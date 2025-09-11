గురువారం, 11 సెప్టెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 11 సెప్టెంబరు 2025 (10:06 IST)

కానిస్టేబుల్ ట్రైలర్ విశేష స్పందనతో సినిమాపై నమ్మకం వచ్చింది : వరుణ్ సందేశ్

30 lakh views, Varun Sandesh
30 lakh views, Varun Sandesh
హ్యాపీడేస్, కొత్త బంగారులోకం.. చిత్రాలతో కెరీర్ ను మొదలు పెట్టిన వరుణ్ సందేశ్ ఇప్పటివరకు అనేక చిత్రాలు చేసినప్పటికీ  లవర్ బాయ్ ఇమేజ్ తో కొనసాగుతూ వచ్చారు. అయితే ఇప్పుడు తాను నటిస్తున్న తాజా చిత్రం కానిస్టేబుల్ తో మాస్ కమర్షియల్  హీరోగా కొత్త ఇమేజ్ ను సంపాదించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇందులో తప్పకుండా తాను ప్రేక్షకులను మెప్పించగలనని నమ్మకం ఉందని, తన కెరీర్ కు ఈ చిత్రం మరో మలుపు అవుతుందన్న ఆశాభావాన్ని వరుణ్ సందేశ్ వ్యక్తం చేశారు. 
 
 జాగృతి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై వరుణ్ సందేశ్ హీరోగా, మధులిక వారణాసి హీరోయిన్ గా, బలగం జగదీష్ నిర్మిస్తున్నచిత్రం కానిస్టేబుల్. దీనికి  ఆర్యన్ సుభాన్ ఎస్.కె దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. 
 
ఈ సందర్భంగా నిర్మాత బలగం జగదీష్ మాట్లాడుతూ, సినిమాట్రైలర్ ను ఆగస్టు 31న రిలీజ్ చేశాం. నాటి నుంచి  ఇప్పటివరకు జనాల్లో విశేష స్పందన వస్తోంది. 30 లక్షల మందికి పైగా ఈ ట్రైలర్ ని ఆదరించారు. మా  అంచనాలు అందుకునేలా సినిమా ఉంటుంది.  త్వరలో భారీగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా  చిత్రం రిలీజ్ డేట్ ను ప్రకటిస్తాం అని అన్నారు.  
 
హీరో వరుణ్ సందేశ్ మాట్లాడుతూ, టైలర్ కి అద్భుత స్పందన రావడం ఆనందదాయకం. సినిమా సస్పెన్స్ తో పాటు ప్రతి సీన్ థ్రిల్లింగ్ గా ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చే విదంగా ఉంటుంది, అలాగే క్రైమ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ తో పాటు ఇందులో ఒక మంచి మెసేజ్ ఉంటుంది అని అన్నారు.
 
దర్శకుడు ఆర్యన్ సుభాన్ మాట్లాడుతూ., ట్రైలర్ కి విమర్శకుల మన్ననలు  పొందుతూ దూసుకుపోతుంది, మేము అనుకున్న దానికంటే అత్యధిక స్పందన వస్తుండటంతో టీం అంతా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం..  ఇలాగే మా సినిమాని కూడా [ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారని భావిస్తున్నాం అని చెప్పారు.
 
ఈ చిత్రంలో  వరుణ్ సందేశ్, మధులిక వారణాసి, దువ్వాసి మోహన్, సూర్య, రవి వర్మ, మురళీధర్ గౌడ్, బలగం జగదీష్, ప్రభావతి, కల్పలత, నిత్య శ్రీ, శ్రీ భవ్య తదితరులు తారాగణం. 

ఏపీలో వైకాపా దుకాణం బంద్ అయినట్టే...: మంత్రి గొట్టిపాటి

ఏపీలో వైకాపా దుకాణం బంద్ అయినట్టే...: మంత్రి గొట్టిపాటిఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైకాపా దుకాణం బంద్ అయినట్టేనని మంత్రి గొట్టిపాటి రవి కుమార్ జోస్యం చెప్పారు. అనంతపురం వేదికగా కూటమి ప్రభుత్వం నిర్వహించిన సూపర్ సిక్స్ - సూపర్ హిట్ సభే ఇందుకు నిదర్శనమన్నారు. ఈ సభకు రాష్ట్రం నలు మూలల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు భారీగా తరలివచ్చారని తెలిపారు. ప్రజల స్పందన చూసి జగన్‌కు అసహనం పెరిగిపోయిందని విమర్శించారు.

charlie kirk: డొనాల్డ్ ట్రంప్ సన్నిహితుడు చార్లీ కిర్క్ హత్య (video)

charlie kirk: డొనాల్డ్ ట్రంప్ సన్నిహితుడు చార్లీ కిర్క్ హత్య (video)అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సన్నిహితుడు, అమెరికా పొలిటికల్ యాక్టివిస్ట్ చార్లీ కిర్క్ ను దుండగులు తుపాకీతో కాల్చి చంపారు. ఉటా వ్యాలీ యూనివర్శిటీ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రసంగిస్తున్న కిర్క్ ను గుర్తు తెలియని దుండగులు ఎదురుగా కాల్చి చంపారు. తన సన్నిహితుడి హత్యపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాట్లాడుతూ.. అమెరికా యువత మనసుల్ని చార్లీ కంటే ఎవ్వరూ బాగా అర్థం చేసుకోలేదు. అతడిని నాతో సమానంగా అందరూ అభిమానించారు. చార్లీ కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నాను అంటూ పేర్కొన్నారు. కాగా 31 ఏళ్ల చార్లీకి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు వున్నారు.

Girl Child: శ్రీకాళహస్తిలో బాలికల జనన నిష్పత్తి తగ్గింది.. అసలేం జరుగుతుంది?

Girl Child: శ్రీకాళహస్తిలో బాలికల జనన నిష్పత్తి తగ్గింది.. అసలేం జరుగుతుంది?తిరుపతి జిల్లాలోని శ్రీకాళహస్తిలో బాలికల జనన నిష్పత్తి ఆందోళనకరంగా తగ్గిందని నివేదించడంతో జిల్లా యంత్రాంగం విచారణ ప్రారంభించింది. గత మూడు నెలల్లో పట్టణంలో ప్రతి 1,000 మంది అబ్బాయిలకు 629 మంది మాత్రమే బాలికలు జన్మించారని అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఇది జిల్లా సగటు 1,000 మంది అబ్బాయిలకు 901 మంది బాలికల కంటే చాలా తక్కువ. జిల్లా బహుళ సభ్యుల సలహా కమిటీ సమావేశంలో ఈ గణాంకాలను సమీక్షించారు, కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ ఈ ధోరణిని తీవ్రమైన ఆందోళన కలిగించే అంశంగా అభివర్ణించారు.

నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న తెలుగు యాత్రికులను సురక్షితంగా తరలిస్తాం : మంత్రి నారా లోకేశ్

నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న తెలుగు యాత్రికులను సురక్షితంగా తరలిస్తాం : మంత్రి నారా లోకేశ్నేపాల్ దేశం అంతర్గత ఘర్షణలతో అట్టుడుకిపోతోంది. దీంతో ఆ దేశ ప్రధాని కేపీ శర్మ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. జెన్-జడ్ ఉద్యమం నేపాల్‌ను కుదిపేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ దేశంలో అనేక మంది తెలుగు ప్రజలు చిక్కుకునివున్నారు. వీరిని సురక్షితంగా రాష్ట్రానికి తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి.

నేపాల్ ప్రధాని రేసులో బెంగుళూరు విద్యార్థి

నేపాల్ ప్రధాని రేసులో బెంగుళూరు విద్యార్థిఅంతర్గత ఘర్షణలతో అట్టుడుకిపోతున్న నేపాల్‌లో ఆ దేశ కొత్త ప్రధాని రేసులో బెంగుళూరుకు చెందిన విద్యార్థి పేరు తెరపైకి వచ్చింది. ఆయన పేరు బలేంద్ర షా. నేపాల్ మేయర్గా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం నేపాల్‌ అంతర్గత ఘర్షణలతో అట్టుకుడిపోతుంది. జెన్ జెడ్ ఉద్యమం ఇందుకు కారణంగా నిలిచింది. అయితి, ఈ ఉద్యమ నేతలు ఆ దేశ నాయకత్వాన్ని సమూలంగా మార్చాలన్న లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నారు. ఇందులోభాగంగా, ఆ దేశ ప్రధాని కేపీ శర్మతో రాజీనామా చేయించారు.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?పచ్చి ఉల్లిపాయలు జీర్ణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ, లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు (Sulfur Compounds) నోటి దుర్వాసనకు ప్రధాన కారణం. ఈ సమ్మేళనాలు నోటిలో ఎక్కువ సేపు ఉండి దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి. ఉల్లిపాయల్లోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు జీర్ణమైన తర్వాత రక్తంలోకి చేరి, చెమట ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి కూడా వాసన వస్తుంది.

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?బీపీ, అధిక రక్తపోటు అనేది ఇదివరకు వయసు పైబడినవారిలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు అది యువతలోనూ కనబడుతోంది. అధిక బిపి సమస్యకు కారణం క్రమబద్ధమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పాటు జీవనశైలిలో తేడాలు. అయితే, చాలా మంది ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించరు. అయితే అధిక రక్తపోటును అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది. అధిక బీపీ ఉన్నవారు క్రింద తెలియజేయబోయే పదార్థాలను దూరంగా పెట్టేయాలి. ఉప్పులో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పును హైబీపీ రోగులకు శత్రువు అంటారు. హైబీపీ ఉన్న రోగులైతే ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించేయాలి.
