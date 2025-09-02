Floods: బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. 50 ఏళ్ల తర్వాత తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు- భారీ నష్టం

బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలు తెలంగాణ అంతటా విధ్వంసం సృష్టించాయి. ఆగస్టు 26 నుండి 28 వరకు కురిసిన భారీ వర్షాల ప్రభావం కామారెడ్డి, ఆదిలాబాద్, సంగారెడ్డి వంటి అనేక ఇతర జిల్లాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది.
గత 50 సంవత్సరాలలో అతి భారీ వర్షాలుగా ఇవి నమోదైనాయి. వాగులు, వంకలు, చెరువులు, నదులు నీట మునిగాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణలో నీటిపారుదల వ్యవస్థలు అస్తవ్యస్తంగా మారాయి. కామారెడ్డిలో, 1,515 చిన్న నీటిపారుదల చెరువులలో 10 శాతానికి పైగా పగుళ్లు ఏర్పడ్డాయి. పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నాయి. దీని వలన సమీపంలోని ఆయకట్టు భూములు ఇసుకతో కప్పబడి రైతులకు మరింత నష్టాన్ని కలిగించాయి.
పొరుగున ఉన్న నిజామాబాద్లో, డజన్ల కొద్దీ 996 చెరువులు కూడా ప్రభావితమయ్యాయి.
వరి, మొక్కజొన్న, పత్తికి సాగునీరు అందించడానికి కీలకమైన ఈ చెరువులు నదులు, వాగులు, సరస్సులు పొంగిపొర్లడంతో తీవ్ర ఒత్తిడికి గురయ్యాయి. ఫలితంగా పంటపొలాలు ముంపుకు గురయ్యాయి.
వరదలకు కేంద్రంగా ఉన్న కామారెడ్డి, రాజంపేట మండలంలోని అర్గొండలో ఆగస్టు 27న ఒకే రోజు 418.3 మి.మీ. వర్షపాతంతో రెండు రోజుల్లో 536.9 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ వరదల కారణంగా పోచారం, నిజాం సాగర్ ఆనకట్టలు, అలాగే బిబిపేట నీటిపారుదల చెరువు వంటి ప్రధాన ప్రాజెక్టులు పొంగిపొర్లాయి.
కనీసం 16 చెరువులు విస్తృతంగా దెబ్బతిన్నాయి. గ్రామాలు, వ్యవసాయ భూములు మునిగిపోయాయి.
పెద్ద చెరువులు, ఇతర స్థానిక చెరువుల నుండి వచ్చే ఓవర్ఫ్లో కామారెడ్డిలోని హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీ, జిఆర్ కాలనీతో సహా లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. బిబిపేట్ ట్యాంక్ చిందటం వలన ఒక వంతెన కొట్టుకుపోయింది.
కామారెడ్డి-బిబిపేట్ రహదారిపై రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. నిజాం సాగర్ వద్ద 54,200 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లోలు వచ్చినందున, అధికారులు మంజీర నదిలోకి 43,286 క్యూసెక్కులను విడుదల చేయవలసి వచ్చింది. దీనితో దిగువ ప్రాంతాలు మునిగిపోయాయి.
శతాబ్ద కాలం నాటి పోచారం ప్రాజెక్ట్ 70,000 క్యూసెక్కుల సామర్థ్యంతో 1.82 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లోలను తట్టుకుంది. కానీ రోడ్లు, కాలువలు వంటి చుట్టుపక్కల మౌలిక సదుపాయాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. సంగారెడ్డి, మెదక్లలో, మంజీర నది ఓవర్ఫ్లో పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చింది. 50కి పైగా ట్యాంకులు తెగిపోయాయి. 16,000 ఎకరాలకు పైగా పంటలు మునిగిపోయాయి.
ఇసుక నిల్వలు సారవంతమైన భూమిని నిరుపయోగంగా మార్చాయి.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 2.2 లక్షల ఎకరాలకు పైగా పంటలు దెబ్బతిన్నాయని ప్రాథమిక అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఆదిలాబాద్లో, ఉప్పొంగుతున్న స్వర్ణ, కదం నదులు, గోదావరి ఉపనదులు, కాలువలు దెబ్బతిన్నాయి.