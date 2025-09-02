చనిపోయాడనుకున్న వ్యక్తిని ఆ పచ్చబొట్టు కాపాడింది.. నిరంజన్ రెడ్డి అలా కాపాడారు
ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా కుప్పకూలి చనిపోయినట్లు భావించిన వ్యక్తిని అతని ఛాతీపై ఉన్న పచ్చబొట్టు కాపాడింది. వనపర్తిలోని పీర్లగుట్ట నివాసి తైలం రమేష్ (49) కుటుంబ సభ్యులు ఆయన బతికే ఉన్నాడని తెలుసుకునే ముందు అతని అంత్యక్రియలకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.
సోమవారం నాడు రమేష్ బంధువుల ఇంటికి వెళ్లి కొన్ని చిరుతిళ్లు తిన్న తర్వాత అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోయాడు. అతను చలనం లేకుండా నేలపై అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉండటంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆయన చనిపోయారని భావించారు. ఆయన చనిపోయారని నమ్మి, అంత్యక్రియల ఏర్పాట్లను కొనసాగించారు.
మాజీ వ్యవసాయ మంత్రి జి. నిరంజన్ రెడ్డి అభిమాని అయిన రమేష్, ఆ నాయకుడి చిత్రాన్ని తన ఛాతీపై టాటూగా వేయించుకున్నాడు. తన అనుచరుడి 'మరణం' గురించి తెలుసుకున్న నిరంజన్ రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులను సందర్శించి నివాళులర్పించారు.
రమేష్ బంధువులు ఆ టాటూను ఎత్తి చూపినప్పుడు, మాజీ మంత్రి దగ్గరగా చూడటానికి వంగి చూశారు. అలా చేస్తున్నప్పుడు, అతను శ్వాస తీసుకుంటున్నట్లు స్వల్పంగా కనిపించడంతో రమేష్ శరీరంపై ఉంచిన దండలు, పువ్వులను త్వరగా తొలగించాడు.
ఇంకా మృతుడి పేరును పిలిచిన వెంటనే, రమేష్ కనురెప్పలు కొద్దిగా కదిలాయి. నిరంజన్ రెడ్డి వెంటనే అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు ఒక గంటలోపు అతన్ని బ్రతికించారు. తరువాత, వైద్య సలహా మేరకు, మెరుగైన చికిత్స కోసం రమేష్ను హైదరాబాద్లోని నిమ్స్కు తరలించారు. ప్రారంభంలో దుఃఖంతో కుంగిపోయిన అతని కుటుంబం, అతను కోలుకోవడం చూసి ఆశ్చర్యపోయింది. ఉపశమనం పొందింది.