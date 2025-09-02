మంగళవారం, 2 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 2 సెప్టెంబరు 2025 (15:35 IST)

చనిపోయాడనుకున్న వ్యక్తిని ఆ పచ్చబొట్టు కాపాడింది.. నిరంజన్ రెడ్డి అలా కాపాడారు

Wanaparthy man
ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా కుప్పకూలి చనిపోయినట్లు భావించిన వ్యక్తిని అతని ఛాతీపై ఉన్న పచ్చబొట్టు కాపాడింది. వనపర్తిలోని పీర్లగుట్ట నివాసి తైలం రమేష్ (49) కుటుంబ సభ్యులు ఆయన బతికే ఉన్నాడని తెలుసుకునే ముందు అతని అంత్యక్రియలకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. 
 
సోమవారం నాడు రమేష్ బంధువుల ఇంటికి వెళ్లి కొన్ని చిరుతిళ్లు తిన్న తర్వాత అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోయాడు. అతను చలనం లేకుండా నేలపై అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉండటంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆయన చనిపోయారని భావించారు. ఆయన చనిపోయారని నమ్మి, అంత్యక్రియల ఏర్పాట్లను కొనసాగించారు. 
 
మాజీ వ్యవసాయ మంత్రి జి. నిరంజన్ రెడ్డి అభిమాని అయిన రమేష్, ఆ నాయకుడి చిత్రాన్ని తన ఛాతీపై టాటూగా వేయించుకున్నాడు. తన అనుచరుడి 'మరణం' గురించి తెలుసుకున్న నిరంజన్ రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులను సందర్శించి నివాళులర్పించారు.
 
రమేష్ బంధువులు ఆ టాటూను ఎత్తి చూపినప్పుడు, మాజీ మంత్రి దగ్గరగా చూడటానికి వంగి చూశారు. అలా చేస్తున్నప్పుడు, అతను శ్వాస తీసుకుంటున్నట్లు స్వల్పంగా కనిపించడంతో రమేష్ శరీరంపై ఉంచిన దండలు, పువ్వులను త్వరగా తొలగించాడు.
 
ఇంకా మృతుడి పేరును పిలిచిన వెంటనే, రమేష్ కనురెప్పలు కొద్దిగా కదిలాయి. నిరంజన్ రెడ్డి వెంటనే అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు ఒక గంటలోపు అతన్ని బ్రతికించారు. తరువాత, వైద్య సలహా మేరకు, మెరుగైన చికిత్స కోసం రమేష్‌ను హైదరాబాద్‌లోని నిమ్స్‌కు తరలించారు. ప్రారంభంలో దుఃఖంతో కుంగిపోయిన అతని కుటుంబం, అతను కోలుకోవడం చూసి ఆశ్చర్యపోయింది. ఉపశమనం పొందింది.

Pawan : డియర్ ఓజీ నిన్ను కలవాలనీ, చంపాలని ఎదురుచూస్తున్నానంటూ గ్లింప్స్ విడుదల

Pawan : డియర్ ఓజీ నిన్ను కలవాలనీ, చంపాలని ఎదురుచూస్తున్నానంటూ గ్లింప్స్ విడుదలపవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'ఓజీ' నుండి పోస్టర్, గ్లింప్స్ విడుదలయింది. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు డబుల్ బొనాంజా అనిపించేట్లుగా అందులో సిగార్ తాగుతున్న పవన్ ను చూపించగానే, డియర్ ఓజీ నిన్ను కలవాలనీ, నీతో మాట్లాడాలని, నిన్ను చంపాలని ఎదురుచూస్తున్నానంటూ ఓ పొడవాటి కత్తితో వెళుతున్న విలన్ ను చూపిచడంతో గ్లింప్స్ లో హ్యాపీ బర్త్ డే ఓజీ. అంటూ వినూత్నంగా వుండడంతోపాటు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. “HBD OG - LOVE OMI” పేరుతో ఓ సంచలనాత్మక గ్లింప్స్ ను విడుదల చేసింది.

Rukmini Vasanth: ఎస్కే, రిషబ్, యష్, ఎన్టీఆర్‌తో రుక్మిణి వసంత్ సినిమాలు.. పాన్ ఇండియా హీరోయిన్‌గా?

Rukmini Vasanth: ఎస్కే, రిషబ్, యష్, ఎన్టీఆర్‌తో రుక్మిణి వసంత్ సినిమాలు.. పాన్ ఇండియా హీరోయిన్‌గా?విజయ్ సేతుపతి ఏస్ సినిమాతో కోలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టిన రుక్మిణి వసంత్, ఇప్పుడు శివకార్తికేయన్ మధరాసి సినిమాతో తమిళ సినిమా రంగంలోకి తిరిగి వస్తోంది. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. మధరాసితో పాటు, అక్టోబర్ 2న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న రిషబ్ శెట్టి కాంతారా: చాప్టర్ 1 లో ఆమె కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఆమె ఈ భారీ ప్రాజెక్టులలో నటించడం అందిరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. తద్వారా పాన్-ఇండియన్ స్టార్‌గా తన ముద్ర వేస్తోంది.

Prabhas and Anushka: ప్రభాస్‌తో కలిసి నటిస్తాను అంటోన్న దేవసేన (video)

Prabhas and Anushka: ప్రభాస్‌తో కలిసి నటిస్తాను అంటోన్న దేవసేన (video)తెలుగు సినిమాలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఆన్ స్క్రీన్ జంటలలో ప్రభాస్-అనుష్క శెట్టి ఒకరు. బిల్లా, మిర్చి బాహుబలి సిరీస్ వంటి వారి చిత్రాలను అభిమానులు కలిసి ఆస్వాదించారు. చాలామంది ప్రేక్షకులు ఇప్పటికీ కొత్త చిత్రంలో వారు కలిసి నటించాలని ఆశిస్తున్నారు. అనుష్క శెట్టి త్వరలో క్రిష్ జాగర్లముడి దర్శకత్వం వహించిన తన తదుపరి చిత్రం ఘాటితో తిరిగి రానుంది. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 5న విడుదల కానుంది. అనుష్క- క్రిష్ గతంలో వేదం చిత్రంలో కలిసి పనిచేశారు. ఇది సరోజ పాత్ర ద్వారా గుర్తుండిపోతుంది. ఆ పాత్ర ఆమెకు తెలుగు సినిమాలో, ప్రేక్షకులలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఇచ్చింది.

Krish: పవన్ కళ్యాణ్ అంటే అభిమానమే.. - ఇప్పుడు సినిమా లైఫ్ మూడు గంటలే : క్రిష్ జాగర్లమూడి

Krish: పవన్ కళ్యాణ్ అంటే అభిమానమే.. - ఇప్పుడు సినిమా లైఫ్ మూడు గంటలే : క్రిష్ జాగర్లమూడిక్వీన్ అనుష్క శెట్టి యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఘాటి సినిమా సెప్టెంబర్ 5న థియేటర్లలోకి రానుంది. టీజర్, ట్రైలర్, బ్లాక్ బస్టర్ పాటలతో ఇప్పటికే సినిమా హ్యాజ్ బజ్‌ క్రియేట్ చేసింది. క్రిష్ జాగర్లమూడి దర్శకత్వంలో ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ నిర్మాణంలో, UV క్రియేషన్స్ సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రం ప్రమోషన్స్ ప్రస్తుతం జోరుగా జరుగుతున్నాయి. ఈ చిత్రం గురించి మంగళవారంనాడు దర్శకుడు క్రిష్ పలు విశేషాలు తెలియజేశారు.

అథర్వా మురళి నటించిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ టన్నెల్

అథర్వా మురళి నటించిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ టన్నెల్అథర్వా మరోసారి తనకు కలిసి వచ్చిన ఖాకీ చొక్కా, క్రైమ్, సస్పెన్స్, థ్రిల్లర్ జానర్‌ను ఎంచుకుని టన్నెల్‌ అనే మూవీని చేశారు. రవీంద్ర మాధవ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో లావణ్య త్రిపాఠి కథానాయికగా నటించారు. అశ్విన్ కాకుమాను విలన్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 12న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ మూవీని తెలుగులోకి ఎ.రాజు నాయక్ లచ్చురామ్ ప్రొడక్షన్స్ ద్వారా విడుదల చేస్తున్నారు.

జాతీయ దగ్గు దినోత్సవం: డాక్టర్ రెడ్డీస్ సహకారంతో భారతదేశంలో దగ్గుపై అవగాహన

జాతీయ దగ్గు దినోత్సవం: డాక్టర్ రెడ్డీస్ సహకారంతో భారతదేశంలో దగ్గుపై అవగాహనకన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ల యొక్క ప్రొఫెషనల్ బాడీ అయిన అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజీషియన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, మహారాష్ట్ర స్టేట్ చాప్టర్ (ఏపీఐ ఎంఎస్సీ), గ్లోబల్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ సహకారంతో ఆగస్టు 29ను జాతీయ దగ్గు దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. దగ్గుపై దేశ వ్యాప్తంగా అవగాహన సృష్టించడం, రోగులు- ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులలో ఙ్ఞానం పెంచడం, రుజువుతో కూడిన రోగ నిర్ధారణ, చికిత్సా పద్ధతులను ప్రోత్సహించడం ఈ మొదటి ప్రయత్నం యొక్క లక్ష్యం.

మహిళా విభాగానికి ప్రచార ముఖచిత్రంగా కృతి సనన్‌ను నియమించిన క్యాంపస్ యాక్టివ్‌వేర్

మహిళా విభాగానికి ప్రచార ముఖచిత్రంగా కృతి సనన్‌ను నియమించిన క్యాంపస్ యాక్టివ్‌వేర్భారతదేశంలోని ప్రముఖ స్పోర్ట్స్, అథ్లెజర్ ఫుట్‌వేర్ బ్రాండ్‌లలో ఒకటైన క్యాంపస్ యాక్టివ్‌వేర్, జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్న నటి కృతి సనన్‌ను తమ మహిళా విభాగానికి నూతన ప్రచారకర్తగా ఎంపిక చేసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ భాగస్వామ్యం బ్రాండ్-సెలబ్రిటీ భాగస్వామ్యం కంటే ఎక్కువను సూచిస్తుంది, ఇది భారతదేశంలో మహిళల పాదరక్షల విభాగం యొక్క భవిష్యత్తును రూపొందించాలనే క్యాంపస్ లక్ష్యంను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ భాగస్వామ్యం గురించి క్యాంపస్ యాక్టివ్‌వేర్ లిమిటెడ్ సీఈఓ, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ నిఖిల్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ, క్యాంపస్ మహిళల విభాగానికి కృతి సనన్‌ను స్వాగతిస్తున్నందుకు మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము.

ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థ కోసం బాదం తినండి

ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థ కోసం బాదం తినండిప్రతిరోజూ బాదం తినడం ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థకు మద్దతు ఇవ్వడంలో సహాయపడగలదని రెండు కొత్త సమగ్ర పరిశోధన పత్రాలు ప్రదర్శిస్తున్నాయి. బాదం పప్పులు సంభావ్య ప్రీబయోటిక్స్‌గా పనిచేస్తాయి, ఇది ప్రయోజనకరమైన గట్ బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను ప్రోత్సహించే, ఆరోగ్యకరమైన గట్ మైక్రోబయోమ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే ఒక ఆహార వనరు. బాదం తినడం బ్యూటిరేట్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది, ఇది జీర్ణ, గుండె ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం చేకూర్చే ఒక షార్ట్-చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్. గట్, గుండెను కలిపే ఒక మార్గమైన గట్-హార్ట్ యాక్సిస్‌లో బాదం ఒక పాత్ర పోషించవచ్చు.

పేషెంట్-సెంట్రిక్ ఇమేజింగ్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న శామ్‌సంగ్ ఇండియా

పేషెంట్-సెంట్రిక్ ఇమేజింగ్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న శామ్‌సంగ్ ఇండియాశామ్‌సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, తన అనుబంధ సంస్థ శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ద్వారా, న్యూరోలాజికా సహకారంతో, భారతదేశంలో తదుపరి తరం మొబైల్ సిటి ఉత్పత్తి పోర్ట్‌ఫోలియోను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్, ఆధునిక మెడికల్ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీలలో ప్రపంచ నాయకుడిగా, డయాగ్నొస్టిక్ మరియు ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీని మార్చడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ తదుపరి తరం వ్యవస్థలను అందిస్తుంది. ఇవి మొబిలిటీ, AI-సహాయక సామర్థ్యం, రోగి-మొదటి రూపకల్పనను మిళితం చేస్తూ, ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతలకు ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా నాణ్యమైన సేవను అందించడానికి సాధికారత కల్పిస్తాయి.

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?మతిమరుపు తగ్గించుకోవడానికి లేదా మెదడు చురుగ్గా పని చేయడానికి ఇక్కడ కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం, రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల మెదడుకు రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుంది, ఇది జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. నడక, జాగింగ్, సైక్లింగ్ వంటివి చాలా మంచివి. ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్(చేపలు, అవిసె గింజలు), యాంటీఆక్సిడెంట్లు (పండ్లు, కూరగాయలు) ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. రోజుకు కనీసం 7-8 గంటలు నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం. నిద్ర సరిగా లేకపోతే జ్ఞాపకశక్తి బలహీనపడుతుంది.
