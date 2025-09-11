Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9- ఓటింగ్ ట్రెండ్స్- డేంజర్ జోన్లో ఎవరు?
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ షోను అక్కినేని నాగార్జున నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ వారం, సంజన, రీతు, శ్రాస్తి వర్మ, సుమన్ శెట్టి, ఇమ్మాన్యుయేల్, తనుజ, ఫ్లోరా సైని, రాజు రాథోడ్, డెమన్ పవన్ ఎలిమినేషన్కు నామినేట్ అయ్యారు. సోషల్ మీడియాలో ఓటింగ్ ట్రెండ్స్ ప్రకారం, సంజన, రీతు, ఇమ్మాన్యుయేల్, తనుజ, ఫ్లోరా సైని, రాజు రాథోడ్, డెమన్ పవన్లు ఎక్కువ ఓట్లతో సేఫ్ జోన్లో ఉన్నారు.
అయితే, శ్రష్ఠి వర్మ, సుమన్ శెట్టి డేంజర్ జోన్లో ఉన్నారు. ఈ వారం ఎవిక్షన్ జరిగితే ఈ ఇద్దరిలో ఒకరు ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎలిమినేషన్ లేకపోతే, నామినేట్ అయిన పోటీదారులందరూ తమను తాము నిరూపించుకోవడానికి, ఇంట్లో ఎక్కువ కాలం ఉండటానికి మరో వారం సమయం ఉంటుంది. ఈ వారాంతంలో ఎలిమినేషన్ ఉండదని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఏమి జరుగుతుందో వేచి చూడాల్సిందే.