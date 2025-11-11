మంగళవారం, 11 నవంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : మంగళవారం, 11 నవంబరు 2025 (19:07 IST)

నవంబర్ 15న జియోహాట్‌స్టార్‌లో ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గ్లోబ్‌ట్రోటర్ ఫస్ట్ లుక్, టీజర్ లాంచ్‌ లైవ్ స్ట్రీమ్

Globetrotter First Look
నవంబర్ 15వ తేదీ శనివారం సాయంత్రం 7:00 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే ఎస్ఎస్ రాజమౌళి రాబోయే యాక్షన్-అడ్వెంచర్ గ్లోబ్ ట్రోటర్ గ్రాండ్ ప్రీమియర్ ఈవెంట్‌ను జియోహాట్‌స్టార్ ప్రత్యేకంగా లైవ్ స్ట్రీమ్ చేయనుంది. ఇదే తరహాలో తొలిసారిగా డిజిటల్ లాంచ్‌లో, ఈ ఈవెంట్ అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు, సినిమా టీజర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అరంగేట్రంతో మరపురాని సినిమాటిక్ వేడుకను ఆవిష్కరించనుంది.
 
ఈ మెగా ఈవెంట్ హైదరాబాద్‌లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరుగుతుంది. ఇక్కడ 50,000 మందికి పైగా ప్రేక్షకులు ఈ గ్రాండ్ వేడుకలో పాల్గొంటారని భావిస్తున్నారు. లైవ్ స్ట్రీమ్ దృశ్యాలకు కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతూ, టీజర్, ఫస్ట్ లుక్‌ను 130 అడుగుల x 100 అడుగుల భారీ స్క్రీన్‌పై ఆవిష్కరించనున్నారు. ఇది భారతదేశంలోనే ఇప్పటివరకు అతిపెద్దది. ఇంతకుమునుపు మరెక్కడా జరగనటువంటి ఉత్కంఠభరితమైన దృశ్య అనుభవాన్ని సృష్టిస్తుంది.
 
శృతి హాసన్ సినిమా టైటిల్ ట్రాక్ యొక్క ప్రత్యేక ప్రదర్శన కూడా ఉంటుంది. తరువాత మసాయి మారా ఉత్కంఠభరితమైన నేపథ్యంలో చిత్రీకరించబడిన మహేష్ బాబు పాత్రను పరిచయం చేసే అద్భుతమైన మూడు నిమిషాల టీజర్ ఆవిష్కరించబడుతుంది. ఆ సమయంలో మహేష్ బాబు గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇస్తాడు, టీజర్ రివీల్‌లోకి వెళ్తాడు, ఇది రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ఆకాశాన్ని వెలిగించే అద్భుతమైన బాణసంచా ప్రదర్శనతో ముగుస్తుంది.
 
ఈ టీజర్ ఇంగ్లీష్, తెలుగు రెండింటిలోనూ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది భారతదేశం అంతటా, వెలుపల విస్తృత ప్రేక్షకులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. JioHotstarలో ప్రత్యేకమైన లైవ్ స్ట్రీమింగ్ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వీక్షకులకు సోషల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో దాని అధికారిక విడుదలకు ముందు, రియల్ టైమ్‌లో లాంచ్‌ను అనుభవించే మొదటి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. అభిమానులు తర్వాత ప్లాట్‌ఫామ్‌లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయవచ్చు. పూర్తి వేడుకను చూడవచ్చు.
 
ఈ అద్వితీయమైన ఆవిష్కరణ గురించి ప్రముఖ డైరెక్టర్ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి మాట్లాడుతూ, ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యేకమైనది. కేవలం సినిమాకే కాదు, నేటి ప్రేక్షకులతో సినిమా ఎలా కనెక్ట్ అవుతుందో చెప్పడానికి కూడా. జియోహాట్‌స్టార్‌లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయడం వల్ల ప్రజల ఇళ్లలోకి ఒక భాగస్వామ్య క్షణాన్ని తీసుకురావడానికి, పెద్ద స్క్రీన్, డిజిటల్ స్థలాన్ని వారధిగా మార్చడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. గ్లోబ్‌ట్రాటర్ అన్వేషణ గురించి, ఈ ప్రారంభం కథ చెప్పడం, ఒక అడుగు.
 
ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ఆవిష్కరణపై తన ఆలోచనలను పంచుకుంటూ, సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు మాట్లాడుతూ, గ్లోబ్‌ట్రాటర్‌లో భాగం కావడం, జియోహాట్‌స్టార్‌లో దాని మొదటి సంగ్రహావలోకనం ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో పంచుకోవడం నిజంగా ఉత్తేజకరమైనది. ఇది సంప్రదాయం, సాంకేతికతను అందంగా మిళితం చేసే క్షణం, అభిమానులు చరిత్రలో భాగం కావడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
 
కోల్డ్‌ప్లే యొక్క విద్యుదీకరణ ప్రదర్శనను లక్షలాది స్క్రీన్‌లకు తీసుకురావడం నుండి లాల్‌బాగ్చా రాజా యొక్క దివ్య వైభవాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయడం వరకు, జియోహాట్‌స్టార్ భారతదేశం ప్రత్యక్ష ఈవెంట్‌లను ఎలా అనుభవిస్తుందో నిరంతరం పునర్నిర్వచించింది. ప్రతి మైలురాయితో, ప్లాట్‌ఫామ్ ప్రేక్షకులను నిజ సమయంలో ఏకం చేసే క్షణాలకు నిలయంగా తన స్థానాన్ని బలపరుస్తుంది. సంస్కృతి, వినోదం, భావోద్వేగాలను మునుపెన్నడూ లేని విధంగా మిళితం చేస్తుంది.

Low Pressure: బంగాళాఖాతంలో నవంబర్ 19 నాటికి అల్పపీడనం

Low Pressure: బంగాళాఖాతంలో నవంబర్ 19 నాటికి అల్పపీడనంబంగాళాఖాతంలో నవంబర్ 19 నాటికి అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దీనిపై అమరావతిలోని సీనియర్ ఐఎండీ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఎస్. కరుణసాగర్ మాట్లాడుతూ, ఈ అల్పపీడనం తీవ్రత గురువారం తర్వాత స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని అన్నారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న వాతావరణ వ్యవస్థ వల్ల దక్షిణ తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమకు వర్షపాతం రావచ్చని, ఉత్తర తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్‌పై తక్కువ ప్రభావం ఉంటుందని తెలిపారు.

నిద్రపోతున్నప్పుడు భారీ వస్తువుతో దాడి.. టైల్ కార్మికుడు హత్య.. ఎక్కడ?

నిద్రపోతున్నప్పుడు భారీ వస్తువుతో దాడి.. టైల్ కార్మికుడు హత్య.. ఎక్కడ?హైదరాబాద్ శివార్లలోని కొత్తూరులో ఒక నిర్మాణ స్థలంలో బీహార్‌కు చెందిన 26 ఏళ్ల టైల్ మేస్త్రీ హత్యకు గురయ్యాడు. నిద్రపోతున్నప్పుడు అతనిపై భారీ వస్తువుతో దాడి జరిగినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నందున ప్రశ్నించడానికి ఇద్దరు సహోద్యోగులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మంగళవారం నగర శివార్లలోని కొత్తూర్‌లోని ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్‌లో టైల్ కార్మికుడు హత్యకు గురయ్యాడు.

బీజాపూర్ జిల్లాలో భారీ ఎన్‌కౌంటర్ - మావోయిస్టుల హతం

బీజాపూర్ జిల్లాలో భారీ ఎన్‌కౌంటర్ - మావోయిస్టుల హతంఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రంలోని బీజాపూర్ జిల్లాలో భారీ ఎన్‌కౌంటర్ జరిగింది. ఈ జిల్లాలోని నేషనల్ పార్కు అడవుల్లో భద్రతా బలగాలతో జరిగిన ఎదురు కాల్పుల్లో ఆరుగురు మావోయిస్టులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఎన్‌కౌంటర్ జరిగిన ప్రాంతంలో భారీగా ఆయుధ సామాగ్రిని భద్రతా బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు జిల్లా ఎస్పీ జితేంద్ర కుమార్ వెల్లడించారు.

తిరుమల లడ్డూల్లో కల్తీ నెయ్యి: తితిదే మాజీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డికి సీబీఐ నోటీసులు

తిరుమల లడ్డూల్లో కల్తీ నెయ్యి: తితిదే మాజీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డికి సీబీఐ నోటీసులుతిరుమల లడ్డూల్లో కల్తీ నెయ్యి కేసు రోజురోజుకీ మలుపులు తిరుగుతోంది. ఇప్పటికే తితిదే మాజీ ఈవో ధర్మారెడ్డిని సీబీఐ అధికారులు విచారించారు. తాజాగా తితిదే మాజీ చైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డికి కూడా నోటీసు ఇచ్చింది. దర్యాప్తు అధికారుల ముందు విచారణకు హాజరు కావాలని వైవీకి నోటీసులు ఇచ్చింది. కాగా ఇప్పటికే ఈ కేసులో 15 మంది నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిలో A16గా వున్న అజయ్ కుమార్ ను సిట్ అరెస్ట్ చేసింది. గత వైసిపి ప్రభుత్వంలో తిరుమల లడ్డూల్లో కల్తీ వ్యవహారంపై దుమారం రేగిన సంగతి తెలిసిందే.

Exit polls, జూబ్లిహిల్స్‌లో కాంగ్రెస్, బీహారులో ఎన్డీయే

Exit polls, జూబ్లిహిల్స్‌లో కాంగ్రెస్, బీహారులో ఎన్డీయేఎగ్జిట్ పోల్స్ వెల్లడయ్యాయి. జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు సంబంధించి ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి. సర్వే సంస్థలన్నీ దాదాపు అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీయే జూబ్లిహిల్స్ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంటుందని తేల్చాయి. చాణక్య స్ట్రాటజీస్ సర్వే ప్రకారం కాంగ్రెస్ పార్టీకి 46 శాతం ఓట్లు, బీఆర్ఎస్ 43 శాతం, బీజేపి 6 శాతం ఓట్లు పోలైనట్లు తెలిపింది. పీపుల్స్ పల్స్ సర్వేలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి 48 శాతం, బీఆర్ఎస్ 41 శాతం, బీజేపికి 6 శాతం ఓట్లు పోలైనట్లు తెలిపింది. ఐతే ఓటర్ల తీర్పు ఎలా వుందన్నది తెలియాలంటే నవంబర్ 14 వరకూ వేచి చూడాల్సి వుంది.

స్ట్రోక్ తర్వాత వేగంగా కోలుకోవడానికి రోబోటిక్ రిహాబిలిటేషన్ కీలకమంటున్న నిపుణులు

స్ట్రోక్ తర్వాత వేగంగా కోలుకోవడానికి రోబోటిక్ రిహాబిలిటేషన్ కీలకమంటున్న నిపుణులుహైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఒక శాస్త్రీయ సమావేశంలో 50 మందికి పైగా ప్రముఖ న్యూరాలజిస్టులు, న్యూరో సర్జన్లు, రీహాబిలిటేషన్ నిపుణులు ఆరోగ్య సంరక్షణలో అత్యంత నిర్లక్ష్యం చేయబడినప్పటికీ అత్యంత కీలకమైన అంశాలలో ఒకటైన పోస్ట్-స్ట్రోక్ రీహాబిలిటేషన్ గురించి చర్చించారు. రోగులకు వేగవంతమైన, అతి తక్కువ ఖర్చులో కోలుకోవడాన్ని నిర్ధారించడానికి భారతదేశం దాని పోస్ట్-స్ట్రోక్ కేర్ వ్యవస్థలో అధునాతన రోబోటిక్ రీహాబిలిటేషన్‌ను ఏకీకృతం చేయాలని ప్యానెల్ ఏకాభిప్రాయంతో వెల్లడించింది.

రోజుకి ఒక్క జామకాయ తింటే చాలు...

రోజుకి ఒక్క జామకాయ తింటే చాలు...జామకాయ. జామపండ్లలో ఎ, బి, సి విటమిన్లు, కాల్షియం, నికోటినిక్ యాసిడ్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, ఐరన్, ఫోలిక్‌యాసిడ్, ఫైబర్‌లు ఉంటాయి. జామపండ్లు తింటే ఇంకేమేమి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో తెలుసుకుందాము. జామపండ్లను తినడం వల్ల హార్మోన్ల హెచ్చుతగ్గులు, అధిక రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుంది. జామ పండ్లను తింటుంటే గుండె నాళాలకు రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా అందేలా చేస్తాయి. విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ పటిష్టం అవుతుంది. సీజనల్‌గా వచ్చే జలుబు, దగ్గు లాంటివి జామపళ్లు తింటుంటే మనల్ని బాధించవు. జామపండ్లలో ఉండే ఫైబర్ వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ సక్రమంగా పని చేస్తుంది. ఆస్తమాను నియంత్రణలో ఉంచే గుణాలు జామ కాయల్లో అధికంగా ఉంటాయి.

శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతే ఎలాంటి లక్షణాలు కనబడతాయి?

శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతే ఎలాంటి లక్షణాలు కనబడతాయి?అధిక కొలెస్ట్రాల్ శరీరంలో పేరుకుపోతే అది ఆరోగ్యానికి చేటు చేస్తుంది. ఈ కొవ్వు పేరుకుపోయి వున్నట్లయితే కొన్ని సాధారణ లక్షణాలు కనబడతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. ధమనులు ఇరుకుగా ఉండటం వల్ల గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గి ఛాతీలో నొప్పి వస్తుంది. కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల గుండె రక్తాన్ని పంప్ చేయడం కష్టతరం అవుతుంది, దీని వలన శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతుంది, ముఖ్యంగా శారీరక శ్రమ సమయంలో ఇది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అధిక కొలెస్ట్రాల్ కారణంగా శరీరంలో తగ్గిన రక్త ప్రవాహం అసాధారణ అలసటకు దారితీస్తుంది. అవయవాలకు రక్త ప్రసరణ సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఇది నరాలను ప్రభావితం చేసి తిమ్మిరి లేదా జలదరింపుగా వుంటుంది.

రక్తలేమితో బాధపడేవారికి ఖర్జూరాలతో కౌంట్ పెరుగుతుంది

రక్తలేమితో బాధపడేవారికి ఖర్జూరాలతో కౌంట్ పెరుగుతుందిఖర్జూరం. ఈ పండు ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. ఖర్జూరాలను తినడం వల్ల శరీరానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖర్జూరాలు తింటుంటే రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది. హిమోగ్లోబిన్‌ని పెంచుతుంది. జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. ఖర్జూరాలు తినేవారి చర్మం నిగనిగలాడుతుంది. గ్యాస్, మలబద్ధకం, అజీర్ణం చేయకుండా కాపాడుతుంది. జలుబు చేయకుండా నివారించే గుణం ఖర్జూరాలలో వుంది. ఐరన్, ఫైబర్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, కార్బోహైడ్రేట్, చక్కెర, విటమిన్ బి6 కూడా ఖర్జూరాల్లో లభిస్తాయి.

ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం: రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నిర్వహించడానికి కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులు

ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం: రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నిర్వహించడానికి కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులుప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ 14న జరుపుకునే ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం, మధుమేహం గురించి అవగాహన మెరుగుపరచటం, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే సంరక్షణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించటం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ సంవత్సరం పని ప్రదేశంలో మధుమేహం అనే నేపథ్యంతో ఈ మధుమేహ దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు. యజమానులు, ఉద్యోగులు మధుమేహాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి, పని ప్రదేశంలో సమర్థవంతమైన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం సహాయక వాతావరణాలను సృష్టించడానికి ఇది ప్రోత్సహిస్తుంది.
