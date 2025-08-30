BSNL: ఎయిర్టెల్, జియో బాటలో బీఎస్ఎన్ఎల్ - రూ.151 చొప్పున 25+ ఓటీటీ యాప్లు
ఎయిర్టెల్, జియో వంటి దిగ్గజాల ఆధిపత్యంలో బిఎస్ఎన్ఎల్ ఒక అవశేషంగా మిగిలిపోయింది. ఈ కంపెనీలు చాలా కాలంగా నెట్వర్క్లను కనెక్ట్ చేయడంలో ముందంజలో ఉన్నప్పటికీ, బిఎస్ఎన్ఎల్ వెనుకబడినట్లు కనిపిస్తోంది. కానీ ఇప్పుడు, బిఎస్ఎన్ఎల్ తన బిటివి ప్రీమియం ప్యాక్తో తిరిగి వస్తోంది.
నెలకు రూ.151 చొప్పున 25+ ఓటీటీ యాప్లు, 450+ లైవ్ టీవీ ఛానెల్లను అందిస్తోంది. అయితే, జియో హాట్స్టార్, ఎయిర్టెల్ టీవీ వంటి బాగా స్థిరపడిన ప్లేయర్లు ఇప్పటికే ఓటీటీ స్పేస్లో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నందున, ఒకరు ఆశ్చర్యపోవలసి ఉంటుంది.
బిఎస్ఎన్ఎల్ ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ను ప్రారంభించడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి?
5జీ నెట్వర్క్లు భవిష్యత్తుగా ఉన్న డిజిటల్ యుగంలో, బిఎస్ఎన్ఎల్ ఇప్పటికీ దాని 3జీ, 4జీ ప్లాన్లతో వెనుకబడి ఉంది. రద్దీగా ఉండే ఓటీటీ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించే ముందు, కంపెనీ ముందుగా 5జీకి అప్గ్రేడ్ అయి ఉండాలి.
ఇప్పటికే చాలా OTT ప్లాట్ఫారమ్లు ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షిస్తుండటంతో, బిఎస్ఎన్ఎల్ మార్కెట్ డౌన్ అయినట్లు అనిపిస్తుంది. నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జియో హాట్స్టార్ వంటి ఓటీటీ దిగ్గజాలు ఇప్పటికే ఇంటి పేర్లు, బీఎస్ఎన్ఎల్ కొత్త ఆఫర్ తప్పటడుగులా అనిపిస్తుంది.
డిజిటల్ కంటెంట్ రారాజుగా ఉన్న ఈ యుగంలో, కొత్త ప్లాట్ఫామ్ను ప్రారంభించే ముందు కంపెనీలు తమ లక్ష్య ప్రేక్షకులను తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.