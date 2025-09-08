Ranga Sudha: ట్విట్టర్లో అలాంటి ఫోటోలు వైరల్.. పంజాగుట్ట స్టేషన్లో కంప్లైంట్
తనపై అసభ్యకరమైన పోస్టులు ట్విట్టర్లో వైరల్ కావడంతో నటి రంగ సుధ పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో పోలీస్ ఫిర్యాదు చేసింది. రాధాకృష్ణ అనే వ్యక్తి, అనేక ట్విట్టర్ ఖాతాలతో సహా, తనను అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్తో లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నాడని ఆమె ఆరోపించింది.
ఒకప్పుడు రాధాకృష్ణతో రంగ సుధ సంబంధంలో ఉంది. కానీ విభేదాల తర్వాత వారు విడిపోయారు. దీని తర్వాత, అతను పగ పెంచుకుని, ఆన్లైన్లో తనను వేధించడం ప్రారంభించాడని ఆరోపించారు. వారి గత సంబంధం నుండి ప్రైవేట్ ఫోటోలు, వీడియోలను విడుదల చేస్తానని బెదిరించాడని ఆమె తెలిపారు.
రాధాకృష్ణ కొంతమంది ట్విట్టర్ పేజీ నిర్వాహకులతో కలిసి తన అసభ్యకరమైన చిత్రాలను మార్ఫింగ్ చేసి ప్రసారం చేశాడని కూడా సుధ పేర్కొన్నారు. ఈ చర్యలు తనను కించపరచడానికి, మానసిక క్షోభకు గురిచేయడానికి ఉద్దేశించినవని ఆమె నమ్ముతుంది. వేధింపులను తట్టుకోలేక, ఆమె పోలీసులను సంప్రదించి కేసు నమోదు చేసింది. పంజాగుట్ట పోలీసులు ఫిర్యాదును ధృవీకరించారు.
రాధాకృష్ణ, ఇందులో పాల్గొన్న ఇతరులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సుధ హామీ ఇచ్చారు. మహిళలను వేధించడానికి సోషల్ మీడియాను దుర్వినియోగం చేసేవారు తీవ్రమైన పరిణామాలను ఎదుర్కొంటారని అధికారులు హెచ్చరించారు. రంగ సుధ తెలుగు చిత్రాలలో చిన్న పాత్రల్లో నటించింది.
మలయాళ చిత్రం తేరిలో రెండవ ప్రధాన కథానాయికగా కూడా నటించింది. ఆమె సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆమె తన బోల్డ్ ఫోటోషూట్లకు ప్రసిద్ధి చెందింది.
ఇటీవల, ఆమె సిగరెట్ తాగుతున్నట్లు చూపించే వీడియో ఆన్లైన్లో కనిపించింది. ఇది కొంతమంది నెటిజన్ల నుండి ట్రోలింగ్కు దారితీసింది. అయితే, ఆ వీడియో నిజమైనదా లేదా మోసపూరితమైనదా అనేది ఇప్పటికీ అస్పష్టంగా ఉంది.