడుపాయల వన దుర్గ భవాని ఆలయం వద్ద శుక్రవారం కూడా భారీ వరదలు కొనసాగాయి. ఎగువ ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాల కారణంగా, మంజీర నది ఉప్పొంగింది. నది మధ్యలో ఉన్న ఆలయంలోకి ప్రవేశించకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. సింగూర్ ఆనకట్ట, వన దుర్గ భవాని ప్రాజెక్ట్ నుండి నీటి విడుదలతో పరిస్థితి మరింత దిగజారింది.
ఆగస్టు 14 నుండి వరదల కారణంగా ఈ ఆలయాన్ని మూసివేశారు. గత ఆరు రోజులుగా, నిరంతర వరదలు ఆలయాన్ని దుర్భరంగా మార్చాయి. పూజారులు కూడా లోపలికి ప్రవేశించలేకపోయారు. ఆలయ ప్రాంగణం వెలుపల ఉన్న రాజ గోపురం వద్ద ఆచారాలు, రోజువారీ పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆగస్టు 14 నుండి వరదల కారణంగా ఈ ఆలయం మూసివేయబడింది.
దీనిపై ఆలయ ఎండోమెంట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఎ. చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ, భక్తుల భద్రత దృష్ట్యా ఆలయంలో ప్రవేశించడం లేదని తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 22 నుండి ప్రధాన ప్రాంగణం వెలుపల ఉన్న ఆలయ ఫంక్షన్ హాల్లో దేవి నవరాత్రి వేడుకలు జరుగుతాయని చంద్రశేఖర్ అన్నారు.