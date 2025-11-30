అత్యంత విషమంగా బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని ఆరోగ్యం...
బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని, బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ అధినేత్రి ఖలీదా జియా ఆరోగ్యం అత్యంత విషమంగా మారింది. ప్రస్తుతం ఆ దేశ రాజధాని ఢాకాలోని ఓ ఆస్పత్రి ఐసీయూ వార్డులో చికిత్స పొందుతున్నారు. 80 యేళ్ల ఖలీదా జియాకు ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ లక్షణాలతో ఈ నెల 23వ తేదీన ఆస్పత్రిలో చేరిన విషయం తెల్సిందే. ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యం అత్యంత విషమంగా ఉన్నట్టు సమాచారం.
దీనిపై బీఎన్పీ సీనియర్ నేత అహ్మద్ అజం ఖాన్ ఆస్పత్రి వద్ద మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఖలీదా జియా ఐసీయూలో ఉన్నారు. వైద్యుల బృందం ఆమెను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోంది. ఆమె పరిస్థితి చాలా క్లిష్టంగా ఉంది అని తెలిపారు. ఆమె ఆరోగ్యం కాస్త స్థిరపడితే, మెరుగైన వైద్యం కోసం విదేశాలకు తరలించేందుకు ఎయిర్ అంబులెన్స్ను కూడా సిద్ధంగా ఉంచినట్టు ఆయన వివరించారు. మరోవైపు, ఈ వార్త తెలియగానే పార్టీ కార్యకర్తలు, మద్దతుదారులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆస్పత్రి వద్దకు చేరుకున్నారు.
ఖలీదా జియా చాలా కాలంగా గుండె, కాలేయం, కిడ్నీ సమస్యలతోపాటు డయాబెటీస్, ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు, అర్థరైటిస్ వంటి పలు అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. దీంతో ఆమెకు శ్వాస పేస్మేకర్ను అమర్చారు.
కాగా, లండన్లో ఉంటున్న ఆమె పెద్ద కుమారుడు తారిఖ్ రెహమాన్ తన తల్లి త్వరగా కోలుకోవాలని బంగ్లాదేశ్ ప్రజలు ప్రార్థించాలని సోషల్ మీడియా ద్వారా కోరారు. కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల తాను స్వదేశానికి రాలేకపోతున్నానని, ఆయన ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు.
కాగా, గత 2018లో అవినీతి ఆరోపణలపై ఖలీదా జియా జైలుకు వెళ్లారు. అపుడు ప్రధాని షేక్ హసీనా ప్రభుత్వం ఉండేది. అయితే, గత యేడాది హసీనా ప్రభుత్వం గద్దె దిగిన తర్వాత ఖలీదా జియా జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. అయితే తాను అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పటికీ వచ్చే యేడాది జరిగే ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తానని ఖలీదా జియా ఇటీవల ప్రకటించిన విషయం తెల్సిందే. ఇంతలోనే ఆమె తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురై ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.