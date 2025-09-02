Rukmini Vasanth: ఎస్కే, రిషబ్, యష్, ఎన్టీఆర్తో రుక్మిణి వసంత్ సినిమాలు.. పాన్ ఇండియా హీరోయిన్గా?
విజయ్ సేతుపతి ఏస్ సినిమాతో కోలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టిన రుక్మిణి వసంత్, ఇప్పుడు శివకార్తికేయన్ మధరాసి సినిమాతో తమిళ సినిమా రంగంలోకి తిరిగి వస్తోంది. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. మధరాసితో పాటు, అక్టోబర్ 2న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న రిషబ్ శెట్టి కాంతారా: చాప్టర్ 1 లో ఆమె కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
దేశవ్యాప్తంగా ఆమె ఈ భారీ ప్రాజెక్టులలో నటించడం అందిరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. తద్వారా పాన్-ఇండియన్ స్టార్గా తన ముద్ర వేస్తోంది. మధరాసి, కాంతారా: చాప్టర్ 1 తో పాటు, ఆమె యష్ రాబోయే భారీ బడ్జెట్ చిత్రం 'టాక్సిక్', ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ల ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రాజెక్ట్లో కూడా భాగం కానుంది.
ఇంత బలమైన లైనప్తో, ఈ రెండు సినిమాలు పాన్-ఇండియా హిట్స్ అయితే, రుక్మిణి త్వరలో భారతీయ సినిమాలో అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న నటీమణులలో ఒకరిగా మారే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇప్పటివరకు తమిళంలో ఒకే ఒక సగటు సినిమా మాత్రమే చేసినప్పటికీ, రుక్మిణి తన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, ఆకర్షణీయమైన లుక్స్తో తమిళ ప్రేక్షకులలో ఇప్పటికే అంకితమైన అభిమానులను ఏర్పరచుకుంది. ఆమె రాబోయే సినిమాలు బాగా ఆడితే, ఆమె త్వరలోనే పాన్-ఇండియన్ నటీమణుల జాబితాలో చేరగలదని చాలామంది నమ్ముతున్నారు.
ప్రస్తుతానికి, అందరి దృష్టి మధరాసిపై ఉంది. ఇది కొన్ని రోజుల్లో థియేటర్లలోకి వస్తుంది. ఈ చిత్రం ఆమె జాతీయ స్థాయి స్టార్డమ్కు టోన్ సెట్ చేసే బ్లాక్బస్టర్గా మారుతుందా అని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఉన్నారు.