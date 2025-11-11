నవంబర్ 15వ తేదీ శనివారం సాయంత్రం 7:00 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే ఎస్ఎస్ రాజమౌళి రాబోయే యాక్షన్-అడ్వెంచర్ గ్లోబ్ ట్రోటర్ గ్రాండ్ ప్రీమియర్ ఈవెంట్ను జియోహాట్స్టార్ ప్రత్యేకంగా లైవ్ స్ట్రీమ్ చేయనుంది. ఇదే తరహాలో తొలిసారిగా డిజిటల్ లాంచ్లో, ఈ ఈవెంట్ అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు, సినిమా టీజర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అరంగేట్రంతో మరపురాని సినిమాటిక్ వేడుకను ఆవిష్కరించనుంది.
ఈ మెగా ఈవెంట్ హైదరాబాద్లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరుగుతుంది. ఇక్కడ 50,000 మందికి పైగా ప్రేక్షకులు ఈ గ్రాండ్ వేడుకలో పాల్గొంటారని భావిస్తున్నారు. లైవ్ స్ట్రీమ్ దృశ్యాలకు కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతూ, టీజర్, ఫస్ట్ లుక్ను 130 అడుగుల x 100 అడుగుల భారీ స్క్రీన్పై ఆవిష్కరించనున్నారు. ఇది భారతదేశంలోనే ఇప్పటివరకు అతిపెద్దది. ఇంతకుమునుపు మరెక్కడా జరగనటువంటి ఉత్కంఠభరితమైన దృశ్య అనుభవాన్ని సృష్టిస్తుంది.
శృతి హాసన్ సినిమా టైటిల్ ట్రాక్ యొక్క ప్రత్యేక ప్రదర్శన కూడా ఉంటుంది. తరువాత మసాయి మారా ఉత్కంఠభరితమైన నేపథ్యంలో చిత్రీకరించబడిన మహేష్ బాబు పాత్రను పరిచయం చేసే అద్భుతమైన మూడు నిమిషాల టీజర్ ఆవిష్కరించబడుతుంది. ఆ సమయంలో మహేష్ బాబు గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇస్తాడు, టీజర్ రివీల్లోకి వెళ్తాడు, ఇది రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ఆకాశాన్ని వెలిగించే అద్భుతమైన బాణసంచా ప్రదర్శనతో ముగుస్తుంది.
ఈ టీజర్ ఇంగ్లీష్, తెలుగు రెండింటిలోనూ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది భారతదేశం అంతటా, వెలుపల విస్తృత ప్రేక్షకులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. JioHotstarలో ప్రత్యేకమైన లైవ్ స్ట్రీమింగ్ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వీక్షకులకు సోషల్ ప్లాట్ఫామ్లలో దాని అధికారిక విడుదలకు ముందు, రియల్ టైమ్లో లాంచ్ను అనుభవించే మొదటి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. అభిమానులు తర్వాత ప్లాట్ఫామ్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయవచ్చు. పూర్తి వేడుకను చూడవచ్చు.
ఈ అద్వితీయమైన ఆవిష్కరణ గురించి ప్రముఖ డైరెక్టర్ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి మాట్లాడుతూ, ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యేకమైనది. కేవలం సినిమాకే కాదు, నేటి ప్రేక్షకులతో సినిమా ఎలా కనెక్ట్ అవుతుందో చెప్పడానికి కూడా. జియోహాట్స్టార్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయడం వల్ల ప్రజల ఇళ్లలోకి ఒక భాగస్వామ్య క్షణాన్ని తీసుకురావడానికి, పెద్ద స్క్రీన్, డిజిటల్ స్థలాన్ని వారధిగా మార్చడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. గ్లోబ్ట్రాటర్ అన్వేషణ గురించి, ఈ ప్రారంభం కథ చెప్పడం, ఒక అడుగు.
ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ఆవిష్కరణపై తన ఆలోచనలను పంచుకుంటూ, సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు మాట్లాడుతూ, గ్లోబ్ట్రాటర్లో భాగం కావడం, జియోహాట్స్టార్లో దాని మొదటి సంగ్రహావలోకనం ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో పంచుకోవడం నిజంగా ఉత్తేజకరమైనది. ఇది సంప్రదాయం, సాంకేతికతను అందంగా మిళితం చేసే క్షణం, అభిమానులు చరిత్రలో భాగం కావడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
కోల్డ్ప్లే యొక్క విద్యుదీకరణ ప్రదర్శనను లక్షలాది స్క్రీన్లకు తీసుకురావడం నుండి లాల్బాగ్చా రాజా యొక్క దివ్య వైభవాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయడం వరకు, జియోహాట్స్టార్ భారతదేశం ప్రత్యక్ష ఈవెంట్లను ఎలా అనుభవిస్తుందో నిరంతరం పునర్నిర్వచించింది. ప్రతి మైలురాయితో, ప్లాట్ఫామ్ ప్రేక్షకులను నిజ సమయంలో ఏకం చేసే క్షణాలకు నిలయంగా తన స్థానాన్ని బలపరుస్తుంది. సంస్కృతి, వినోదం, భావోద్వేగాలను మునుపెన్నడూ లేని విధంగా మిళితం చేస్తుంది.